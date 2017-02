Le pagelle di Atalanta-Crotone 1-0

Atalanta

Etrit BERISHA 6 Una sola parata su Acosty, forse non è precisissimo sulla punizione di Crisetig ma Rosi, quando ribadisce in rete, per sua fortuna è in fuorigioco.

Rafael TOLOI 6 Lui è il più vicino al gol nel primo tempo con quel colpo di testa che sfiora la traversa, poi alza la saracinesca dietro e non fa passare nessuno.

Mattia CALDARA 6 A volte in scioltezza, a volte con le maniere forti, non soffre contro nessuno degli attaccanti del Crotone.

Andrea MASIELLO 6,5 Fondamentale una chiusura nel finale quando il Crotone sembrava poter partire in contropiede. Molto attento, preciso e a tratti anche elegante.

Andrea CONTI 6,5 Segna il gol che vale il quarto posto, chiude molto bene in retroguardia. Spinge meno del solito, ma è sufficiente.

Franck KESSIE 6,5 Può fare ciò che vuole perché ha un bel piede ed una fisicità importante. Capita che si piaccia troppo, come quando deve azzannare la partita e sbaglia il 2-0 con uno scavetto.

Remo FREULER 5,5 Molto impreciso, lento, macchinoso e anche poco lucido, in entrambe le fasi.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 Spinge molto più di Conti, trova sempre l’intesa con Gomez e spesso si sgancia da solo, creando scompiglio.

Jasmin KURTIC 6 Sempre in movimento ma mai realmente pericoloso, però è attento in fase di copertura.

Andrea PETAGNA 7,5 Un panzer: riesce a tenere su ogni singolo pallone, prende calci e botte ma resta sempre in piedi. È sia attaccante che assistman, soprattutto quando offre a Conti la palla dell’1-0. Gli manca sempre il gol, ma il lavoro che fa è incomparabile.

Papu GOMEZ 6,5 Quell’incrocio dei pali che colpisce con il destro a giro trema ancora, meritava miglior sorte. Sul primo passo, non lo contiene nessuno, è però meno incisivo del solito. (dal 90’ Bryan CRISTANTE sv)

All. Gian Piero GASPERINI 8 Un girone fa, prima di questa partita, la sua panchina era a rischio. 19 partite dopo, è quarto in classifica: capolavoro!

Crotone

Alex CORDAZ 7 Si esalta nel finale quando chiude la serranda a Petagna e Kurtic, evita ai suoi un passivo troppo pesante.

Federico CECCHERINI 6 Gomez che lo costringe al fallo e al giallo dopo pochi minuti, poi riesce a non affondare.

Clayton DOS SANTOS 5,5 Non dà mai l’impressione di essere sicuro, e dunque non trasmette sicurezza. Fa una gran fatica. (dal 72’ SIMY 6 Prova a dare centimetri e presenza all’attacco del Crotone, ed in parte ci riesce).

Gianmarco FERRARI 5 Petagna lo porta a spasso per tutto il secondo tempo e lui non riesce ad opporre resistenza.

Aleandro ROSI 5 Il tuffo e la sceneggiata a fine primo tempo è da Golden Globe, sinceramente evitabile. La sua partita si ricorda solo per questo.

Andrea BARBERIS 6 Inizio di personalità per l’ex Varese, che è anche il primo a calciare: la sua punizione finisce in cielo però. Cala con i minuti, inevitabilmente.

Lorenzo CRISETIG 5,5 Sempre un dilemma, in mezzo al campo soffre nonostante riesca a confezionare qualche bel recupero e batta anche la punizione da cui nasce il gol poi annullato a Rosi.

Mario SAMPIRISI 4,5 Un difensore deve essere attento, lui non lo è quando si fa bruciare da Conti nell’occasione del gol. Errore imperdonabile, perché decide una partita.

Maxwell ACOSTY 6,5 Quantomeno ci prova con qualche strappo centrale ed un destro che impegna Berisha da fuori. (dal 78’ Andrea NALINI sv)

Diego FALCINELLI 5 Ventura lo convoca in Nazionale, questa prestazione non ne chiarisce i motivi. Ha fatto molto meglio.

Adrian STOIAN 5 Avulso dal gioco, non trova mai un guizzo, una giocata, nulla per mettersi in evidenza. (dal 62’ Aleksandar TONEV 5 Non porta alcun upgrade rispetto a Stoian).

All. Davide NICOLA 5 C’è poco di più che lui possa fare se non alzare le barricate come contro Juve e Roma e sperare in qualche dono dal cielo. Non accade nemmeno stavolta.