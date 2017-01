Le cinque trattative che vi siete persi oggi (27/1)

Il Tianjin di Cannavaro ha scelto Pato

Il brasiliano è in volo verso l’Italia per trovare l’accordo con la formazione cinese allenata da Fabio Cannavaro, che attualmente è in ritiro in Sicilia. Il Villareal non lo ha convocato per la prossima gara in campionato, a conferma che la trattativa è in chiusura: 18 milioni alla società spagnola e circa 5 a stagione al giocatore.

Secondo noi: lo ha fatto Kalinic, ma non è facile dire di no a certe offerte. Giusto e comprensibile a questo punto che Pato dica di sì ad un’offerta del genere, perché non si è più riproposto sui livelli di inizio carriera al Milan e non sembra più in grado di puntare ad un top club.

Gnokouri all’Udinese

Dopo giorni di voci e trattative, è arrivata l’ufficialità: Assane Gnoukouri passa ai friulani in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, a favore dell’Udinese. L’Inter non ha inserito in contro-riscatto, ma ha conservato una percentuale sulla rivendita futura.

Secondo noi: l’arrivo di Gagliardini ed il traffico in mediana ha costretto l’ivoriano a trovare una nuova destinazione. Nell’Udinese di Delneri può fare bene e soprattutto trovare la continuità che gli è mancata all’Inter. La formula lascia comunque presagire che la stessa Inter non punti più di tanto su di lui in futuro.

No del Wolfsburg alla Juventus per Luiz Gustavo

La Juve ha provato il colpo chiedendo il prestito del brasiliano alla società tedesca, che ha rifiutato preferendo una cessione a titolo definitivo, chiedendo 15 milioni di euro più 3 di bonus. Si continua comunque a trattare, viste le difficoltà ad arrivare a Bentancur già a gennaio.

Secondo noi: non è un elemento fondamentale nella Juventus attuale, non sposta gli equilibri, ma è giusto fare un tentativo soprattutto per avere un’alternativa in mediana. Vale la pena aspettare Bentancur, a questo punto.

Acosty al Crotone per liberare Palladino

Prima mossa ufficiale dei calabresi in questa sessione di gennaio: arriva Acosty dal Latina, a titolo definitivo. Contratto triennale per lui, che non ha però brillato in Serie B in questa stagione.

Secondo noi: l’arrivo di Acosty probabilmente libera Palladino verso il Genoa e conferma definitivamente le poche velleità del Crotone nel mantenere la categoria.

Darmian, l’Inter ci prova per giugno

Come riporta il Sun, in Inghilterra, Matteo Darmian potrebbe tornare in Italia a giugno e legarsi all’Inter, che sta nel frattempo cercando di vendere Santon. Il giocatore starebbe già cercando casa in Italia per la prossima stagione.

Secondo noi: l’arrivo di Darmian, che in Serie A è una garanzia, darebbe linfa ulteriore all’Inter, per risolvere il cronico problema sugli esterni difensivi. Andasse in porto, sarebbe un gran colpo.