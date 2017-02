Le pagelle di Chievo-Napoli 1-3

>Chievo Verona<

Stefano SORRENTINO 5 - Non proprio preciso in occasione del secondo gol del Napoli, non si intende con Gobbi e i due si fanno rubar palla da Allan. Da dimenticare.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Non soffre mai su Ghoulam, ma viene spesso e volentieri superato da Insigne.

Alessandro GAMBERINI 5 - Parso molto in difficoltà nel primo tempo, corregge il tiro nella ripresa.

Nicolás SPOLLI 5,5 - Non male la sua marcatura su Pavoletti, sbaglia però altri interventi non riuscendo mai ad arrivare in anticipo.

Massimo GOBBI 4,5 - Quanta sofferenza sulla sua fascia con Hysaj e Callejón che raggiungono senza problemi il fondo. Troppo statico nell'occasione del 2-0 del Napoli, non proteggendo l'uscita di Sorrentino e facendosi rubare palla da Allan. Nel finale cerca di dare una mano nella rimonta del Chievo, ma sbaglia una clamorosa palla gol.

Mariano IZCO 5,5 - Nel primo tempo l'intero centrocampo del Chievo è totalmente da dimenticare, lui non fa filtro e non riesce a servire qualche pallone intelligente davanti. Comincia a macinare gioco solo con l'ingresso di Meggiorini.

Ivan RADOVANOVIĆ 4,5 - Pronti via sbaglia due/tre passaggi in serie, non ci siamo e Maran lo lascia in panchina all'intervallo. (dal 46' Riccardo MEGGIORINI 7 - Basta il suo ingresso per cambiare il volto alla gara del Chievo. Segna un gol e serve tanti palloni interessanti per i compagni, palloni però non sfruttati appieno).

Perparim HETEMAJ 6 - Non aiuta Gobbi sulla fascia sinistra, nella ripresa sale di tono quando si posiziona nel ruolo di playmaker.

Lucas CASTRO 5 - Non bene in sostegno ad Inglese, pochissime le palle che il Chievo gioca in avanti fin quando è sul terreno di gioco. (dal 63' Jonathan DE GUZMÁN 6 - Anche lui è bravo ad avere subito un buon approccio alla gara. Ha un'occasione e fa molti movimenti che mettono in difficoltà la difesa avversaria)

Valter BIRSA 6,5 - Nel primo tempo è l'unico che propone un qualcosa di interessante con la verticalizzazione che non viene poi sfruttata a dovere da Inglese. Con Meggiorini a fare da pivot le cose cambiano, e si trova più a suo agio nel servire palloni in avanti.

Roberto INGLESE 5,5 - Spreca una grande occasione nel primo tempo, per il resto riesce ad essere poco pericoloso nell'area avversaria. (dal 71' Serge GAKPÉ 6 - Regala subito un po' di affanno alla difesa ospite, manda però a lato una buona occasione per far partire la rimonta).

All. Rolando MARAN 5 - Pessimo l'approccio del suo Chievo ad inizio gara. Troppo facile per il Napoli andare sul 2-0 con i padroni di casa che difendono male e non attaccano quasi mai. Meglio la reazione nella ripresa anche se non basta per rimontare il risultato.

Video - Il riscatto di Callejon: da scarto del Real, torna a Madrid da highlander 00:56

>Napoli<

Pepe REINA 7 - Decisivo su Inglese nel primo tempo. Nella ripresa non può far nulla sul gol di Meggiorini, ma è importante nel cercare di fornire tranquillità e calma al reparto arretrato, parso troppo in affanno sui ritmi imposti dal Chievo.

Elseid HYSAJ 6 - Buon primo tempo con l'ex Empoli sempre puntuale nell'andare al cross in mezzo. Nella ripresa però è uno dei tanti che si dimentica di giocare.

Nikola MAKSIMOVIĆ 5,5 - Chance per l'ex Torino che gioca con diligenza nella prima frazione di gioco, dando anche una mano nel costruire l'azione. Nel secondo tempo però paga alcune scelte di tempo sbagliate e perde tranquillità e precisione

Kalidou KOULIBALY 5 - I fantasmi di Madrid non sono ancora passati. Probabilmente la Coppa d'Africa si fa ancora sentire sulle gambe, ma il senegalese è uno dei peggiori del Bentegodi. Perde tanti palloni sulla propria trequarti e nel finale è in affanno su ogni giocata del Chievo. È costretto, ad ogni affondo, a rifugiarsi in fallo laterale per non fare ulteriori sbagli.

Faouzi GHOULAM 5 - Anche lui parso poco continuo sulla fascia. Non corre pericoli dal punto di vista difensivo, ma non lo si vede mai raggiungere il fondo e crossare.

Marques ALLAN 7 - Uno dei migliori del primo tempo, si inserisce, crossa, è pericoloso su diversi fronti e firma l'assist per il 2-0 di Hamsik. Solo un infortunio muscolare lo blocca. (dal 42' Piotr ZIELINSKI 6 - Non era stato tra i miglior nella gara del Bernabéu, ma al Bentegodi entra e segna il gol che sembra chiudere il match. Poi il Napoli si siede e lascia fare quello che vuole al Chievo, anche lui fa poco per cambiare ritmo e marcia).

Frello JORGINHO 5,5 - Gioca tantissimi palloni a centrocampo ma i ritmi sono troppo bassi. Nella ripresa fa veramente tanta fatica. Più volte Pavoletti gli chiede il pallone ma l'ex Verona non riesce ad accontentarlo.

Marek HAMSÍK 6,5 - Altro gol e Maradona ora è più vicino. Segna e gioca bene nel primo tempo, anche lui subisce un calo nella ripresa ma riesce a mantenere un buon ritmo.

José María CALLEJÓN 5,5 - Ci mette tanto impegno nel primo tempo ma non riesce a trovare il gol. Nella ripresa, sarà la stanchezza, non si fa mai vedere sul versante offensivo. Solo nel finale riappare, ma sbaglia il gol del 4-1.

Leonardo PAVOLETTI 5 - Tocca pochissimi palloni, non riuscendo a trovare una buona intesa con Jorginho e i compagni di reparto. Lui cerca di affollare l'area impegnando i centrali, ma crea davvero pochi pericoli. (dal 71' Arkadiusz MILIK 6 - Buon ingresso in campo del polacco a cui bastano due tocchi per ravvivare l'attacco napoletano. La condizione non è ancora ottimale ma fa piacere rivederlo in campo).

Lorenzo INSIGNE 7 - Perde subito una palla che potrebbe essere letale, ma si riscatta immediatamente con un gol a giro fantastico. A sinistra è comunque sempre pericoloso, mettendo in difficoltà la difesa di casa ogni qual volta si accentra verso il limite dell'area. Anche lui, però, fa un po' di fatica nella ripresa. (dal 79' Emanuele GIACCHERINI 6 - Buon approccio alla gara, regala una palla d'oro a Callejón che spreca però sul secondo palo. L'ex Bologna trova anche la via del gol ma è in fuorigioco).

All. Maurizio SARRI 5,5 - Dal 60' in poi non fa altro che guardare l'orologio a testimonianza che il suo Napoli non gioca come sa. Concede un turno di riposo a Mertens, anche se nel finale di gara il belga avrebbe potuto dare quel qualcosa in più che serviva per chiudere la partita. Dà una chance a Pavoletti (che non sfrutta), nella ripresa piazza Milik e Giaccherini che comunque si danno da fare. Le polemiche degli ultimi giorni avranno destabilizzato la squadra?