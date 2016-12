Le pagelle di Atalanta-Empoli 2-1

Atalanta

Marco SPORTIELLO 5,5 - Non ha colpe su Mchedlidze, ma più volte rischia di combinarla grossa nel rinvio con i piedi: è in serata storta, ma per sua fortuna l'Atalanta si salva.

Rafael TOLOI 6,5 - Giostra nella posizione di terzo centrale difensivo, ma più che in difesa lo si trova spesso e volentieri qualche metro più avanti, a dare una mano a Conti. Fa bene, molto bene, entrambe le cose.

Andrea MASIELLO 6 - Sempre sicuro in chiusura, ottimo anche da regista arretrato: è spesso lui a far ripartire velocemente l'azione dell'Atalanta con cambi di gioco precisi. Si perde però Mchedlidze nell'azione del gol.

Ervin ZUKANOVIC 6,5 - Attento nelle chiusure difensive e molto pericoloso ogni volta che si porta nell'area avversaria in occasione dei calci piazzati. Nel recupero salva tutto con una diagonale su Pucciarelli.

Andrea CONTI 5,5 - Così così. Vivace e un po' pasticcione. Più ala pura che esterno a tutta fascia, visto che a coprirgli le spalle c'è Toloi, ma gli manca la giusta concretezza (dal 57' Marco D'ALESSANDRO 7 - Porta maggior vivacità nella zona destra di campo, stancando Dimarco e compagnia. E al minuto 94 segna la rete che fa venir giù l'Atleti Azzurri d'Italia)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Nel primo tempo entra spesso nella manovra nerazzurra, facendo spesso bene la prima cosa ma non la seconda e vanificando dunque tutto. Arma offensiva in più nella ripresa: si divora un paio di gol, ma entra nell'azione del gol decisivo.

Remo FREULER 5,5 - Da regista fa cose buone e cose meno buone: non sempre da parte sua c'è la necessaria precisione nei passaggi e nelle verticalizzazioni.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Spina nel fianco continua sulla sinistra: in coppia con Gomez fa partire da lì le insidie maggiori per la difesa dell'Empoli, sfondando continuamente e andando al cross e al tiro.

Jasmin KURTIC 5 - Rimane in campo 45 minuti, sfruttati male: stanco dopo un gran girone d'andata, non gioca al meglio tanti palloni e viene ammonito. Fuori all'intervallo per Kessie (dal 46' Franck KESSIE 7,5 - Dorme un pochino con Mchedlidze, ma poi è l'uomo decisivo per la rimonta: segna l'1-1, fa partire l'azione del 2-1. Con, in mezzo, tanta vivacità utile per scardinare la cassaforte empolese. Chiude al meglio un 2016 in cui si è fatto conoscere da tutta Italia)

Alejandro GOMEZ 7 - Iradiddio che non si ferma un istante, fa ammattire Cosic a furia di finte, controfinte e scambi con Spinazzola. Poco fortunato alla conclusione nonostante i tanti tentativi, gli va meglio nell'assist: Kessie ringrazia.

Andrea PETAGNA 6 - Esce spesso dall'area per prendersi palloni giocabili, ed in effetti fino al limite li gestisce bene aprendo spazi per gli inserimenti dei compagni. Al momento del dunque, però, è troppo molle. Anche se Skorupski, in un paio di occasioni, gli dice di no (dal 72' Aleksandar PESIC 6 - Fa a sportellate con la difesa empolese, dando il proprio contributo in un finale d'assalto)

All. Gian Piero GASPERINI 7,5 - Il voto va alla partita e alla prima parte di stagione della sua squadra. Una squadra che non molla mai, e che sa essere più forte della stanchezza e di un avversario rognosissimo.

+++

Empoli

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Solo in un'occasione si fa trovare impreparato, ma Petagna non lo punisce nel primo tempo. Sempre presente quando chiamato in causa, può far poco con Kessie e D'Alessandro.

Uros COSIC 5 - Continuamente sollecitato dalle iniziative di Spinazzola e Gomez: impossibile resistere per 90 minuti, e non è un caso che i due gol dell'Atalanta nascano proprio nella sua zona.

Giuseppe BELLUSCI 6,5 - Gioca una settantina di minuti di livello altissimo, ergendosi a baluardo della difesa empolese. Nemmeno lui, però, esce indenne dal pressing furioso portato dall'Atalanta, peccando nei secondi in cui i nerazzurri trovano il pareggio.

Andrea COSTA s.v. (dal 17' Frederic VESELI 6 - Entra in campo a freddo, andando a posizionarsi accanto a Bellusci. Soffre la fisicità di Petagna, contribuendo comunque a limitare l'avversario. Anche lui beffato nel finale, pur senza colpe specifiche)

Federico DIMARCO 6 - Pure lui, come Cosic, costretto a un lavoro quasi massacrante in copertura. Nel finale rischia la frittata, ma viene graziato da Gagliardini. Mortale col sinistro: l'assist per Mchedlidze è opera sua.

Andres TELLO 5 - Male da mezzala, dove fatica a contenere le avanzate dell'Atalanta e non è fluido nella gestione del pallone. Tanti i passaggi sbagliati, pochissima l'incisività.

Assane DIOUSSÉ 6,5 - Costretto a un lavoro quasi esclusivamente difensivo, fa da schermo davanti alla difesa aiutando i compagni della retroguardia. Decisivo in più di una chiusura.

Marcel BUCHEL 5,5 - Gestisce bene il pallone quando se lo ritrova tra i piedi, provando sempre a smorzare i ritmi dell'Atalanta. Anche lui costretto a un gran lavoro di stampo difensivo più che di costruzione.

Daniele CROCE 5,5 - Non è Saponara e si vede. Da trequartista non gira, e così Martusciello lo alterna con Buchel nella posizione di mezzala. Ha poca inventiva, mentre è lodevole il suo lavoro difensivo.

Guido MARILUNGO 5 - Ex della gara, è praticamente invisibile per tutto il tempo in cui rimane in campo. Si vede per un'ammonizione (ingiusta) rimediata nel primo tempo e poco altro. L'andamento della partita certo non lo aiuta, ma anche lui ci mette del suo (dal 68' Manuel PUCCIARELLI 5,5 - Spaventa l'Atalanta con un contropiede solitario potenzialmente micidiale nel recupero, ma fin lì non aveva mai avuto la possibilità di far valere la propria freschezza)

Levan MCHEDLIDZE 6,5 - 3 gol negli ultimi 4 giorni: per uno come lui, così poco abituato a segnare, è quasi un evento. Peccato per lui che il suo gol non serva all'Empoli nemmeno a portare a casa un punto (dal 73' Alberto GILARDINO 5,5 - Pochissimo da ricordare nella sua gara. Così come Pucciarelli, quasi non gioca palloni: solo 7 in 23 minuti più recupero)

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6 - L'Empoli si arrende soltanto al quarto minuto di recupero, al culmine di un assedio nerazzurro difficile da sostenere. I cambi offensivi non pagano, perché la palla là davanti non arriva mai.