Le pagelle di Cagliari-Inter 1-5

Cagliari

GABRIEL 5 - Più di una parata la effettua, ma i suoi errori sono da bollino blu: la traversa lo salva su Kondogbia, poi si tuffa malissimo sulla punizione di Banega e infine "regala" un rigore a Icardi. Male.

Fabio PISACANE 5 - Pomeriggio difficilissimo, anche se non solo colpa sua. Prova a mettere una pezza ai movimenti di Perisic e Icardi, non riuscendoci praticamente mai.

Bruno ALVES 5,5 - Crolla completamente nel secondo tempo, demolito dai tagli di Icardi e dalla costante azione offensiva dell'Inter. Nemmeno la sua esperienza di campione d'Europa può nulla.

Marco CAPUANO 5,5 - Uno dei meno colpevoli della débâcle, anche perché l'Inter attacca spesso dalla parte opposta. Ma nemmeno lui è completamente esente da colpe nell'imbarcata che prende il Cagliari.

Mauricio ISLA 5 - Non bene, sia in fase di appoggio dove spreca tanti palloni, che nell'aiuto difensivo ai compagni: il fotogramma delle sue difficoltà è la dormita che consente a Perisic di segnare lo 0-1.

Artur IONITA 5,5 - Generoso ma improduttivo. Si danna, prova a rendersi utile in inserimento, ma con pochi effetti. Travolto pure lui nella ripresa e già ammonito, rischia l'espulsione per un calcetto ad Ansaldi.

Davide DI GENNARO 5 - Con una punizione quasi perfetta propizia il gol di Borriello, ma in mezzo al campo è poco coinvolto nel gioco del Cagliari. E il suo mancato intervento nell'azione dell'1-3 è decisamente grave (dal 62' Marco SAU 5,5 - Entra con la situazione già compromessa e può far ben poco)

Nicolò BARELLA 6 - Ci mette un po' a carburare, ma quando lo fa dà una marcia in più al Cagliari. La sua verve dura comunque solo il tempo di sognare la rimonta, prima che Perisic zittisca tutti (dal 78' Daniele DESSENA s.v.)

Simone PADOIN 5,5 - Ci mette verve, generosità e pure qualche buono spunto tecnico. Tutto cancellato da un secondo tempo in cui praticamente non vede mai il pallone.

João PEDRO 5,5 - In appoggio a Borriello ha qualche buon lampo, ma di concretezza ce n'è poca. Anche se proprio lui ha il pallone del possibile 1-0: Medel gli dice di no proprio sulla linea.

Marco BORRIELLO 6,5 - Gol numero 12 in campionato: non male per uno che, secondo alcuni, era avviato sul viale del tramonto. Prezioso tra protezione del pallone e sponde, segna il gol dell'illusoria speranza rossoblù (dal 78' Victor IBARBO s.v.)

All. Massimo RASTELLI 5 - L'organizzazione difensiva del Cagliari, seconda retroguardia più battuta della A, è da brividi. E la scelta di rimescolare modulo e posizioni dei centrocampisti non giova alla squadra.

2017, Esultanza Ivan Perisic, Cagliari-Inter, LaPresseLaPresse

Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Viene salvato da Medel e poi battuto da Borriello, ma aveva appena detto miracolosamente di no a Di Gennaro. Chiamato in causa in pochissime occasioni dal Cagliari.

Danilo D'AMBROSIO 6 - La sua marcatura molle su Borriello rischia di costare cara all'Inter. Una delle poche pecche di una gara in cui l'ex granata dà un appoggio costante anche all'azione offensiva, con tanto di assist che porta Icardi a guadagnarsi il rigore.

Gary MEDEL 7 - Decisivo: sullo 0-0 è una sua acrobazia la vera sliding door della gara. Saltato una sola volta da Borriello, per il resto praticamente perfetto nell'interpretazione del ruolo di centrale.

João MIRANDA 7 - Ferreo, solido, insuperabile. Rischia il giallo (ci stava) su Borriello, ma è l'unico intervento in ritardo di una gara piena di chiusure in anticipo. Quanto è mancato contro la Roma.

Cristian ANSALDI 6 - Attento in entrambe le fasi. Difficilmente si fa saltare senza opporre resistenza e non disprezza neppure qualche discesa sulla fascia (dall'88' Yuto NAGATOMO s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 7 - La palla passa spessissimo tra i suoi piedi quando l'Inter deve organizzare la propria azione. Fa sempre la cosa giusta e, proprio nel finale, si toglie la soddisfazione di segnare il suo primo gol in Serie A.

Geoffrey KONDOGBIA 6 - Per mezz'ora fa tutto lui: errori a grappoli, atteggiamento svagato, ma anche più di un'insidia portata a Gabriel. Male nel primo tempo, nettamente meglio nella ripresa.

Antonio CANDREVA 6 - Ogni tanto pasticcia un po' col pallone, ma sono tante anche le cose buone. Prezioso nell'assist verso Icardi, anche se a prendersi il proscenio sono gli altri elementi offensivi di Pioli.

Ever BANEGA 7,5 - Delizioso. Quando prende fiducia, per il Cagliari è finita. Assist perfetto per Perisic, punizione dolce a superare barriera e Gabriel: nella goleada il suo zampino è totale. È proprio per prestazioni così che l'Inter lo ha strappato al Siviglia (dal 76' João MARIO 6 - Per una volta rifiata, ma quando entra fa vedere di voler incidere anche con così pochi minuti: stupendo il contropiede con assist a Icardi, che centra la traversa)

Ivan PERISIC 7,5 - I due errori di fila con cui inizia la gara sembrano preannunciare nubi nere. E invece, proprio lui diventa il protagonista con la doppietta che spacca in due la partita. Pericolo costante, con un insegnamento per Pioli: mai più tornante come contro la Roma (dal 73' EDER 6 - Nonostante il poco tempo a disposizione, è subito partecipe all'azione dell'Inter e va pure vicino al gol)

Mauro ICARDI 7 - Attaccante ormai totale, che non aspetta più la palla al centro dell'area ma si muove per dare spunti ai compagni. Perfetto nell'assist a Perisic, si guadagna e trasforma un rigore. Peccato per quella traversa che gli nega la doppietta.

All. Stefano PIOLI 7 - Dopo le scelte controverse di domenica scorsa torna alla difesa a 4, ridà fiducia a Banega e avanza Perisic. Decisioni che si rivelano azzeccatissime.