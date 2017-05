Le pagelle di Cagliari-Milan 2-1

--- CAGLIARI ---

Luca CROSTA 7.5 – Un grande intervento su Bacca nel primo tempo, un rigore parato a Bacca e tante cose buone durante tutto il match. A 19 anni, per questo suo esordio in serie A proprio contro la squadra dove è cresciuto, una gran bella soddisfazione.

Simone PADOIN 6 – Schierato in posizione insolita, si confronta con Honda contenendolo a sufficienza.

Fabio PISACANE 7 – Schierato da centrale tiene a bada con destrezza e autorità Bacca, avendo poi il merito di fermare un pericolosa occasione avversaria nel recupero del primo tempo su Ocampos. Il finale poi è da favola, con il primo gol in serie A che lo ripaga della fatica fatta per arrivare a giocarla, dopo la malattia.

Alessandro DEIOLA 6 – 5a presenta in A, mostra buone doti e disputa una partita coraggiosa, con qualche errore in ripartenza ma senza mai mettere in crisi i compagni (dall'80' Roberto BIANCU s.v.).

Nicola MURRU 6 – Costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezz'ora per una botta che costringe Rastelli al cambio. Buona la sua prova fino a quel momento. (dal 33' Senna MIANGUE 6 – Gara sufficiente, soprattutto in copertura, dove controlla bene Suso).

Artur IONITA 6 – Sfiora un gran gol in avvio facendo tremare la traversa con un destro potentissimo, poi si spegne alla distanza.

Panagiotis TACHTSIDIS 6.5 – Gara d'ordine, come ha abituato i tifosi del Cagliari in questa stagione.

Paolo FARAGO' 6 – Si fa vedere poco in mezzo al campo rispetto ai compagni, ma la manovra del Cagliari, anche grazie a lui, si fa preferire a quella rossonera.

Joao PEDRO 7 – Apre le marcature non facendosi ipnotizzare dall'imponente Donnarumma. I suoi 7 gol hanno influito sulla bella stagione del Cagliari, confermandolo come perno dell'attacco rossoblu anche in serie A.

Diego FARIAS 7 – Vivacissimo fin dal 1'. Mette in grossa difficoltà Calabria sulla corsia sinistra, creando, soprattutto nella prima frazione di gioco, diversi pericoli alla retroguardia rossonera.

Marco BORRIELLO 7 – Assist al bacio per Pedro in occasione del primo gol, tanta corsa e disponibilità verso la squadra nell'andare a cercare palla anche nella propria area e a rientrare in copertura difensiva (dal 70' Kwang-Song HAN 6.5 – Un gol annullato e tante cose buone che ne fanno un possibile prospetto anche in vista della prossima stagione in massima serie).

All. Massimo RASTELLI 7 – Chiude una bella stagione in A con una grande prova corale e una vittoria su un Milan decisamente più quotato. Non si sa se resterà alla guida della squadra sarda anche nella prossima stagione, ma per quanto fatto lo meriterebbe eccome.

Il Cagliari festeggia il gol segnato da Joao Pedro contro il Milan, per la frustrazione di Gigio Donnarumma, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

--- MILAN ---

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Incolpevole sui gol, utile in un paio di interventi sulle sortite offensive del Cagliari. Uno dei più positivi in casa Milan.

Davide CALABRIA 5.5 – Nel suo match un bel tiro a fine primo tempo ma tanta sofferenza contro un Farias indiavolato soprattutto nella prima frazione.

Gabriel PALETTA 5 – Non impeccabile, insieme al compagno, è sbadato e tiene la difesa troppo alta senza mai riuscire a mettere in fuorigioco gli attaccanti del Cagliari. Chiude una stagione di alti e bassi con un'espulsione.

Gustavo GOMEZ 5 – Come per il compagno, tanti errori di posizionamento. Il suo meglio forse lo dà quando si lancia in avanti, dove “rischia” di essere più pericoloso.

Leonel VANGIONI 5 – Come in tutte le sue altre presenze rossonero, rivedibile (dal 46' Gianluca LAPADULA 6 – Oltre al gol su rigore la solita voglia che, rispetto agli altri, lo fa emergere).

Juraj KUCKA 5.5 – Parte bene, con buone iniziativa e bei lanci sugli esterni. Poi si spegne col passare del tempo, giocando una partita senza acuti.

Manuel LOCATELLI 5 – Le belle prestazioni di metà anno hanno lasciato col tempo spazio a partite più “normali” e questa prova dimostra come il giovane rossonero sia sicuramente un talento da preservare, ma che ha ancora molta strada da fare per diventare quel giocatore “apparso” nella serata di gloria del gol alla Juventus.

Mati FERNANDEZ 5.5 – Tanta confusione unita e piedi non proprio vellutati, ma perlomeno uno dei pochi a metterci l'anima anche in questa gita estiva in terra sarda. Gara rivedibile, ma più per demeriti dei compagni che suoi.

SUSO 6 – Uno dei meno peggio della prima mezz'ora del Milan, viene sostituito per un problema muscolare (dal 30' Lucas OCAMPOS 6.5 – Aggressivo dal suo ingresso, mettendo in difficoltà il diretto avversario. In fase offensiva sicuramente il giocatore più “sul pezzo”).

Carlos BACCA 4.5 – Sfiora il gol nel primo tempo, ma trova sulla sua strada l'ottimo Crosta, che gli fa chiudere l'esperienza in rossonera con la pessima figura di sbagliare anche un rigore nella ripresa. Un'annata da dimenticare per l'attaccante colombiano, già con le valigie in mano pronto a lasciare il capoluogo lombardo (dal 76' Cristian ZAPATA 5.5 – Pochi minuti in campo per riempire il buco lasciato da Paletta e la difesa riesce a subire gol al 90'. Nemmeno lui è parso molto attento).

Keisuke HONDA 5.5 – Qualche discreto spunto all'inizio, cambia fascia nella ripresa e si mostra coinvolto e disponibile, ma non riesce a incidere. Lascia il Milan, da capitano, con una prestazione non memorabile.

All. Vincenzo MONTELLA 6 – Raggiunto l'obiettivo, sapeva che questa partita poteva essere presa come una gita, e considerato il luogo della trasferta possiamo immaginare la voglia di mare nella testa dei giocatori. Prova comunque a cambiare il corso del match modificando modulo e sperimentando, dimostrando di voler già lavorare in vista della prossima stagione, dove si giocherà campionato ed Europa League.