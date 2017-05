Le pagelle di Cagliari-Empoli 3-2

=== Cagliari ===

Rafael 7 Inoperoso per 60’ di partita, sale in cattedra ipnotizzando Pucciarelli e respingendo il terzo rigore della sua stagione. Incolpevole sui gol di Zajc e Maccarone.

Mauricio Isla 6,5 Meglio quando spinge che quando deve difendere. Pesca in maniera geniale Sau per l’1-0.

Fabio Pisacane 6: Più sicuro del compagno di retroguardia Bruno Alves, sbanda solo nel finale quando non riesce a chiudere su Maccarone.

Bruno Alves 5 Sfiora il gol su punizione nella ripresa: nel finale viene scherzato da Zajc, si perde Maccarone e con un paio di sbandate difensiva attenta alle coronarie del pubblico cagliaritano.

Nicola Murru 5 Ingenuo in occasione del mani in area che regala a Pucciarelli il penalty: la sua partita diventa un incubo quando Martuscello inserisce Zajc che gli fa passare un brutto quarto d’ora saltandolo sistematicamente.

Panagiotis Tachtsidis 6.5: Lucido in regia, ottimo sia in fase di interdizione che di impostazione.

Nicolò Barella 6.5 Esce lui e il Cagliari soffre. Non è un caso…

(dal 75’ Simone Padoin sv)

Diego Farias 7.5 Imprendibile ogni volta che ha il pallone tra i piedi: maltratta con le sue accelerazioni e le sue giocate il povero Laurini e realizza la seconda doppietta stagionale raggiungendo quota 7 reti stagionali.

Joao Pedro 6 Non in giornata di grazia. Vuole il gol a tutti i costi e si incaponisce col tiro dalla distanza.

(dal 71’ Artur Ionita 6 Mette un pallone solo da depositare in rete a Borriello che però spreca malamente)

Marco Sau 7 Freddo in occasione del gol, nella ripresa si divora un gol simile sparando fuori ma la sua prova è comunque ultrapositiva: soprattutto per i km che macina fino a quando non esce stremato dal campo.

(dall’81’ Han sv)

Marco Borriello 5.5 Polveri bagnate. Fallisce almeno due colossali palle gol: rischiando con i suoi errori di vanificare il successo della sua squadra.

All. Massimo Rastelli 6 Per 70 minuti il suo Cagliari è straripante poi toglie le mani dal manubrio e rischia la beffa… L’undicesima vittoria casalinga in 16 incontri però arriva comunque e nobilita un campionato certamente all’altezza delle aspettative.

=== Empoli ===

Lukasz Skorupski 6 Prova a mettere qualche pezza ma la sua retroguardia non lo agevola.

Vincent Laurini 4.5 Fatto a pezzi da Farias, sbanda paurosamente.

Giuseppe Bellusci 5 Incerto e troppo svagato in copertura.

Andrea Costa 5 L’esperienza non lo grazia.

Manuel Pasqual 5 Sorpreso in occasione del primo gol dal movimento di Sau, si fa tagliare fuori da Farias anche in occasione del 2-0. Quando spinge i suoi cross sono sempre velenosi ma dietro lascia a desiderare.

José Mauri 5 Irritante.

(dal 60’ Massimo Maccarone 6 Segna da rapace il quinto gol stagionale, purtroppo inutile per regalare un successo fondamentale)

Assan Diousse 5 Non chiude e non imposta. Passo indietro.

Daniele Croce 6 Dispensa la solita grinta e cuce trame interessanti.

Omar El Kaddouri 4.5 Nervoso e mai determinante.

(dal’ 51’ Rade Krunic 5 Meglio di El Kaddouri ma non lascia mai il segno)

Manuel Pucciarelli 4.5 Il suo errore dal dischetto rischia di essere un macigno pesante sulla irta strada verso la permanenza in Serie A.

Mame Thiam 5.5 Si guadagna un rigore, lotta contro i mulini a vento per 70’ senza però creare reali grattacapi alla retroguardia cagliaritana.

(dal 76’ Miha Zajc 7 Cosa ci facesse in panchina lo sa solamente Martuscello. Nel quarto d’ora che il tecnico gli concede segna un gol, confeziona un assist e fa venire il mal di testa a Murru e Bruno Alves. Bella scoperta)