Le pagelle di Chievo-Fiorentina 0-3

Chievo

Stefano SORRENTINO 6 - Non del tutto incolpevole in occasione del gol di Chiesa, ma fin lì si era dimostrato attento per tutta la gara. Il suo highlight è la doppia parata di inizio ripresa su Bernardeschi e Babacar.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Le sue sovrapposizioni e i suoi cross mandano in tilt la zona sinistra di difesa della Fiorentina. L'ex doriano rovina però tutto con il goffo intervento da rigore che regala ai viola lo 0-2.

Dario DAINELLI 5 - Poco da fare: l'erroraccio in disimpegno che regala a Tello lo 0-1 è lo spartiacque della gara. Nei restanti minuti non se la cava neppure male, ma la macchia è troppo grave per essere sottovalutata.

Bostjan CESAR 6 - Rude e senza fronzoli, tanto da prendersi un'ammonizione per fallo su Chiesa. Se la cava tutto sommato bene con il fisico e sui palloni aerei.

Massimo GOBBI 6,5 - Deve vedersela con il rampante Chiesa, uno che potrebbe essere suo figlio, ma per lunghi tratti se la cava benissimo. Ottima applicazione difensiva, tanto fiato per proporsi in avanti e al cross (dall'82' Mariano IZCO s.v.)

Lucas CASTRO 6 - Ogni tanto pasticcia col pallone tra i piedi, ma per buona parte del match è il più in palla dei tre centrocampisti di Sousa. Pericoloso da fuori e bravo nell'assist, ma non certo continuo.

Jonathan DE GUZMAN 5,5 - Non ha il passo, i tempi e le idee da regista e si vede. Uno dei meno in palla nel Chievo: oltre al passaggio semplice al compagno più vicino non va. Ma non è nemmeno colpa sua.

Samuel BASTIEN 5,5 - Qualche guizzo in ripartenza e poco altro nel suo tabellino. Non incide nella manovra dei veronesi ed esce a 20 minuti dalla fine (dal 73' Perparim HETEMAJ 6 - In campo dopo un mese e mezzo trascorso ai box, prova a dare la sveglia ai compagni con gagliardia. In una ventina di minuti prova a riconquistare la fiducia di Maran)

Valter BIRSA 6 - Prestazione non fenomenale ma comunque discreta, nonostante la sconfitta. Con il suo sinistro delicato sa sempre cosa fare e dalla trequarti in su propone spesso situazioni pericolose.

Riccardo MEGGIORINI 6,5 - Col suo movimento e i suoi spunti mette in ambasce la difesa viola. Cerca il gol in tutte le maniere, trovando sempre Tatarusanu sulla propria strada. Generoso, ma sfortunato.

Sergio PELLISSIER 6,5 - Mai domo, è un pericolo costante per la difesa viola. Solo per un'inezia, e per la bravura di Tatarusanu, non lascia il segno. Esce per problemi muscolari (dal 54' Roberto INGLESE 5,5 - Poco da segnalare dal suo ingresso in campo. Entra proprio quando la gara è stata incanalata sui binari sbagliati da Babacar)

All. Rolando MARAN 5,5 - Punta tutto su intraprendenza e palla a terra, riuscendo a mettere in difficoltà la Fiorentina nonostante il ko. Certo, i risultati sono impietosi: quarta sconfitta consecutiva in campionato.

+++

Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 7 - Dice di no a tutti i tentativi di Pellissier, di Meggiorini e degli altri avversari. Non sbaglia un intervento, salvando la Fiorentina nei momenti di maggior pressione clivense.

Carlos SANCHEZ 6 - Ancora una volta schierato in difesa da Sousa, dà ragione alla scelta del tecnico con una prestazione senza errori evidenti. Anche se, con i due attaccanti del Chievo, deve sempre stare in guardia.

Gonzalo RODRIGUEZ 5,5 - Ogni volta che deve vedersela con Meggiorini e Pellissier sono sempre grattacapi. Per sua fortuna, però, c'è Tatarusanu a coprirgli le spalle. Esce per un preoccupante infortunio (dall'82' Nenad TOMOVIC s.v.)

Davide ASTORI 6 - Per un tempo sembra barcollare di fronte agli assalti del Chievo, ma riesce sempre a mantenere la calma. Sempre più sicuro con il passare dei minuti.

Federico CHIESA 7 - Decolla nella ripresa dopo un primo tempo in cui ha parecchie difficoltà a fronteggiare l'esperienza di Gobbi: con un lampo in area costringe Cacciatore al fallo da rigore, poi realizza il suo primo gol in A.

Matias VECINO 5,5 - Meno presente del solito nel gioco della Fiorentina. Quasi nascosto, non inscena gli inserimenti a cui ha abituato. Ma visto il contesto, può andar bene così.

Milan BADELJ 6 - Prende quota con lo scorrere del match dopo un avvio in cui rischia di perdere più di un pallone. Nella ripresa torna padrone del centrocampo, pur senza incantare.

Cristian TELLO 6,5 - Si salva per il gol che sblocca l'incontro e per una certa intraprendenza offensiva. Molto meno bene in fase di copertura: Sousa lo toglie proprio per questo motivo (dal 46' Maxi OLIVERA 6 - Porta maggiore applicazione difensiva, e non è un caso che con lui il Chievo sfondi molto meno sulla fascia destra)

Borja VALERO 6 - Fluttua tra centrocampo e trequarti facendosi sempre trovare libero per il passaggio. Il suo passo cadenzato regala qualità alla manovra della Fiorentina.

Federico BERNARDESCHI 6 - Prestazione non indimenticabile, anche se si rende pericoloso con il suo sinistro. Protagonista di un po' troppe pause, nella ripresa esce anzitempo dal campo (dal 67' Sebastian CRISTOFORO 6,5 - Entra bene in partita, dando il proprio contributo negli ultimi minuti e servendo a Chiesa il pallone dello 0-3)

Khouma BABACAR 6,5 - Conferma la propria egregia media gol con il calcio di rigore del definitivo 2-0. Prima e dopo, cerca il dialogo con i compagni ma non sempre lo trova. Nel finale è preda dei crampi.

All. Paulo SOUSA 6,5 - Funziona la scelta di arretrare Sanchez, così come quella di inserire Olivera all'intervallo. Il resto lo fanno il pomeriggio di grazia di Tatarusanu e la qualità dei suoi giocatori.