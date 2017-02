Le pagelle di Bologna-Milan 0-1

Le pagelle del Bologna

Angelo DA COSTA 6,5 – Non ha colpe sul gol, esplosivo nelle altre circostanze.

KRAFTH 4 – A tratti ridicolizzato da Gerard Deulofeu. Nightmare.

Domenico MAIETTA 5 – Va nel pallone quando Deulofeu lo punta…E lo salta con irrisoria facilità.

Daniele GASTALDELLO 6 – Se la cava con l’esperienza: quando i compagni combinano la frittata lui è comodamente seduto in panchina. (62’ PETKOVIC 5 – Un lampo in avvio, poi il vuoto.)

Ibrahima MBAYE 6 – Presidia la sua zona e rilancia costantemente l’azione. (77’ TOROSIDIS sv)

PULGAR 4,5 – Dopo una performance non certo trascendentale il signor Pulgar si permette di eludere la stretta di mano del suo allenatore criticandolo platealmente. Ci sarebbero tanti giovani italiani ben più meritevoli del viziato e discontinuo metronomo cileno (80’ VIVIANI 6 – Uno, ad esempio, lui. Entra e sfiora il gol con gran fiondata.)

Simone VERDI 6 – Talento da vendere, pericoloso sia con il destro che con il sinistro. Discontinuo, ma sempre ficcante quando si accende.

Blerim DZEMAILI 6,5 – Propizia il primo cartellino rosso del Milan, poi non smette di creare grattacapi alla difesa rossonera.

Adam NAGY 5 – Poca sostanza. Non sale mai in cattedra l’ungherese. Involuto.

Ladislav KREJCI 6,5 – Sempre uno dei migliori tra le fila del Bologna. Solo un monumentale Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Mattia DESTRO 5,5 – Questa volta si danna l’anima, si spende e si spande per la squadra e sotto porta non è nemmeno fortunato quando ha le giuste intuizioni. Il momentaccio continua, ma noi piccoli segnali di crescita li abbiamo intravisti.

All. Roberto DONADONI 4,5 – In quattro giorni rimedia un 1-7 e uno 0-1 in 11 contro 9; peggio di così era impossibile. Squadra disorganizzata dietro e senza la corretta predisposizione alla battaglia. O ritrova la fame, oppure di figuracce ne collezionerà tante altre.

2017, Mbaye, Paletta, Bologna-Milan, LaPresseLaPresse

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 – Il suo salvataggio su Krejci vale quanto un gol. Miracoloso.

Ignazio ABATE 6 – Non sempre lucido e puntuale in fase difensiva, ma è uno dei senatori che suona la carica nella fase calda.

Gabriel PALETTA 4 – Peggiore in campo. Rimedia un primo, estremamente ingenuo, cartellino giallo per un’inutile zuffa con Mbaye poi è costretto a spendere il fallo sul lanciato Dzemaili. È già la terza espulsione stagionale. Recidivo.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Costretto a dare forfait in anticipo per un guaio muscolare (31’ ZAPATA 6 – Stavolta non si rende protagonista di gravi strafalcioni. )

Lionel VANGIONI 5,5 - Gli concediamo l'attenuante della prima da titolare e della tanta ruggine accumulata. Non sempre impeccabile in disimpegno.

Juraj KUCKA 5 – Già gravato da un fallo, avrebbe dovuto tirare indietro la gamba. L'espulsione forse era esagerata ma lui, calcisticamente parlando, un "pollo".

Manuel LOCATELLI 6 – Non aveva demeritato nel primo tempo, smistando palloni e lottando in mezzo al campo. Sacrificato sull’altare del nuovo – e obbligato – assetto tattico (46' GOMEZ 6,5 – S’immola per la causa rossonero. Al meno un paio di salvataggi provvidenziali)

Mario PASALIC 7 – Dopo aver sbagliato tutto il possibile e persino l’immaginabile, si fa trovare pronto nel momento decisivo. Uomo del destino.

SUSO 6 – Ha il fiato corto e forse meriterebbe un po' di riposo ma anche da fermo dipinge giocate per i compagni.

Carlos BACCA 4,5 – Al minuto 52 incespica malamente sul pallone. È la fotografia della sua partita e del suo momento. (62' POLI 6 - Stoico. Gioca da "zoppo" dopo un pestone ricevuto ma sa rendersi utile alla causa fino alla fine)

Gerard DEULOFEU 8,5 – Ma cosa diavolo ha fatto al minuto 89? Come ha fatto a incunearsi tra le fitte maglie del Bologna trovando un assist millimetrico tra le gambe di Krafth dopo una partita contraddistinta da mille scatti? La performance di Deulofeu non può essere però circoscritta unicamente all’episodio del gol, praticamente da solo ha sostenuto il peso dell’attacco facendo letteralmente ammattire il reparto difensivo bolognese. Ah già, c’è anche il quasi gol da corner. Illegale.

All. Vincenzo MONTELLA 7 – Vittoria del carattere e del cuore, proprio quelli che questo allenatore ha trasmesso alla squadra. Alba di un nuovo inizio?