Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1

>Atalanta<

Etrit BERISHA 6 - Non viene quasi mai impegnato dagli attaccanti rossoneri, peccato per la beffa finale.

Rafael TOLÓI 6,5 - Non corre mai pericoli in area di rigore, sempre puntuale in chiusura e si francobolla a Deulofeu.

Mattia CALDARA 6,5 - Vince la maggior parte dei duelli con Lapadula. Ogni tanto lo si vede anche attaccare, senza paura, nella metà campo avversaria.

Andrea MASIELLO 6,5 - Non patisce nessun problema sulla fascia sinistra, dove ha anche il tempo di aiutare Spinazzola in fase di spinta.

Andrea CONTI 7 - Fa avanti e indietro sulla sua fascia, mettendo in difficoltà tutto il reparto arretrato del Milan. Segna anche il gol che sblocca il risultato, un gol che a Bergamo ricorderanno per molto tempo...

Conti - Atalanta-Milan - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Franck KESSIÉ 6,5 - Non un grande avvio ma cresce col passare dei minuti. Nella ripresa sfiora il 2-0, ma Donnarrumma gli nega la gioia del gol.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Cerca il gol a più riprese, ma la mira e Donnarumma non lo aiutano. Con il suo posizionamento manda in blackout il centrocampo del Milan. (dall'84' Hans HATEBOER sv - Quinta presenza per lui in campionato, anche l'olandese partecipa alla festa finale).

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Imprendibile sulla fascia sinistra. Kucka esce con il mal di testa nel tentativo di stargli dietro. Importante anche in difesa.

Remo FREULER 6,5 - Lascia a Cristante il compito di trequartista, ma è comunque importante con le sue aperture a centrocampo. È lui che fa partire l'azione del gol di Andrea Conti.

Andrea PETAGNA 6 - Come al solito fa a sportellate in area di rigore per liberare campo agli inserimenti dei compagni. Unica pecca, non riesce mai a trovare la conclusione. (dal 71' Jasmin KURTIĆ 6 - Subito due passaggi illuminanti nella trequarti avversaria, ma non riesce a tenere il ritmo con l'Atalanta che si chiude per conservare l'1-0).

Alejandro GÓMEZ 6,5 - Meno preciso del solito, ma con i suoi movimenti mette in crisi tutta la retroguardia dei rossoneri. (dal 90' Alberto PALOSCHI sv - Rivede il campo ad un mese di distanza dall'ultima presenza).

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - 9 per la stagione. 6,5 per la partita di oggi, i suoi partono bene ma calano tantissimo nell'ultima mezz'ora. Normale, dopo la grande cavalcata che riporta l'Atalanta in Europa.

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

>Milan<

Gianluigi DONNARUMMA 6 - È vero che sul gol di Conti c'è una sua papera, ma ci sono due miracoli su Gómez e Kessié. Senza di lui, il Milan avrebbe perso anche questa partita.

Gustavo GÓMEZ 5 - L'altro Gómez e Spinazzola lo portano a spasso, lui si difende come può spazzando in angolo. Serata no, anche perché non ha nessun aiuto da Kucka.

Cristián ZAPATA 5 - Non male in copertura su Petagna, ma si perde Conti che insacca per l'1-0 dei bergamaschi.

Alessio ROMAGNOLI 5,5 - Si deve guadare dalle sgroppate di Andrea Conti, ma riesce a limitare i danni. Concorso di colpa però sul gol dell'Atalanta, anche lui si fa sfuggire l'avversario in area di rigore.

Juraj KUCKA 5 - Dura la vita da esterno in un 3-5-2. Si fa superare ad ogni affondo da Spinazzola, e in occasione del gol è proprio lo slovacco a lasciare semaforo verde al laterale bergamasco. Non è tutta sua la colpa... Perché a 3 giornate dalla fine, Montella si esibisce in questi esperimenti e cambi di modulo insensati? (dal 58' Carlos BACCA 5,5 - Mezz'ora per ritrovare la via del gol, ma fatica a trovare la posizione giusta in campo).

Fernández SUSO 5,5 - Qualche passaggio illuminante, ma non riesce ad essere continuo in mezzo al campo. Si fa anche ammonire, salterà per squalifica la sfida col Bologna.

Riccardo MONTOLIVO 5,5 - Non una gara facile per lui che rientrava a 7 mesi dall'infortunio. Nel primo tempo i ritmi sono bassi, ma ogni volta che l'Atalanta accelera va in apnea.

Mario PASALIĆ 5,5 - È il più pericoloso del Milan, ma non centra la porta. A centrocampo fatica a districarsi, anche a causa del modulo messo in campo da Montella. (dal 78' Andrea BERTOLACCI sv - Poco tempo per dare qualcosa di suo).

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Perso il duello con Andrea Conti sulla fascia. In avanti qualche cross in più del solito, ma non è efficace. (dal 90' Leonel VANGIONI sv - Paga la partita no contro la Roma ed entra solo nel finale).

Deulofeu Toloi - Atalanta-Milan - Serie A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Gerard DEULOFEU 6 - Non riesce mai a superare Tolói, solo nel finale ha la sua rivincita con un guizzo dei suoi (e con la negligenza dell'assistente).

Gianluca LAPADULA 5 - Sbatte contro i difensori dell'Atalanta, non riesce mai a tirare in porta.

All. Vincenzo MONTELLA 5 - Si passa al 3-5-2 e il Milan riesce a fare anche peggio. Salvato solo dalla giocata finale di Deulofeu.