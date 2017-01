Le pagelle di Cagliari-Genoa 4-1

===Le pagelle del CAGLIARI===

RAFAEL 6,5 - Bene nelle uscite, sicuro sulle conclusioni di Pinilla e Cataldi. Che Gabriel gli rubi il posto è tutto da vedere.

Mauricio ISLA 6,5 - Buona spinta, buoni inserimenti, ma, soprattutto, una buona fase difensiva. Cosa che in questo campionato gli era capitato rare volte.

Luca CEPPITELLI 6,5 - Molto bene. Una piccola distrazione in occasione del gol di Simeone, ma anche tanti duelli vinti. Imposta l'azione e chiude con sicurezza.

Marco CAPUANO 5,5 - Ammonito e falloso. Non pare sicuro in marcatura su Simeone. Poi prende il secondo giallo e viene espulso.

Nicola MURRU 6,5 - Positivo nel secondo tempo, dopo un primo tempo in totale affanno. Si propone nei secondi 45 minuti, fino a procurarsi il rigore del 4-1.

Daniele DESSENA 6,5 - Sostanza, dinamismo, voglia. Nella ripresa domina.

Panagiotis TACHTSIDIS 6 - Gioca inaspettatamente per il problema nel riscaldamento occorso a Di Gennaro. Parte lento, molto piano, sbaglia passaggi e viene fischiato. Poi da una sua conclusione potente arriva il pareggio di Borriello. Cresce nel secondo tempo.

Nicoló BARELLA 7 - In crescita costante. Si allarga per crossare, va al tiro, entra nell'azione del 2-1. Sempre più protagonista. (Dall'83' MUNARI sv)

JOÃO PEDRO 7 - Il gol è fortunoso, ma la prova è convincente. Si intende con Farias e Borriello, offre giocate di classe, impegna Lamanna. Gol meritato. (Dall'80' SALAMON sv)

Diego FARIAS 7 - Ancora in gol in casa. Freddo sul rigore, colpisce anche una traversa. Vivo, attivo, sin dall'inizio. (Dal 75' SAU 6 - Qualche guizzo nel finale.)

Marco BORRIELLO 8 - Sette gol in 11 gare contro il suo ex Genoa. Anche oggi devastante. Due gol, un palo, tante sponde intelligenti, varie giocate utili. Sono nove i centri in questo campionato: a 34 anni fa ancora la differenza.

ALL. Massimo RASTELLI 7 - Criticato (fin troppo) per alcuni risultati deludent fuori casa e per i troppi gol presi. Ma questo Cagliari gioca eccome. Ottime trame offensive. Al Sant'Elia non si passa. E i meriti sono anche suoi.

Marco Borriello Cagliari Genoa 2017LaPresse

===Le pagelle del GENOA===

Eugenio LAMANNA 6,5 - Para su Farias, Joao Pedro, Borriello, Barella. Insomma, fa quel che può. Delle quattro reti (va detto) due, però, sono su due respinte sue per vie centrali. Insegnano ai portieri di respingere lateralmente.

Armando IZZO 4,5 - Causa il rigore, ma è il male minore. Fuori posizioni, fuori tempo, fuori partita.

Nicolas BURDISSO 4,5 - Leader di una difesa allo sbando. Non tiene mai la linea alta.

Ezequiel MUNOZ 4,5 - Un disastro. Pachidermico nelle movenze, messo in continua difficoltà dagli attaccanti sardi. Puntato, saltato, dribblato ripetutamente. Malissimo.

EDENILSON 6 - Uno dei pochi a salvarsi, quantomeno nel primo tempo. L'assist per il gol e diverse buone idee.

Danilo CATALDI 5,5 - Vicino al gol su punizione, ma ancora fuori dagli schemi. Il Genoa viene spesso colto di sopresa nel mezzo. Non può avere la fisicità di Rincon.

Isaac COFIE 4,5 - Ai limiti dell'indecenza. Calcia addosso a Joao Pedro pr il 2-1 sardo. Perde alcuni palloni sanguinosi. Sbaglia anche appoggi banali. (Dal 58' NINKOVIC 6 - Entra e si fa vedere. Cross e sprint. Andava messo prima)

Diego LAXALT 5 - Inizia con voglia, ma non sfonda mai. Nella ripresa rincorre e rincorre, senza mai stoppare le iniziative sarde. (Dal 75' LAZOVIC sv)

Luca RIGONI 4,5 - Male da esterno alto, malissimo da interno. Viene anche ammonito e perde davvero troppi palloni.

Lucas OCAMPOS 5,5 - Qualche buona accelerazione nel primo tempo. Poi sparisce dal campo come tutto il Genoa. (Dal 66' PINILLA 6 - Bene nel match. Si fa vedere, tenta il gol in sforbiciata, ci prova)

Giovanni SIMEONE 6,5 - Il suo lo fa. Segna, si propone, si impegna, sfiora la doppietta.

ALL. Ivan JURIC 4 - Genoa bene per mezz'ora e poi uscito dal campo. Imbarazzante il secondo tempo. La fase difensiva, che era un punto di forza, è da rivedere totalmente.