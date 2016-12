Le pagelle di Cagliari-Sassuolo 4-3

Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 5 – Non proprio un mostro di reattività sul gol di Adjanpong in apertura.

Fabio PISACANE 5- Sciocco il rigore provocato, troppo irruento il difensore esterno. (66' JOAO PEDRO 6 - Piccola scossa regalata alla squadra)

Bartosz SALAMON 5,5 – Molto meglio in fase offensiva, dietro sono dolori.

BRUNO ALVES 6 – Prova a cavarsela con l’esperienza, la leadership non gli manca di certo.

CAPUANO 5 - Sporcature sparse in fase difensive.

Simone PADOIN 6 – Si cala nella parte e sostiene da gregario la rimonta.

Nicolò BARELLA 6,5 – Uno dei più positivi del Cagliari, spinta costante a destra.

Davide DI GENNARO 6,5 – Sempre lucido e capace di pennellare calcio. Pellegrini perde la brocca, lo stende e lascia i suoi in dieci uomini.

Daniele DESSENA 5 – Fuori partita e troppo nervoso al momento del cambio. (40' BORRIELLO 6,5 - Entra come un leone in gabbia liberato e trascina i suoi con classe cristallina).

Diego FARIAS 7,5 – Uomo-franchigia del Cagliari al Sant’Elia: veste i panni del super-eroe e manda in paradiso il Cagliari. E per poco non ci scappa la tripletta.

Marco SAU 6,5 – Mezzo voto in meno per la crisi isterica al momento del cambio. In avvio è il migliore dei suoi (dal 74’ Nicolò GIANNETTI 6 Positivo nel finale).

All. Massimo RASTELLI 6,5 – Zitto, bersagliato dalle critiche, il Cagliari raccoglie un’altra vittoria casalinga e sale a +13 (!) sulla quota retrocessione. Dal capolinea al paradiso in soli due minuti. Montagne russe.

2016/17 Cagliari-SassuoloLaPresse

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 – Serata storta per l’ex Atalanta: il miracolo nel finale su Farias non lo assolve del tutto.

Pol LIROLA 5,5 – Distratto e svagato sulla sua corsia di competenza. (81’ RICCI sv)

Luca ANTEI 5 – Serata da dimenticare l’ex Roma, esposto al fuoco incrociato degli isolani.

Francesco ACERBI 6,5 – Prova a tenere in piedi la difesa e segna pure la rete dell’illusorio 1-3. Poi è tempesta perfetta,

Federico PELUSO 5.5 – Va in difficoltà quando viene puntato in velocità.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 – Croce e delizia dei suoi. Autografa un gol da capogiro ma lascia i suoi in dieci con sciagurata entrata a piedi uniti.

Luca MAZZITELLI 6 – Inventa un assist da urlo per Adjanpong, poi si spegne alla distanza (81’ MATRI sv)

Claude ADJANPONG 6,5 – Il più giovane calciatore della Serie A ad aver trovato la via del gol. E che gol…. (TERRANOVA 4 – Peccato per il difensore martoriato in carriera dagli infortuni, ma dal momento del suo ingresso in campo non ne azzecca proprio una.)

Stefano SENSI 6 – Bravo in impostazione, molto meno in fase realizzativa.

Gregoire DEFREL 5,5 – Troppo spesso lontano dal vivo del gioco.

Antonino RAGUSA 6,5 – Fa il diavolo a quattro e a tratti risulta incontenibile per i difensori isolani.

All.: Eusebio DI FRANCESCO 6 – Prova a sopperire alle assenze in tutti i modi, ma la sfortuna perseguita il suo Sassuolo, Paga a caro prezzo il rosso a Pellegrini ma cova a lungo ugualmente speranze di portare a casa punti.

