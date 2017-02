Le pagelle di Cagliari-Juventus 0-2

===Le pagelle del CAGLIARI===

RAFAEL 6 - Punito due volte da Higuain, senza troppe colpe. Bella una parata nel finale su Dybala.

Fabio PISACANE 5,5 - Tiene in gioco Higuain nel gol del vantaggio bianconero. Si propone poco, ma è suo il tiro più pericoloso della partita del Cagliari: Buffon gli nega la gioia del gol. (Dall'82' PADOIN sv)

Marco CAPUANO 5 - Al posto di Ceppitelli, con meno abilità nel gioco aereo. Higuain lo tormenta e lui fatica a contenerlo.

Bruno ALVES 6 - Sale male in occasione del primo gol della Juve, ma è uno dei migliori del Cagliari. Due belle punizioni, alcune buone chiusure aeree.

Nicola MURRU 5 - Soffre la spinta di Cuadrado, che lo salta spesso. Nessun affondo, tante rincorse.

Mauricio ISLA 5,5 - Ex avvelenato e fin troppo nervoso. Val tiro un paio di volte. Poi si fa ammonire per proteste.

Davide DI GENNARO 5,5 - Regia banale e con poca inventiva. Non dá i tempi giusti alla squadra. Appannato.

Daniele DESSENA 5,5 - Ci mette impegno e dedizione, ma non basta. Impreciso negli appoggi, non si fa notare in interdizione. (Dal 62' IONITA 6 - Entra con forza. Lavora per due in mezzo. Recuperarlo al 100% é fondamentale per questo Cagliari)

Nicoló BARELLA 5 - Personalità e grinta, quasi eccessive. Lotta come un leone, ma commette troppi falli, fino a meritarsi una doppia ammonizione.

Marco BORRIELLO 6 - Encomiabile. Non era al meglio, lavora d'esperienza su ogni pallone. Spesso spalle alla porta, poco servito, sicuramente non demerita. (Dal 75' IBARBO 6 - Buon ritorno in rossoblú. Un paio di sgroppate delle sue, palesa voglia di far bene)

Marco SAU 5,5 - Si muove molto, dando fastidio nel primo tempo alla retroguardia bianconera. Non riesce mai ad andare al tiro.

ALL. Massimo RASTELLI 5 - Cagliari bene nella prima mezz'ora, ma sempre troppo rinunciatario. Solo una conclusione davvero pericolosa per Buffon. Troppo poco in casa.

Gonzalo Higuain Cagliari Juventus 2017LaPresse

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 6,5 - Una parata, una. Ma che intervento: un tuffo splendido sulla bordata di Pisacane. Match blindato, altro clean sheet.

Stephan LICHTSTEINER 6 - Subito ammonito, fatica a prendere le misure. 15 possessi persi: troppi per un difensore. Lo abbiamo visto piú in forma.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Bene. Ancora una volta é il bianconero ad effettuare piú passaggi. Imposta ogni azione, allarga il gioco, dietro non sbaglia nulla.

Giorgio CHIELLINI 5 - 18 minuti bastano per meritarsi un'insufficienza. Rischia su Barella, guadagnandosi subito un giallo, perde Borriello al primo scatto. Poi si fa male e viene sostituito. (Dal 18' RUGANI 6,5 - Pulito, preciso, attento. Non sbaglia una partita che sia una)

ALEX SANDRO 6 - Rischia trattenendo Dessena nel primo tempo: poteva starci il penalty per il Cagliari. Solo tre cross e un'occasione creata: testimonianza che ha spinto meno del consueto.

Sami KHEDIRA 6,5 - Altra buona prova. Lucido, energico, preciso (95% di passaggi riusciti).

Claudio MARCHISIO 7 - Verticalizzazione splendida quanto geniale per il gol di Higuain. Gioca con intelligenza, senza mai sprecare un pallone. Esce stremato. (Dal 67' PJANIC 6 - Entra, trotterella, gestisce. Una ventina di minuti di puro allenamento)

Juan CUADRADO 7 - Si propone spesso e nella prima frazione la Juve si appoggia sempre a lui per inventare qualcosa in avanti (saranno 92 i palloni giocati a fine gara). Avvia l'ottima ripartenza del raddoppio bianconero. Ormai un titolare inamovibile nello scacchiere di Allegri.

Paulo DYBALA 7 - Dolce ed elegante il pallone che innesca Higuain per lo 0-2 bianconero. Si muove tra le linee, dribbla, inventa. E impegna Rafael. (Dal 91' LEMINA sv)

Mario MANDZUKIC 6 - Ormai è più evidente la fase difensiva di quella offensiva (8 possessi guadagnati). Sbaglia un gol di testa, si vede poco in avanti, poi centra una traversa nel recupero. Sarebbe un 6+.

Gonzalo HIGUAIN 7,5 - Letale e decisivo. Segna il primo gol con il pallone numero 13 del match. Quinta trasferta di fila a bersaglio, già 21 reti stagionali con la Juve. Un'altra doppietta: nessuno nel 2017 come lui in Serie A (8 gol da gennaio).

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7 - Juventus solida, dominante, abile nello sfruttare le occasioni e, ormai, nel capire quando é il momento di chiudere il match. 60 punti in 24 turni. Su 100 panchine in bianconero in Serie A ne ha vinte 75. Fate voi.

+++