Le nozze d'argento di Francesco Totti con la Roma: 25 anni in Serie A

Stadio Dacia Arena di Udine, 64esimo minuto di Udinese-Roma: Stephan El Shaarawy lascia il campo per far posto a Francesco Totti. Tutta nella norma se non fosse che proprio questa partita è la prima presenza del 2017 con la Roma del capitano, che negli ultimi 25 anni di Serie A ha sempre collezionato almeno un match in massima serie con i giallorossi. Nel 1993, anno del debutto con Vujadin Boskov in panchina, di anni ne aveva 17 ora le primavera sono 40 ma la voglia di giocare, stupire, dipingere ed inventare calcio è rimasta la stessa.

25 anni d’amore puro e incondizionato per un giocatore che è molto più che una semplice bandiera, molto più che un fuoriclasse: per la sua gente Totti è un totem, una semidivinità che non passa mai di moda e a cui essere eternamente legato. In questa stagione pur giocando poco, ha realizzato due gol e griffato in due assist mostrando che la classe non invecchia e che, forse, non è ancora giunto il momento di mettere i titoli di coda a questa gloriosa storia d’amore. Un romanzo in cui ancora delle pagine devono essere scritte per fortuna di chiunque ama il calcio, a prescindere dalla propria fede.