Le pagelle di Atalanta-Sampdoria 1-0

Le pagelle dell'Atalanta

BERISHA 6 - Attento in presa e in uscita nel primo tempo, praticamente spettatore dopo l'intervallo per la crescita esponenziale di tutti i suoi reparti.

BASTONI 7 - Classe 1999 al debutto in Serie dopo novanta minuti di Coppa Italia, gioca pulito e nel finale, oltre a un colpo di testa su corner, fa due notevoli giocate "di puro carisma". Benvenuto fra i grandi.

CALDARA 6 - Bastoni s'affida al suo veterano (che di anni ne ha ben 22!) per non correre rischi in linea difensiva, lui perde due volte Schick in contrasto centrale ma niente di così grave.

MASIELLO 6,5 - Niente di grave perché c'è Masiello, semplicemente provvidenziale su Schick nel momento decisivo del match. L'esperienza fa più della metà.

CONTI 6,5 - Il più propositivo del primo tempo, mina vagante e sempre al cross dalla corsia destra: è uno dei migliori in campo ed esce solo per ragioni tattiche.

Dal 61' ZUKANOVIC 6 - Ex della partita senza troppi ricami perché c'è da far legna e cancellare gli avanti blucerchiati. No problem.

MELEGONI 6 - Classe 1999, bergamasco di nascita e mezzo destro della mediana neroblu, è al debutto assoluto in prima squadra e per questo inizia contratto, puntato da Praet. Esce all'intervallo, ma non è una bocciatura.

Dal 45' GRASSI 6,5 - Riordina i blocchi e corre dappertutto per trasformare la partita in proiezione offensiva. Bravo.

FREULER 5,5 - Paradossalmente meglio domenica scorsa quando l'Atalanta ha perso a Roma, sorpreso stasera dal primo pressing doriano e (molto) impreciso al tiro.

SPINAZZOLA 7 - Propizia l'azione del rigore ed è una furia che non si ferma mai, saltando sistematicamente il suo (povero) marcatore che è Pereira. Da Nazionale e grande salto.

KURTIC 5,5 - Cresce in corso ma gioca senza il solito grande agonismo tra le fasi di gioco: svirgola un tiro e soffre la prima mezzora di forcing doriano.

PETAGNA 7 - Il contributo alla causa è totale. Aiace dell'area di rigore, segna in fuorigioco, si procura il rigore, prende tutti a spallate e il gol se lo meriterebbe proprio nel finale, sfortunato in doppia deviazione.

GOMEZ 6,5 - Si vede che è stanco e gli costa lucidità, però solo una grande parata di Puggioni gli nega un gol al volo prima del calcio di rigore che decide il match. E il Papu è sempre determinante. Dall'86' Toloi s.v.

Allenatore: Tullio Gaetano Gritti 6,5 - Fedele pretoriano alla guida di un esercito di giovani lanzichenecchi. Bravo con Gasperini a far rientrare la squadra sugli scudi del campo di battaglia.

Le pagelle della Sampdoria

PUGGIONI 6,5 - Coraggioso in uscita nel primo tempo, favoloso in tuffo su Gomez prima della resa dal dischetto.

PEREIRA 5 - Primo ammonito del match, gli tocca Spinazzola e son solo dolori.

SILVESTRE 6 - Si ferma un po' a metà fra avanti e incursori avversari, però galleggia meglio dei compagni di reparto.

SKRINIAR 5 - Ha il suo bel da fare sul ring dei pesi massimi contro Petagna e traballa falloso: ammonito al novantesimo, ruvido dal primo di gioco.

PAVLOVIC 5,5 - Gara difficile: fatto sta che Conti crossa sempre e anche quando, per la prima mezzora di gioco, la Samp gioca meglio della Dea.

PRAET 6 - Esce per una probabile distorsione al ginocchio dopo un buon parziale di lavoro a metà fra schermo difensivo e pressione.

Dal 51' DJURICIC 6 - Fumoso e infine ammonito, però c'è buona progressione palla al piede e che bello quel filtrante per Schick.

TORREIRA 6 - Play basso e falloso "di corpo" su Petagna in occasione del rigore, però se arrivano palle profonde è (quasi) solo merito suo.

LINETTY 5 - Giocatore in flessione e un po' scomparso dalle zone calde del campo, Giampaolo lo sacrifica senza troppi pensieri: pensare che aveva iniziato così bene questo campionato.

Dal 58' MURIEL 5 - Reperibile per le emergenze ma è come se non fosse entrato. Si capisce perché non è più titolare fisso e non segna da novembre. Insomma siamo alle solite.

BRUNO FERNANDES 6 - Molto attivo nel primo tempo anche se impreciso al tiro, cala nella ripresa, costretto ad arretrare di metà campo. Dall'83' Budimir s.v.

SCHICK 5,5 - Un gol fallito per tempo: prima impreciso, poi lento al tiro. Quando non basta darsi (molto) da fare se poi...

QUAGLIARELLA 6 - Sfiora l'incrocio con una bellissima coordinazione al volo delle sue, ci riprova dalla distanza e poi, nella ripresa, non gli arriva più un pallone.

Allenatore: Marco Giampaolo 5,5 - Dopo tanti complimenti, s'accende un campanello d'allarme in casa Samp che non vince dal 4 dicembre, alla quarta sconfitta nelle ultime 6 di campionato.