Le cinque verità che ci ha lasciato Lazio-Milan

Il Milan ha un carattere indomito

Montella in zona mista si è professato orgoglioso dello spirito dei suoi ragazzi: ancora una volta i rossoneri ribaltano il risultato nei minuti finali, dopo aver oscillato sull’orlo del precipizio. I quattro punti incamerati dalle trasferta di Bologna e Roma con autentici miracoli nei rispettivi finali di gara valgono oro e tengono in vita le speranze di accedere all’Europa. Dopotutto, il carattere del Diavolo è da Champions League, se solo lo fosse anche la rosa a disposizione di Montella…

Lazio, gli scontri diretti restano un tabù

Quello dei cosiddetti scontri diretti – e più in generale delle sfide con le squadre di nobile lignaggio -resta un tabù per la Lazio di Simone Inzaghi che sin qui ha raccolto solo due miseri punticini frutto dei pareggi contro Napoli e Milan. Senza mai riuscire a portare a casa il bottino pieno, quanto meno in campionato. Senza qualche acuto resta difficile sognare in grande.

Suso Lazio Milan 2017LaPresse

Sosa è un’opzione: al Milan serve qualità

AAA cercasi qualità. Il Milan ne ha un disperato bisogno nel settore nevralgico del campo: il Principito Sosa, sino alla trasferta di Roma attore non protagonista della stagione rossonera, può essere una valida alternativa da qui sino a fine stagione (senza necessariamente sconfessare la scelta di puntare con forza su Locatelli). Contro la Lazio ha acceso la luce dal momento del suo ingresso in campo. La velocità non è esattamente la sua prerogativa, ma l’argentino sa ugualmente far viaggiare il pallone con classe e visione di gioco.

Felipe Anderson, croce e delizia di una Lazio sprecona

Felipe Anderson è il perfetto emblema della Lazio vista all’opera contro il Milan, nel bene e nel male. Una Lazio qualitativa, compatta e a tratti dominanti. Una Lazio, tuttavia, incapace di capitalizzare quanto prodotto, anzi, sciagurata nello sprecarlo. Non si contano le volte che il brasiliano ha sfondato sulla destra “scherzando” il malcapitato Vangioni, così come non si contano i tiri fuori dallo specchio. Per non parlare delle altre occasioni gettate alle ortiche dai compagni. Urge più cattiveria.

Segnare a Donnarumma è complicato

Negli ultimi 270 minuti ci sono riusciti solo Muriel e Biglia su calcio di rigore e la Lazio è sbattuta soprattutto contro il muro eretto dal “Gigio” rossonero nel tentativo di archiviare la pratica dopo il vantaggio iniziale. È impressionante la porzione di porta che il 17enne riesce a coprire con la sua “apertura alare” e segnargli è pratica estremamente complicata. Chiedere per conferma ai vari Immobile, Keita, Felipe Anderson e Hoedt. Se il Milan riesce a piazzare questi colpi di coda tanti meriti vanno ascritti a chi gli consente di rimanere in partita nella tempesta.