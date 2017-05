Le pagelle di Bologna-Pescara 3-1

=== Bologna ===

Antonio MIRANTE 6: il gol di Bahebeck è sul suo palo. Tuttavia, ha modo di rifarsi nel corso della ripresa con un paio di interventi di spicco, specie la respinta sul potente diagonale mancino di Miličević.

Ibrahima MBAYE 6,5: quante sgroppate sulla catena di destra! Tanta corsa per il laterale scuola Inter. E ottimi suggerimenti al centro.

Domenico MAIETTA 5,5: qualche responsabilità sull'inserimento vincente di Bahebeck al 24'.

Dal 57' Emil Krafth 6: spezzone di gara di assoluta tranquillità per lui.

Filip HELANDER 6: gran tempismo in fase di anticipo.

Vasilīs TOROSĪDIS 7: un assist (seppur deviato da Memushaj) e tanti inserimenti in fase offensiva per il greco, che inizia la partita da terzino sinistro e la conclude da centrale.

Godfred DONSAH 5,5: troppo nervoso e, talvolta, pasticcione. Deve migliorare molto nella costanza di rendimento.

Dal 75' Erick Pulgar 6: subito presente in entrambe le fasi.

Saphir TAÏDER 6,5: lotta tantissimo in mezzo al campo, sino a cadere vittima dei crampi.

Federico DI FRANCESCO 8: gol d'antologia - quello del 2-1 -, cross vincente per Destro per il momentaneo 1-0, una prestazione generosissima e... gol dedicato alla mamma. Pomeriggio da incorniciare per l'attaccante esterno del Bologna, ex Lanciano e figlio d'arte.

Simone VERDI 7: ottime geometrie e tocchi morbidi da palati fini. Ottima prova tra le linee.

Ladislav KREJČÍ 6,5: si sbatte tantissimo sulla fascia d'attacco di sinistra. Fa sportellate e mette al centro palloni succulenti.

Dal 73' Orji Okwonkwo 7: rapido, sgusciante e con una grande visione di gioco, che gli permette di regalare il pallone del 3-1 da Mattia Destro. Prospetto interessantissimo.

Mattia DESTRO 8: si prende un cazzotto (involontario) da Fiorillo sul colpo di testa che vale l'1-0. Bendato e ricucito, chiude i conti nella ripresa in contropiede. Doppietta da bombe ritrovato.

Mister Roberto DONADONI 6,5: deve lavorare molto, il prossimo anno, sui cali di concentrazione manifestatisi anche in una gara "tranquilla" come quella odierna.

=== Pescara ===

Vincenzo FIORILLO 4,5: un rinvio sciagurato da cui è partito il primo gol di Destro (anche l'uscita, ampiamente rivedibile). Ne prende altri due in cui ha minori responsabilità.

Francesco ZAMPANO 5,5: senz'arte né parte lungo la fascia destra. Ha trascorso pomeriggi migliori.

Michele FORNASIER 5: Destro gli scappa continuamente. Prestazione da dimenticare.

Cesare BOVO 5,5: ci mette grinta e carattere ma, a conti fatti, raccoglie solamente un cartellino giallo.

Cristiano BIRAGHI 5: sulla mancina è poca cosa. Talvolta è protagonista di interventi pericolosi sull'avversario.

Mamadou COULIBALY 4: rischia il rosso in numerose circostanze. Deve metterci la testa se vuole consacrarsi. Specie pensando alla Serie B che lo aspetta, campionato dal "cartellino facile".

Dal 53' Hrvoje Miličević 6: ragazzo interessante: crea un paio di occasioni da sottolineare.

Gastón BRUGMAN 6,5: a metà campo lo si nota spesso a recuperare e "ripulire" palloni in quantità. Zeman sembra voler puntare su di lui per la prossima stagione.

Ledian MEMUSHAJ 5,5: in lui, le scorie di una stagione faticosa e sfortunata. Come il tocco con cui alza il suggerimento di Torosidīs, in occasione del 2-1 di Di Francesco.

Gianluca CAPRARI 5: troppo timido là davanti.

Jean-Christophe BAHEBECK 7: realizza un gran bel gol, il suo terzo stagionale. Tanti guizzi che fanno impazzire Helander e Maietta.

Dal 73' Alberto Gilardino 6: nel recupero sfiora l'acuto personale. Bentornato.

Alexandru Ionut MITRIȚĂ 6,5: suo l'assist vincente per Bahebeck. Forse avrebbe meritato di terminare il match.

Dal 53' Robert Murić 5: si vede pochissimo. Fa fatica a spezzare il fiato.

Mister Zdeněk ZEMAN 6: l'esperimento Brugman a metà campo funziona. Anche se avrebbe meritato di festeggiare meglio i suoi 70 anni, compiuti in settimana.