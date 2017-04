Le pagelle di Cagliari-Pescara 1-0

Cagliari

RAFAEL 6,5 - Decisivo su Memushaj, su Caprari e soprattutto su Benali. Tre parate che tengono chiusa la porta e regalano i 3 punti al Cagliari.

Fabio PISACANE 6 - Rimane sempre all'erta contro un Caprari che, quando lo punta in velocità, sa spesso come far male. Prestazione comunque onesta.

Bartosz SALAMON 6,5 - Prestazione stabile e tranquilla. Non fa sciocchezze, non commette particolari errori e rimane su buoni livelli per tutto il corso dei 90 minuti.

Bruno ALVES 6 - Gioca con il fisico e con l'esperienza, ma con un paio di palloni malamente persi rischia di mettere in difficoltà la propria metà campo.

Nicola MURRU 6 - Non soffre particolarmente le iniziative di un Benali a corrente alternata, servendo al contrario a Borriello la palla del possibile 2-0. Buona verve.

Artur IONITA 5,5 - Non incanta, rimanendo spesso ai margini del gioco e facendosi vedere pochissimo. Esce dopo nemmeno un quarto d'ora nella ripresa (dal 58' Paolo FARAGÒ 6 - Si mette in mostra con buone giocate, riportando una discreta brillantezza nell'azione del Cagliari)

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 - Fa buone e cattive cose, ma in generale ha una percentuale piuttosto bassa di precisione nei passaggi e nelle verticalizzazioni. Per chi deve organizzare il gioco non è un dettaglio.

Nicolò BARELLA 6,5 - Porta dinamismo e corsa continua all'azione del Cagliari, resistendo anche a qualche acciacco fisico. L'azione del vantaggio nasce da una sua splendida azione personale (dal 77' Simone PADOIN s.v.)

João PEDRO 6,5 - Il gol decisivo porta la sua firma, perché è lui a guadagnarsi il calcio di rigore ed è sempre lui a realizzarlo. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa, nella quale si mangia una buona occasione.

Diego FARIAS 5 - Spento. Quasi mai riesce a trovare l'intesa con Borriello, tanto da uscire ben presto dalla partita senza rientrarvi più. La sua gara dura appena 65 minuti (dal 65' Marco SAU 6 - Fa qualcosa di più rispetto al compagno, anche se è poco preciso alla conclusione)

Marco BORRIELLO 6 - Dominante nel gioco aereo, tanto da sfiorare due volte il gol nel primo tempo. Si sbatte, nonostante i compagni non lo servano benissimo, e chiama Fiorillo alla parata anche nella ripresa.

All. Massimo RASTELLI 6 - Col minimo scarto, ma il suo Cagliari ne porta a casa un'altra. Dovrà però registrare un calo di tensione preoccupante nella ripresa.

Pescara

Vincenzo FIORILLO 6 - Miracoloso l'intervento che nel primo tempo nega la gioia del gol a Borriello. Sul rigore può far poco, poi è sempre reattivo.

Francesco ZAMPANO 6 - Poco continuo e poco concreto nelle sue avanzate sulla fascia. Se la cava meglio in difesa, dove dà un buon apporto alla squadra.

MIchele FORNASIER 5,5 - Non se la cava malissimo, ma la "parata" che induce Minelli a indicare il dischetto determina il risultato, condannando il Pescara all'ennesima sconfitta.

Cesare BOVO 6 - Soffre la presenza fisica di Borriello, ma col mestiere e l'esperienza non crolla. Gioca una buona ripresa, contenendo gli attacchi sardi.

Hrvoje MILICEVIC 5,5 - All'esordio assoluto dal primo minuto, peraltro nell'inedito ruolo di terzino, non demerita ma al contempo mostra di non essere un terzino: Biraghi è un'altra cosa.

Mamadou COULIBALY 5,5 - Meglio nel pressing sul portatore di palla avversario che nella gestione dei palloni. Altra gara complessivamente sottotono per il gioiellino che col Milan aveva incantato (dal 72' Gaston BRUGMAN s.v.)

Sulley MUNTARI 6 - Discreta presenza e discrete trame in mezzo al campo: tra i pescaresi è colui che gioca più palloni di tutti, e nella maggior parte dei casi non lo fa nemmeno male. Sarà però ricordato principalmente per la sua furia finale (dal 92' Alessandro CRESCENZI s.v.)

Ledjan MEMUSHAJ 6 - Sempre pericoloso negli inserimenti: spesso è lui l'arma offensiva a sorpresa del Pescara. Non segna, ma ha sempre le antenne dritte.

Ahmed BENALI 5,5 - Sbaglia tante giocate e ne azzecca poche davvero significative. Si impegna ma non incide, anche se prima di uscire va a un passo dall'1-1 (dal 72' Grigoris KASTANOS s.v.)

Alberto CERRI 5,5 - Prezioso in una sponda aerea per Benali e in qualche appoggio per le avanzate dei compagni. Oltre a questo, però, non riesce ad andare.

Gianluca CAPRARI 6,5 - Il più pericoloso tra gli attaccanti del Pescara: rientrando da sinistra al centro sa come rendersi insidioso, anche se non è continuo durante la gara.

All. Zdenek ZEMAN 5,5 - L'atteggiamento dei suoi giocatori è quello della tipica squadra retrocessa: il Pescara ci prova, ha qualche lampo, sfiora il gol, poi accetta serenamente il risultato.