Le pagelle di Chievo-Atalanta 1-4

Stefano SORRENTINO 6 – Sui gol di Gomez vede la palla partire in ritardo e può fare poco. Si oppone come può nella terza occasione, ma il pallone arriva a Conti che segna il 3-0. Tanta sofferenza oggi per la sua difesa, meno compatta del solito.

Nicolas FREY 4.5 – In occasione del primo gol è lui a mancare la copertura su Freuler, autore dell'assist per Gomez. Lo stesso accade sul secondo. Quando poi dalle sue parti si muove lo stesso Papu, sono dolori. Giornataccia!

Dario DAINELLI 5 – Con un attacco veloce come quello dell'Atalanta fatica, a pari dei compagni, a contenere gli avversari. Quando Frey viene saltato da Gomez, spesso, ci mette una pezza, ma gli avversari bucano la retroguardia clivense da ogni parte.

Alessandro GAMBERINI 5 – La carta d'identità si fa sentire contro avversari giovani e brillanti come Petagna, Gome, Kurtic e compagnia. A differenza di altre gare, oggi la difesa del Chievo non è così solida.

Massimo GOBBI 6 – Soffre meno degli altri perché l'Atalanta attacca quasi solamente sull'altra fascia.

Ivan RADOVANOVIC 5 – E' uno dei giocatori più cercati sul mercato di questo Chievo, ma oggi non riesce a dimostrare di essere tale da essere esposto in vetrina.

Lucas CASTRO 5 – Inconcludente e poco d'aiuto ai compagni a centrocampo. Gara da dimenticare, anche per lui.

Jonathan DE GUZMAN 5 – Troppi errori in disimpegno e fatica tremenda a organizzare la manovra. Gara da dimenticare (dal 46' Samuel BASTIEN 5.5 – Poco incisivo dal suo ingresso in campo).

Sergio PELLISSIER 6 – Nessun pallone a disposizione per poter far male alla difesa dell'Atalanta, tranne quello che trasforma in gol nella ripresa.

Riccardo MEGGIORINI 5 – Pochi palloni giocabili, prova a lottare ma oggi c'è poco da fare (dal 46' Antonio FLORO FLORES 6 – Meglio del compagno, sfiora il gol in un paio di occasione, senza però trovarlo).

Valter BIRSA 5.5 – Non riesce ad accendere la luce del Chievo come in altre partite. Ben contenuto dalla difesa nerazzurra (dall'83' Sofian KIYINE s.v.).

All.: Rolando MARAN 5 – Non ingrana oggi il Chievo. Troppo lento dietro, dove paga l'età avanzata dei difensori opposta alla freschezza dei giocatori atalantini, inconcludente davanti.

Alejandro Gomez Chievo Atalanta 2017

Etrit BERISHA 6 – Gara tranquilla, dove non corre mai grossi rischi.

Rafael TOLOI 6 – Partita controllata da lui, come da tutta la difesa nerazzurra.

Andrea MASIELLO 6.5 – Spesso impeccabile nel respingere i cross degli avversari. Comanda la difesa in una giornata nella quale soffre relativamente poco. Bravo nella lettura delle situazioni in campo.

Ervin ZUKANOVIC 6 – Al pari dei compagni non ha una gara difficilissima da giocare, ma bisogna andare in campo con la testa giusta e l'attenzione per evitare scivoloni. Sicuro quanto basta.

Remo FREULER 7.5 – Due assist, un gol e tantissima sostanza per uno dei gioiello nerazzurri. Dovrebbe essere un cambio, ma quando entra in campo dimostra di starci benissimo. Sta continuando a crescere, tecnicamente e tatticamente. E' una delle fortuna di Gasperini e lo sarà anche ora che non ci sarà più Gagliardini.

Alberto GRASSI 7 – Ha il difficile compito di sostituire Gagliardini e lo fa alla grande, giocando un match di dedizione. Buona tecnica individuale, grande voglia di fare bene. Meritati i complimenti dei compagni sia a metà tempo che a fine partita (dal 68' Abdoulay KONKO 6 – Sufficiente, deve fare poco per mantenere la situazione invariata).

Andrea CONTI 6 – Gara gestita al meglio da un giocatore già sufficientemente esperto e sicuro per la serie A. Ordinato, pulito nei tocchi.

Leonardo SPINAZZOLA 6.5 – Di nome e di fatto, quando sale è una spina nel fianco della difesa avversaria.

Andrea PETAGNA 7 – Tanto lavoro per i compagni, per cui meriterebbe il gol. Giocatore cresciutissimo, che giustamente ha preso il posto allo spento Paloschi di inizio stagione (dal 90' Alberto PALOSCHI s.v.).

Alejandro GOMEZ 8 – Una freccia sia a destra che a sinistra nell'attacco atalantino. Si fa trovare al posto giusto sugli assist di Freuler al 4' e al 22', siglando una doppietta che mancava dal 2013. Continua poi a macinare km, superando avversari sulle corsie esterne; mette lo zampino anche nella rete del 3-0 (dall'87' Marco D'ALESSANDRO s.v.).

Jasmin KURTIC 6.5 – Non trova il gol ma è sempre nel vivo delle azioni offensive della squadra di Gasperini. Poco lucido sotto porta.

All.: Gian Piero GASPERINI 8 – Atalanta da record grazie a un allenatore abituato a far sognare le piazze non troppo abituate a farlo. Nonostante l'assenza di Gagliardini, pronto per l'Inter, e di Kessié in Coppa d'Africa, trova in Grassi e Freuler due validissimi sostituti. Fino a qui – e dopo un inizio terribile – la sua Atalanta è la più bella sorpresa della serie A.