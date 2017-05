Le pagelle di Atalanta-Chievo 1-0

Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Decisivo nel finale su Spolli, nell'occasione più clamorosa creata dal Chievo in tutta la gara. E anche prima si era dimostrato sempre attento.

Rafael TOLOI 7 - Sempre sicuro nella lettura delle situazioni difensive, ma capace di offrire ottime soluzioni anche con la palla tra i piedi. Bella prestazione del brasiliano.

Mattia CALDARA 6 - Nonostante un'ammonizione rimediata per un fallo tattico, comanda come al solito bene la difesa. Anche se nel finale si perde Spolli alle spalle.

Andrea MASIELLO 5,5 - Nonostante il Chievo punga pochissimo, rischia più di una volta di combinare un pasticcio: lo salvano prima una gran chiusura di Toloi e poi Seculin.

Andrea CONTI 6 - Meno impattante di altre occasioni, nonostante qualche buona iniziativa dalla sua fascia arrivi comunque: è lui ad esempio a mettere Petagna in condizioni di segnare a fine primo tempo.

Bryan CRISTANTE 7 - Ogni tanto va ad avventurarsi in spazi che non ci sono, ma nella ripresa tutto cambia: un assist da trequartista per Gomez prima, un palo poi.

Remo FREULER 6,5 - Regia, inserimenti e buone trame. Prestazione costante, anche nei momenti in cui l'Atalanta sembra non riuscire a sbloccarsi.

Cristian RAIMONDI 5,5 - Gasperini gli concede la passerella prima dell'addio al calcio giocato, ma l'ex livornese non è Spinazzola e si vede lontano un miglio. Giocare a sinistra non lo aiuta (dal 51' Leonardo SPINAZZOLA 6 - Entra in campo a inizio ripresa e incendia la fascia sinistra con un paio di sgroppate delle sue)

Jasmin KURTIC 5,5 - Non si accende praticamente mai, sbagliando parecchio e incidendo molto poco. Di buono c'è comunque un bel taglio a smarcare Petagna davanti al portiere (dall'86' Giulio MIGLIACCIO s.v.)

Alejandro GOMEZ 7 - Ancora decisivo, e fanno 16 in campionato. Prova a svegliare un'Atalanta ingabbiata dal Chievo, poi segna il gol che la proietta momentaneamente al quarto posto (dal 72' Franck KESSIÉ s.v.)

Andrea PETAGNA 5,5 - Se sapesse finalizzare come protegge e apre il pallone per i compagni sarebbe un campione. Fa bene la seconda cosa, molto meno la prima.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Acclamatissimo dalla folla bergamasca, striglia i suoi dopo un primo tempo poco positivo portando a casa l'ennesimo successo. Alla fine è grande festa anche per lui.

Atalanta-Chievo - Raimondi - Serie A 2016/2017LaPresse

Chievo

Andrea SECULIN 6,5 - Incolpevole su Gomez, ma bravo in un altro paio di situazioni per nulla semplici: dice di no prima a Gomez e poi a Petagna.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Soffre poco nel primo tempo, molto di più dopo l'entrata in campo di Spinazzola. Ed è mal posizionato nell'azione del gol di Gomez.

Nicolas SPOLLI 6 - Non se la cava male, anzi: con più di una chiusura si oppone bene a Petagna. E nel finale, dopo una bella volata, sfiora pure il gol dell'1-1.

Bostjan CESAR 5,5 - Battaglia anche lui di fisico con Petagna, lasciandoselo scappare solo una volta. Per il resto, nessun errore marchiano nemmeno da parte sua.

Massimo GOBBI 6 - Si limita alla fase difensiva, senza mai avanzare al cross, e nel complesso lo fa bene, non permettendo a Conti di incidere con la solita continuità.

Fabio DEPAOLI 6,5 - Nega un gol fatto a Petagna e a centrocampo fa sfoggio di attenzione, dedizione e grinta. Altra bella prova del ragazzino gialloblù.

Mariano IZCO 5,5 - Dopo un buon primo tempo, in cui anche lui contribuisce a mettere la museruola agli avversari, cala drasticamente nella ripresa.

Samuel BASTIEN 5,5 - Propositivo, ma effimero e poco concreto. Meglio comunque nel primo tempo, in cui anche lui riesce a entrare nel centro del gioco.

Jonathan DE GUZMAN 5,5 - Si accende solo a intermittenza. Sua una delle pochissime insidie portate dal Chievo verso Seculin, ma è troppo poco (dal 62' Emanuel VIGNATO 5,5 - Dopo essere stato "battezzato" da Totti vorrebbe lasciare il segno, ma non è la giornata giusta per farlo: qualche guizzo e poco altro)

Valter BIRSA 5 - Non va oltre un paio di cross insidiosi dentro l'area, dimostrando di giostrare meglio da trequartista che da seconda punta. Non completa la partita (dal 71' Sofiane KIYINE 6 - Crea un pericolo non banale, costringendo Seculin a rifugiarsi in angolo, e prova a dare il proprio contributo)

Roberto INGLESE 5,5 - Fa reparto da solo, ma non ripete l'exploit contro la Roma: in 45 minuti si muove e gestisce bene qualche pallone, ma non va mai alla conclusione (dal 46' Sergio PELLISSIER 6 - In attacco la vede molto poco, anche se nel finale mette Spolli davanti al portiere: un assist al bacio che avrebbe meritato miglior fortuna)

All. Rolando MARAN 6 - L'eccellente organizzazione difensiva del suo Chievo mette alle corde l'Atalanta per un tempo. Forse sbaglia a non provare a impensierire maggiormente la difesa nerazzurra.