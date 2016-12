Le 7 domande ai protagonisti della Serie A per il 2017

Mertens continuerà a segnare con questa continuità?

Napoli o Roma come anti-Juventus? Le ultime settimane di questo 2016 ci hanno raccontato di un Napoli apparsoci finalmente in grado di risolvere tutte le grane offensive che l’avevano limitato dall’infortunio di Milik in poi. Contributo fondamentale alla causa partenopea è arrivato dall’esplosione in zona gol di Dries Mertens, che con 9 reti e 2 assist nelle ultime 4 uscite ufficiali dell’anno si è dimostrato come l’uomo in grado di trascinare la squadra. Pavoletti è in arrivo ma dovrà certamente adattarsi alla nuova realtà, Milik è in via di guarigione ma inevitabilmente dovrà ritrovare la condizioni. Con questi presupposti almeno per i prossimi 2 mesi e mezzo tutto sarà dunque ancora sulle spalle di Dries Mertens. Dalla continuità del belga, tanto delle reali possibilità del Napoli.

Video - Dries Mertens, il folletto belga che sta facendo impazzire Napoli 01:08

Suso è davvero il David Silva del Milan (Bonaventura docet) e riuscirà a imporsi come nuova stella dei rossoneri?

Se Jack Bonaventura è l’uomo imprescindibile di questo giovane Milan di Montella, nella prima parte di anno Suso si è certamente imposto come la variabile in grado di far svoltare le partite. L’esempio più lampante probabilmente nel secondo tempo della Supercoppa di Doha e da questo punto di vista – anche dopo l’endorsment dello stesso Bonaventura – nasce il quesito per il nuovo anno: Suso riuscirà a mantenere questo status e, perché no, a proporre un ulteriore step? Se lo spagnolo continuerà a confermarsi sui livelli visti nella prima parte di anno, il Milan potrà garantirsi quella superiorità numerica oggi sempre più fondamentale nello scardinamento dei piani tattici degli avversari e quel giocatore dunque – come Silva a Manchester – capace di portare la squadra un gradino sopra.

Dzeko riuscirà a vincere qualcosa con la Roma?

La stagione 2016/17 ci aveva raccontato di un inizio scoppiettante per il bosniaco, finalmente in grado di cancellare il deludente rendimento del primo anno in Italia e di tornare a confermarsi sui livelli per cui l’Europa l’aveva conosciuto. Con 10 gol nelle prime 10 giornate Dzeko era schizzato in testa alla classifica dei cannonieri. Nelle ultime settimane però il rendimento del bosniaco è decisamente sceso, mostrandoci solo una doppietta col Pescara e il semplicissimo gol siglato da pochi metri col Chievo: tre reti quindi negli ultimi 720 minuti in campo. Per vincere a Roma serve qualcosa in più – leggasi Batistuta nell’anno dello Scudetto – ma soprattutto serve essere decisivo nelle partite che contano. A secco con Atalanta, nel derby, Milan e Juventus, dalla rendimento di Dzeko anche nei big match c’è tanto del futuro della Roma.

Video - Edin Dzeko, il cannoniere ritrovato che si è preso la Roma 01:05

Bernardeschi diventerà un titolare della Nazionale?

Paulo Sousa gli aveva quasi “consigliato” di andare a esplodere altrove, ma Federico Bernardeschi, anche grazie alla posizione trovatagli dal tecnico portoghese, pare averlo comunque fatto in quel di Firenze. La continuità del talentino della Viola non è mai sfuggita a Ventura, immediatamente pronto a renderlo parte del gruppo azzurro, ma dal 2017 ci si aspetta lo step successivo: Bernardeschi saprà portare quanto di buono fatto nel club anche in Nazionale?

Video - Sousa: "Bernardeschi? Il suo futuro sarà in squadre più ambiziose della Fiorentina" 00:30

Belotti sarà il capocannoniere del campionato?

A proposito di talenti in esplosione, come non citare ‘Il gallo’ Belotti? La nuova stagione ha portato il salto di qualità atteso da qualche anno e sotto la rigida guida del sergente Mihajlović Belotti si è messo a segnare come mai in carriera. Con 13 gol in 18 giornate l’Italia è tornara ad avere un piccolo bomber ma per il Torino la domanda è molto semplice: riuscirà Belotti a tenere il passo del cecchino d’area Mauro Icardi ed eguagliare il risultato raggiunto da Immobile nella stagione 2013/14? Il ritmo, per ora, è quello giusto.

Icardi riuscirà a guadagnarsi la Champions e far cadere l'ostracismo della Nazionale Argentina?

Pioli ha detto di crederci, e fa benissimo a farlo. Sotto la sua gestione l’Inter è tornata ad essere una squadra di senso compiuto e spinta dai soliti gol di Icardi viaggia a una media punti da Champions. Tanto passa dalla costanza dell’argentino che però, anche nei momenti più bui della squadra, non ha mai fatto mancare dal punto di vista realizzativo il suo apporto. Per Icardi dunque il 2017 ha solo due obiettivi: provare a centrare la tanto attesa Champions League in maglia nerazzurra e, a suon di reti, tentare di convincere gli argentini a far saltare quell’evidente patto non scritto tra il gruppo storico che per ora continua a tenerlo fuori dalla Seleccion…

Dybala ed Higuain riusciranno a diventare una grande coppia e trascinare la Juve a un successo europeo?

Prima la fase di ambientamento di Higuain. Poi il lungo infortunio di Dybala. Infine il periodo d’oro di Mandzukic. Per una ragione o per l’altra, alla fine, insieme, la coppia più attesa del campionato, l’abbiamo vista davvero poco. Il 2017 della Juventus però, soprattutto a livello europeo, passerà inevitabilmente dal rendimento e dalla complicità sul campo di questi due fuoriclasse. Per quel poco che abbiamo visto, l’intesa è ancora tutta da costruire. Ecco perché la sfida di Allegri – e dei due diretti interessati – nell’anno nuovo, sarà soprattutto questa: trovarsi, segnare ed essere protagonisti in Europa. In bocca al lupo.

Dybala Higuain - Juvenus-Sassuolo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport