Le cinque trattative che vi siete persi oggi (25/01)

Cristante all’Atalanta

I nerazzurri hanno chiuso per l’arrivo di Bryan Cristante, centrocampista che raggiungerà Bergamo in prestito per 18 mesi dal Benfica, con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. Dopo le non esaltanti parentesi al Palermo e al Pescara, Cristante vola all’Atalanta.

Secondo noi: in questo momento per un giovane come lui non c’è piazza migliore che Bergamo e non c’è allenatore migliore che Gasperini. Cristante, talento in rampa di lancio ai tempi del Milan, si è perso per strada e ha bisogno di rilanciarsi.

Hiljemark al Genoa

Una trattativa decollata in mattinata e chiusa nel pomeriggio: dopo le trattative con Torino, Atalanta e Dinamo Kiev, la spunta il Genoa per il centrocampista svedese, che arriva in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale che si aggira sui 2.5 milioni. Domani le viste mediche per lo svedese.

Secondo noi: dopo una prima parte di stagione negativa a Palermo, anche per contingenze ambientali, Hiljemark aveva bisogno di cambiare aria per rimettersi in marcia. Il talento non manca, ora è nelle mani di Juric.

Quaison alla Sampdoria

Il Palermo sta definitivamente smobilitando, dopo aver probabilmente abbandonato le speranze di salvezza. Oltre ad Hiljemark, è sul piede di partenza anche Quaison. Un altro svedese che lascia la Sicilia in direzione Genova, perché sul trequartista è forte l’interesse della Sampdoria: si tratta per un trasferimento a titolo definitivo, si potrebbe chiudere sui tre milioni di euro.

Secondo noi: la gestione Corini ha in parte rivitalizzato Quaison, che aveva iniziato ad esprimersi su buoni livelli. Giampaolo troverebbe dunque un giocatore in forma e voglioso di mettersi in mostra in un contesto diverso.

Il talento franco-italiano Callegari vicino al Genoa

Il Genoa è scatenato, soprattutto per ciò che riguarda la mediana: dopo aver chiuso per Hiljemark, ed in attesa di un accordo per Hernanes, il Grifone ha messo le mani sul giovane Lorenzo Callegari, centrocampista francese di origini italiane di proprietà del PSG. Prestito fino a giugno 2018, con possibile riscatto.

Secondo noi: un colpo interessante, a prescindere che in Francia venga considerato il nuovo Verratti. I paragoni non fanno mai bene ma questa è una scommessa che il Genoa può vincere, e che lascia curiosità.

Bjarnason firma per l'Aston Villa

L’ex Pescara e Sampdoria lascia il Basilea e si accasa all’Aston Villa, in Championship. Contratto fino al 2020 per l’islandese a fronte di un incasso di 2 milioni a favore degli svizzeri.

Secondo noi: un giocatore che nella seconda serie inglese può fare ottime cose, ed il suo arrivo è la conferma che l’Aston Villa vuole cercare la rimonta per centrare i playoff per tornare in Premier League.