Le pagelle di Cagliari-Torino 2-3

Cagliari

RAFAEL 5.5 - Non può nulla sulla staffilata di Ljajic, un pizzico complice sul gol di Belotti, beffato da Acquah complice la deviazione di Faragò.

Mauricio ISLA 5 - Non spinge e chiude con insofferenza.

Fabio PISACANE 5.5 - Fatica su Belotti, tentenna su Iago Falque, mostra i muscoli solo a Iturbe.

Bruno ALVES 5 - Gioca d'esperienza, ma è lento e Belotti fugge abilmente dal pollaio.

Nicola MURRU 5 - Sempre sull'attenti quando c'è da chiudere su Iago Falque, però non arriva mai sul fondo.

Artur IONITA 5.5 - Ci mette dinamismo, ma non sempre la giusta razionalità.

Panagiotis TACHTSIDIS 5.5 - Si rende pericoloso su un paio di calci di punizione, perde però il duello tra playmaker contro un super Ljajic.

Simone PADOIN 4.5 - Zappacosta ha tutto un altro passo, l'ex juventino tira i remi in barca e Rastelli lo manda negli spogliatoi a inizio ripresa. Attapirato. (dal 56' Diego FARIAS 6 - Dà vivacità alla manovra, si rende pericoloso nel finale)

JOAO PEDRO 5.5 - Confuso tra le linee, risente della partita scorbutica.

Marco SAU 5.5 - Il capitano rossoblù parte come una scheggia, poi si spegne senza lasciare traccia delle sue note serpentine (dall'81' Kwang Song HAN 7 - Entra e segna il primo storico gol di un giocatore nordcoreano: una domenica da ricordare)

Marco BORRIELLO 6.5 - Segna dagli undici metri il suo 14esimo gol in campionato, poi esce premuteramente per acciacchi. (dal 34' Paolo FARAGO' 5.5 - Devia sfortunatamente la traiettoria di Acquah, grinta e volontà non bastano)

All. Massimo RASTELLI 5 - Vincere in casa sta diventando un tabù. Per fortuna sua, la salvezza è già archiviata da un pezzo.

Marco Borriello Cagliari Torino 2017LaPresse

Torino

Joe HART 5.5 - Potrebbe fare meglio sul penalty realizzato da Borriello, gioca a torello con Sau e rischia grosso.

Davide ZAPPACOSTA 6.5 - Sforna cross con una certa periodicità, tra questi l'assist al bacio per Belotti.

Emiliano MORETTI 6.5 - Partita onesta e pulita. Un baluardo senza macchia.

CARLAO 6.5 - Chiamato a sostituire lo squalificato Rossettini, il centrale brasiliano esordisce in Serie A provocando il rigore del vantaggio rossoblù, ma si mette in mostra con un paio di ottime chiusure (dal 66' Arlind AJETI 6 - Partecipa alla rimonta con grande disponiblità al sacrificio)

Cristian MOLINARO 5.5 - Non è in forma e si vede: gioca con il freno a mano tirato perché il ginocchio continua a fare le bizze, Mihalovic non rischia e congeda il veterano granata all'intervallo. (dal 46' Antonio BARRECA 6.5 - Sprinta come un forsennato, uno stauntuffo inesauribile)

Afriyie ACQUAH 6 - Nervoso e subito ammonito, rimedia con un bel sinistro a giro che manda i titoli di coda lo show granata del Sant'Elia.

Adem LJAJIĆ 7.5 - Schierato a sorpresa da vero "10", tocca moltissimi palloni, scagliando quello più importante alle spalle di Rafael: splendido siluro di destro dalla distanza.

Daniele BASELLI 7 - Mantiene gli equilibri della mediana con grande lucidità.

Juan ITURBE S.V. - Lascia preocemente la contesa per un problema muscolare. Sfortunato. (dal 22' Lucas BOYE' 6.5 - Polmoni e corsa, come piace a Mihajlovic)

Iago FALQUE 6 - Fa salire la squadra giocando intelligentemente di sponda, piuttosto che in profondità.

Andrea BELOTTI 7 - Salgono a 24 le reti di questo attaccante straordinario, sempre più capocannoniere della Serie A a braccetto con Djeko. Oggi un classico del suo vasto repertorio: il gol in tuffo di testa, o meglio, di cresta. Avrebbero potuto essere 25, ma il palo gli ha detto no.

All. Siniša MIHAJLOVIĆ 7 - Dopo un'eternità, il Toro torna a vincere lontano dall'Olimpico. Gioco fluido e convincente. Anche se i black out nel finale non mancano mai, vedi il gol di Han in pieno recupero.