Le pagelle di Atalanta-Juventus 2-2

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Etrit BERISHA 7,5 - Almeno quattro grandi parate. Magnifiche le due su Khedira a metà ripresa. Sicuro su Higuain e Dybala. Decisivo e reattivo.

Rafael TOLOI 5,5 - Graziato da Guida, per un fallo di mano evidente a centro area. Dei tre dietro è quello che é sembrato piú in difficoltá.

Mattia CALDARA 7 - I grandi difensori si testano contro le grandi squadre. Sicuro nel guidare la linea difensiva dell'Atalanta. Prova anche l'anticipo su Higuain. Regge fisicamente e mentalmente. Che scoperta.

Andrea MASIELLO 6,5 - Bracca Dybala a tutto campo. Marcatura asfissiante. Primo tempo da 7 pieno, secondo in calo. L'argentino svaria, entra in partita e lui soffre.

Andrea CONTI 7 - Primo tempo fenomenale. Annulla Mandzukic, spinge e trova anche il gol del vantaggio bergamasco. Nella ripresa in affanno, ma non demerita.

Bryan CRISTANTE 5,5 - A tratti bene, a tratti distratto. Funziona l'interdizione nella prima parte di gara, mentre nel secondo Khedira e Pjanic se lo mangiano.

Remo FREULER 6,5 - Grande occasione nella prima frazione, ma viene murato da Buffon in uscita. Falloso e ammonito. Nella ripresa crolla, ma poi trova il gol del 2-2 con caparbietá: è con Kalinic uno dei due giocatori che hanno segnato sia all'andata che al ritorno contro la Juventus in questo campionato. Mica poco.

Leonardo SPINAZZOLA 5 - Timido e sbadato. Sfortunato sull'autorete, si perde anche Dani Alves nel 2-1. Se avesse voluto convincere la Juventus per il prossimo anno, non è stata questa la partita ideale. E se invece avesse voluto conquistare da subito il cuore dei tifosi bianconeri? Missione compiuta. (Dall'85' PETAGNA sv)

Hans HATEBOER 5,5 - Parte bene, ma si spegne presto. Primo a supportare Gomez, primo a pressare i centrocampisti bianconeri. Sparisce col passare dei minuti.

Jasmin KURTIC 6 - Corre, si sdoppia, combatte. Poco propositivo. Tanto sacrificio. (Dal 62' KESSIE 6 - Sbaglia i primi due palloni, entra nel momento peggiore dell'Atalanta, ma poi si riprende. Inizia l'azione del 2-2)

Alejandro GOMEZ 7,5 - In stato di grazia totale. L'assist per Conti è da fuoriclasse, impegna due volte un grande Buffon, lotta a tutto campo, svariando ovunque. Se gioca cosí non é marcabile. Ed é tutta la stagione che gioca cosí.

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - Prepara bene la partita. Atalanta coordinata, compatta, ben messa, efficace. Nel secondo tempo il normale calo fisico, ma la reazione finale é conferma di grande personalitá. La sua e quella della sua squadra.

Gonzalo Higuain in azione durante la partita tra Atalanta e Juventus, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 7 - Decisivo su Freuler in uscita. Bravo due volte su Gomez. Stava per sbarrare la strada ancora a Freuler nel finale, che ha poi segnato sulla ribattuta.

DANI ALVES 7 - Gran partita. Bene dietro, scattante quando spinge, grintoso quando duetta con Cuadrado o Dybala. Uno dei piú in forma della Juventus. (Dall'86' BARZAGLI sv)

Leonardo BONUCCI 5,5 - Fatica a leggere i continui movimenti di Gomez. L'argentino lo disorienta e lui non riesce mai a chiudere in bello stile. Apparso in affanno o comunque meno brillante del solito.

Giorgio CHIELLINI 5,5 - Per poco un suo errore nel primo tempo non manda in porta Freuler. In chiusura copre bene, quando imposta tentenna troppo.

ALEX SANDRO 5,5 - Concorso di colpa con Mandzukic sul primo gol dell'Atalanta. Mai in evidenza in fase di spinta. Quando non é motivato, non rende.

Sami KHEDIRA 7 - Berisha gli nega due volte il gol. In partita da subito. Contrasta, si inserisce, ci prova. In Champions é squalificato ed infatti oggi la testa era a Bergamo.

Miralem PJANIC 6 - Valutazione complicata. Primo tempo malissimo. Nella ripresa a tratti incanta, fino all'assist per Dani Alves. Poi la distrazione che costa il gol del 2-2. Montagne russe, media del 6.

Juan CUADRADO 5 - Sfiora il gol con un gran destro al volo nel primo tempo. Unico squillo di una partita sotto i soliti livelli. Ammonito anche lui. (Dal 78' LICHTSTEINER SV)

Paulo DYBALA 6 - Primo tempo opaco, secondo da trascinatore. Per mezz'ora é incontenibile. Aperture, lanci, triangoli. Conferma di essere la luce di questa squadra. (Dall'88' LEMINA sv)

Mario MANDZUKIC 5 - Prestazione negativa. Conti lo bracca e gli segna in faccia. Serata no.

Gonzalo HIGUAIN 5,5 - Insomma. Un paio di conclusione, qualche movimento, ma poco Pipita. Caldara e Masiello lo fermano quasi sempre.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6 - Nell'intervallo scuote una squadra assonnata. La Juventus non prende solitamente gol nei finali di tempo. Oggi é accaduto sia nel primo che nel secondo tempo. Una buona mezz'ora, ma da ora in avanti le distrazioni non devono esserci piú.