Le pagelle di Cagliari-Bologna 1-1

Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 6 – Incolpevole sul gol subito. Reattivo nelle altre occasioni

Fabio PISACANE 5,5 – Krejci è un brutto, bruttissimo cliente. Apnea.

Luca CEPPITELLI 6 – Mantiene la posizione seguendo i dettami dell’esperto compagno di reparto portoghese (78’ MIANGUE sv)

BRUNO ALVES 6 – Governa con la consueta maestria la linea difensiva e si rende pericoloso in avanti.

Marco CAPUANO 5 – La disattenzione sul gol subito dal Cagliari sporca inevitabilmente il suo voto.

Mauricio ISLA 6 – Non fa mancare il suo apporto sulla fascia destra.

Panagiotis TACHTSIDIS 7 – Ispiratissimo. Col quel sinistro fa quello che vuole e sa innescare i compagni con lanci illuminati.

Davide DI GENNARO 6,5 – Piedi educati e predisposizione alla battaglia: uno dei migliori e più continui degli isolani.

Daniele DESSENA 6 – Lottatore. Non sempre con la dovuta lucidità, ma la sua carica agonistica non manca mai. (86’ SALAMON sv)

Marco BORRIELLO 7 – Doppia cifra di reti in campionato: 14 complessive in stagione e siamo ancora a gennaio. Bobo Vieri prepari già l’assegno per pagare la vacanza all’amico fraterno: sta per perdere la sua scommessa d’inizio stagione. Simbolo di un Cagliari duro a morire.

Marco SAU 6,5 – Sfortunato: il palo e Mirante gli sbarrano la strada. Parte con l’argento vivo addosso.

All. Massimo RASTELLI 6 – Grande prova d'orgoglio del suo Cagliari che si rifiuta di soccombere e raccoglie un punto insperato.

Mattia Destro Cagliari Bologna 2017LaPresse

Le pagelle del Bologna

Antonio MIRANTE 5,5 – Delle due l’una: o posiziona male la barriera, o si posiziona male lui. Non impeccabile sul gol incassato. Peccato, sin lì non aveva demeritato.

Marios OIKONOMOU 6,5 – Sicuro e autoritario al centro della difesa.

Domenico MAIETTA 6 – Non sfigura dando vita a un’affidabile coppia centrale con il compagno.

KRAFTH 5 – Costretto a spendere il fallo da rosso perchè mal posizionato.

Adam MASINA 5,5 – A corrente alternata sulla catena di sinistra. Avrebbe potuto prendersi qualche licenza poetica in più.

Godfred DONSAH 6 – Meno impattante di altre occasioni. Cresce nel finale.

PULGAR 6 – Apprezzabile per smistamento di palloni e linee di passaggio.

Adam NAGY 5 – Spento e con le idee appannate. Rimandato il metronomo ungherese. (72' VIVIANI 5 – Ingresso sfortunato, il rosso diretto è sicuramente esagerato, ma lui avrebbe dovuto contenere l’impeto e mettere ordine a centrocampo. Missione fallita. )

Ladislav KREJCI 5 – Sesto assist stagionale. Sempre più rivelazione del campionato.

Mattia DESTRO 6,5 – Non segnava da una vita (lo scorso 20 novembre), si è fatto trovare pronto all’appuntamento comn l’assist radicomondato di Krejci. Araba fenice. (90’ TOROSIDIS sv)

Federico DI FRANCESCO 5,5 – Luci e ombre. Qualche “strappo” in velocità e niente più. (62' VERDI 6,5 – Entra e “spacca” il match. Sarà il vero acquisto del Bologna nella seconda parte di stagione. Recuperato)

All. Roberto DONADONI 6 – Cambia la partita con l'ingresso di Verdi, è meno fortunato con il cambio di Viviani. Vittoria sfumata in circostanze rocambolesche.