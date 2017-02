Le pagelle di Atalanta-Cagliari 2-0

Le pagelle dell’Atalanta

Etrit BERISHA 6 - Il Cagliari non tira mai in porta: pronto in uscita alta su un paio di cross.

Rafael TOLOI 6 - Pomeriggio di controllo in isolamento dell’attacco avversario.

Mattia CALDARA 6 - Si segnala per un ottimo intervento di rimonta su Borriello: ventiduenne al comando difensivo di una grande del campionato.

Andrea MASIELLO 6 - Un’ora di gestione tra le fasce prima del fiato corto e un paio d’incertezze su Di Gennaro.

Dal 62’ Ervin ZUKANOVIC 6 - Prende in consegna Di Gennaro e non corrre rischi fino al novantesimo.

Andrea CONTI 6 - Turbina di destra, dopo 4’ Conti serve l’assist vincente per il primo gol di Gomez. Mezzo voto in meno per l’orribile tackle (da rosso) su Capuano.

Remo FREULER 7 - Sbocciato per l’assenza di Kessié, mostra piena compatibilità con l’ivoriano su una linea mediana in cui c’è spazio per tutti e per tutto: qualità e quantità.

Jasmin KURTIC 6,5 - Non è più il trequartista letale del girone d’andata, temporeggiando troppo su un tiro respinto da Bruno Alves, però propizia a tutta corsa ogni ripartenza.

Franck KESSIÉ 7 - Dove eravamo rimasti... A tessere le lodi di un giocatore totale prima che partisse per la Coppa d’Africa. Catalizzatore della mediana, stritola ogno avversario. Dall’81’ Cristante s.v.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 – Giocatore a tutto campo dalla spinta in fascia sinistra, al fraseggio con Conti sull’asse di destra. Solo un po’ falloso nella ripresa.

Alejandro GOMEZ 7,5 - Due gol in 17 minuti, il secondo è un arcobaleno sotto l’incrocio di Rafael. Sulla sua fascia di capitano c’è una citazione di Albert Einstein: La creatività è contagiosa, trasmettila”. Fatto. Dal 90’ Mounier s.v.

Andrea PETAGNA 7 - Basta dire che non segna perché il centravanti, se nella persona di Petagna, apre il gioco, rifinisce, lotta, crea profondità... E di gol ne sfiora due di sfondamento. Irrinunciabile.

Allenatore Giampiero Gasperini 7 - L’Atalanta vola, annusa l’Europa e stacca Milan, Torino e Fiorentina in classifica. La prossima sfida, per sua ammissione, sarà il rilancio di Cristante, ma intanto ha scelto bene con la coppia Freuler-Kessié.

Alejandro Papu Gomez Atalanta Cagliari 2017LaPresse

Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 6,5 – Incolpevole sui gol di Gomez, prontissimo nel finale su Cristante e Petagna.

Fabio PISACANE 5 - Il Papu gli fa venire i sorci verdi e son dolori anche sulla corsa di Spinazzola.

Luca CEPPITELLI 5 - Anticipato da Gomez sul primo gol, devia sensibilmente la traiettoria del secondo, poi una ripresa di calcioni. Dall’83’ Ionita s.v.

Bruno ALVES 6 – Si redime evitando con una bella parata di schiena il tris dell’Atalanta sul destro di Kurtic.

Marco CAPUANO 5,5 - Si perde Conti per un tempo prima di trovare le contro-misure nella ripresa. Dall’80’ Serra s.v.

Mauricio ISLA 4,5 - Affoga tra le fasi di gioco chiudendo con un retropassaggio sanguinoso che quasi costa al Cagliari il terzo gol sui piedi di Cristante. Giocatore in nettissima flessione.

Andrea DESSENA 6 - I cross arrivano solo dalle sue parti, anche se perde nettamente il confronto con la mediana bergamasca.

Dal 70’ Senna MIANGUE 5,5 - Non riesce ad alzare il baricentro in un finale di gioco dosato dai falli.

Panagiotis TACHTSIDIS 4,5 - Schiacciato tra Freuler e Kessié, è un miracolo se gli riescono due lanci.

Davide DI GENNARO 6 – Due fiammate in avvio di ripresa per le uniche tracce sarde sotto la pioggia battente di Bergamo.

Nicolò BARELLA 5,5 – Preferito all’acciaccato Sau, finisce nella morsa dopo un tempo di vertigini ma almeno corre fino al novantesimo.

Marco BORRIELLO 5 - Un vero martirio per l’ex della partita, dolorante al tallone dalle fase iniziali e scordato là davanti dai suoi compagni. Si contano i palloni toccati.

Allenatore Massimo Rastelli 5 – Il Cagliari ha perso 7 delle ultime 4 partite in trasferta, di cui le ultime 4 senza segnare nemmeno un gol.