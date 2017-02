Le pagelle di Bologna-Inter 0-1

=== Bologna ===

Angelo DA COSTA 6 – Battuto al minuto 81, ma non ha responsabilità. Per il resto tiene botta, ma non deve compiere interventi proibitivi.

Ibrahima MBAYE 6 – Lotta e svetta nei contrasti aerei. Una buona gara per l’ex Inter, esce per un problema fisico (dal 64’ Emil KRAFTH 5 – Fa rimpiangere Mbaye. Un ingresso non esaltante, dorme su Gabigol).

Marios OIKONOMOU 6 – Al centro della difesa bada al sodo e non ha grossi grattacapi contro Palacio ed Eder.

Vasilis TOROSIDIS 6 – Adattato come centrale di difesa, non demerita. Al minuto 94 potrebbe regalare il pari al Bologna, ma di fronte a lui c’è un monumentale Handanovic.

Adam MASINA 6,5 – Una delle sue migliori prove negli ultimi tempi. Sfonda sulla sinistra e gira il pallone per Torosidis nel recupero.

Blerim DZEMAILI 6,5 – Nel vivo delle azioni rossoblù: combatte, subisce un fallo da Eder che Mazzoleni non vede. In fase risolutiva questa volta non incide, ma c’è sempre.

Erick PULGAR 5,5 – Tanto lavoro sporco, anche troppo. Poca lucidità palla al piede (dall’83’ Federico DI FRANCESCO s.v.).

Adam NAGY 5 – Troppo tenero, in interdizione fa il compitino mentre davanti è evanescente (dal 69’ Saphir TAIDER 6 – Senza infamia e senza lode l’ingresso dell’altro ex Inter. Comunque meglio di Nagy, ma non era difficile).

Simone VERDI 6 – Impreciso su punizione, alza sopra la traversa due chance da fermo che andavano sfruttate meglio. Più pimpante in versione uomo-assist.

Bruno PETKOVIC 5,5 – Cerca di tenere impegnati Miranda e Medel, ma il cileno nel primo tempo lo azzera. Cresce nella ripresa e termina il match esausto.

Ladislav KREJCI 5,5 - Il ceco ha un pallone che Verdi gli recapita con precisione: potrebbe infilare Handanovic con un diagonale oppure optare per la potenza. Il risultato è un tiro debolissimo. Tanto sacrificio, ma poco arrosto.

All. Roberto DONADONI 6 – Il Bologna lascia vedere qualche segnale di risveglio sul piano del gioco. Dopo gli 11 gol subiti in 3 partite, riparte e ci crede fino in fondo. L’epilogo è sfortunato, ma la strada è giusta.

2017, Joao Mario, Bologna-Inter, LaPresseLaPresse

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 7 – Una parata salva-risultato su Torosidis, al minuto 94, blinda i tre punti. Lo sloveno è decisivo quanto Gabigol.

Jeison MURILLO 5,5 – Qualche sbavatura e una normale sofferenza in un ruolo non suo. Il cambio di Pioli è giusto (dal 55’ Cristian ANSALDI 6,5 – Ha voglia di riscatto e spinge con continuità. Positivo, finalmente).

Gary MEDEL 6 – Contiene molto bene Petkovic nel primo tempo, poi perde le distanze e anche qualche duello nella ripresa.

MIRANDA 6 – Spazza quando deve, interviene in anticipo e corre pochi rischi. Il fallo su Verdi lanciato in velocità, però, costa il cartellino giallo. Era diffidato e salterà Inter-Roma.

Danilo D’AMBROSIO 6,5 – Positivo nelle due fasi, ispira spesso Perisic e regala a Gabigol l’assist decisivo.

Roberto GAGLIARDINI 6 – Fa un gran lavoro in mediana, ma è meno propositivo del solito in fase offensiva. Tira da fuori area, dovrebbe osare di più negli inserimenti.

JOAO MARIO 5,5 – Predilige il lancio lungo, ma ai piedi buoni andrebbe abbinata maggiore fisicità. Su calcio d’angolo le sue traiettorie sono troppo basse.

Antonio CANDREVA 6,5 – Sforna cross tagliati in serie sia di destro che di sinistro. È sempre nel vivo del gioco: Pioli fa bene a giocarsi la carta Gabigol, ma non meritava di essere sostituito l’ex Lazio (dal 74’ GABIGOL 7 - Forse se l’immaginava così la sua prima rete in Italia… Un gol da tre punti in una gara sofferta. La sua gioia sincera è una liberazione e l’abbraccio dei compagni è la miglior ricompensa per iniziare sul serio la sua carriera nell’Inter).

2016/17 Inter Gabriel Barbosa GabigolLaPresse

EDER 5 – Giornata negativa. Impreciso, conclude poco e male. Spreca nel secondo tempo un’opportunità nitida. Rischia anche di provocare un rigore.

Ivan PERISIC 6 – E’ tra i più pericolosi dell’Inter e forma una catena di sinistra convincente con D’Ambrosio: sfortunato nelle conclusioni.

Rodrigo PALACIO 4,5 - Uomo in meno. Si divora un gol sotto porta in avvio, arriva sempre con un attimo di ritardo e spreca così un’altra ghiotta occasione. Un netto passo indietro rispetto alla prova contro l’Empoli e una triste conferma: il Trenza è da elogiare per quanto fatto in passato, ma oggi è la controfigura del giocatore che fu (dal 74’ Ever BANEGA 6,5 – Il pallone che confeziona per D’Ambrosio è un’invenzione di pura classe. Sullo 0-1 c’è il marchio dell’argentino).

All. Stefano PIOLI 6,5 – Azzecca i cambi: il tandem Banega-Gabigol confeziona i tre punti. Nove vittorie nelle ultime dieci: niente male.