Le pagelle di Bologna-Torino 2-0

===BOLOGNA===

MIRANTE 6 Si fa trovare pronto sulle conclusioni granata. Dice no ad un’insidiosa punizione di Ljajic e al tocco sotto misura di Benassi. Attento.

KRAFTH 6.5 Buona prova dell’esterno basso del Bologna. Ottima spinta e grande attenzione in fase difensiva. Una delle note liete.

MAIETTA 6.5 Guida la difesa con ordine e autorità. Commette solo una piccola leggerezza nel primo tempo, con un retropassaggio che poteva costare caro.

OIKONOMOU 7 Fa sentire la sua presenza a tutti gli attaccanti del Toro. Sfiora il gol e non concede nulla in fase difensiva.

MASINA 6.5 Vince il duello con Iago Falque in fascia, riducendone al minimo la pericolosità. Non era semplice.

NAGY 6.5 Altra buona gara dell’ungherese. Non ruba l’occhio ma fa sentire la sua presenza, in termini di dinamismo e applicazione. (dal 78’Donsah 6 Bell’assist per Dzemaili)

PULGAR 6 Meno tecnico di Viviani ma sempre nel vivo del gioco. Puntuale e prezioso.

DZEMAILI 8 Determinante. 4 gol nelle ultime 4 giornata in Serie A, 5 su 5 se consideriamo anche la Coppa Italia. Numeri da grandissimo bomber ma la sua gara non finisce qui. Grande contributo a centrocampo e moto perpetuo, a tenere sempre in apprensione la mediana del Toro. Giocatore indispensabile per questo Bologna.

DI FRANCESCO 6.5 Guizzante e imprevedibile. Decisivo in occasione del vantaggio rossoblù, con il preciso lancio che innesca Krejci. (dal 73’Verdi 6.5 Torna dal brutto infortunio e sfiora il gol in due occasioni. Grande impatto.)

DESTRO 6.5 Gara di sacrificio e abnegazione. Apre varchi ai compagni e lotta per la squadra. Il gol arriverà.

KREJCI 6 Decisivo con la sua sponda in occasione del primo gol di Dzemaili. Per il resto, però, non incide. (dall’88 Rizzo SV)

ALL.DONADONI 6.5 Il suo Bologna gioca una gara accorta ed intelligente. Pochi fronzoli ma risultato pieno. La squadra sembra in ripresa.

===TORINO===

HART 6.5 Due grandi interventi, su Oikonomou e Verdi. Sui gol di Dzemaili non può nulla. Gara più che sufficiente.

ZAPPACOSTA 5.5 Si fa superare troppo facilmente da Krejci in occasione del vantaggio del Bologna. Esce a fine primo tempo. Gara da dimenticare. (dal 46’De Silvestri 5.5 Inizia bene, con un paio di interessanti sgroppate, poi si eclissa e soffre la spinta degli esterni rossoblù)

ROSSETTINI 6 Non sbanda e contiene l’esuberanza di Destro. Partita sicuramente sufficiente.

MORETTI 6 Discorso simile rispetto a quello fatto per il compagno di reparto. I centrali del Toro non commettono errori di grande rilevanza quest’oggi.

BARRECA 5.5 In calo rispetto alle ultime uscite, soprattutto rispetto al primo tempo di lunedì sera. Poco incisivo davanti e altalenante dietro.

BENASSI 5 Da lui ci si aspetta un contributo diverso, soprattutto nei momenti più delicati per la formazione granata. Non è in giornata e non riesce a concretizzare due ottimi occasioni sugli sviluppi di due corner. Nervoso, viene anche ammonito. (dal 78’Martinez SV)

VALDIFIORI 5.5 La sua regia non è fluida come nei giorni migliori. Nel primo tempo sbaglia troppi appoggi e la squadra, inevitabilmente, non gira. (dal 66’ Iturbe 5 Qualche sgroppata ma tanta confusione)

BASELLI 5 Poche idee e pochi guizzi. Il giocatore conferma una piccola involuzione nell’ultimo periodo, le sue indubbie qualità dovrebbero essere valore aggiunto per il Torino.

IAGO FALQUE 5 Male nel primo tempo, leggermente meglio nella ripresa. Non riesce, però, mai ad incidere, sprecando un ottimo suggerimento di Valdifiori, che lo lancia verso la porta di Mirante.

BOYE’ 5 Era chiamato ad una sorta di missione impossibile: riuscire a non far rimpiangere Belotti, giocatore fondamentale per le fortune del Toro, capace di far reparto da solo. Fallisce clamorosamente ma a dire il vero i compagni di reparto non lo aiutano. Opaco e fuori dal match.



LJAJIC 5.5 Prova a scaldare i guantoni di Mirante su calcio di punizione. Si conquista qualche fallo con buoni guizzi isolati. Troppo poco per meritare la sufficienza.

ALL.MIHAJLOVIC 5 E’ un brutto Toro quello visto a Bologna. Troppo compassato ed opaco. La scelta di buttare dentro tutte le punte sembra quasi una mossa disperata. La sensazione è che il tecnico dovrà lavorare sulla squadra soprattutto dal punto di vista mentale.