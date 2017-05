Le pagelle di Chievo-Palermo 1-1

Chievo

Stefano SORRENTINO 6 - Incolpevole sulla rete di Goldaniga, sempre attento e vigile. Bella la parata di reni sempre su Goldaniga.

Nicolas FREY 6 - Gonzalez non si propone quasi mai, così il francese è libero di spingere mettere in mezzo qualche cross interessante.

Alessandro GAMBERINI 6.5 - Baluardo difensivo, detta i ritmi della difesa e li alza all'occorrenza.

Boštjan CESAR 6 - Rischia grosso su Sallai, ma se la cava in qualche modo. (dall'85 Gennaro SARDO - S.V.)

Fabrizio CACCIATORE 6 - Si preoccupa più di coprire che a offendere. Si porta a casa la pagnotta.

Lucas CASTRO 6 - Pulito negli interventi, bravo a inserirsi e a dar fastidio alla retroguardia rosanero.

Ivan RADOVANOVIĆ 6.5 - Non fa mai mancare il suo dinamismo

Samuel BASTIEN 6.5 - Il giovane centrocampista belga si ritaglia un pomeriggio molto positivo: ottimi colpi, classe cristallina. (dal 70' Jonathan de GUZMAN 6 - Mette un po' di benzina al centrocampo gialloblù)

Walter BIRSA 7 - Ispirato sulla trequarti, miete cross e verticali. Insidioso anche sui calci piazzati.

Mariano IZCO 5 - Fuori posizione al lato di Pellissier, all'intervallo resta negli spogliatoi con le idee confuse (dal 46' Roberto INGLESE - Si procura il rigore del vantaggio con una serpentina ubriacante. Determinante)

Sergio PELLISSIER 7.5 - Sempre arzillo come pochi attaccanti alla sua veneranda età (38!), realizza il rigore che gli vale il nono gol in questa stagione e spedisce il Palermo in B. Eterno e cinico.

All. Rolando MARAN 6 - In una partita inutile, dice ai suoi di fare la gara e concede poco agli avversari. Poi, sul calar del tramonto, la concentrazione cala e il pari del Palermo è inevitabile.

Palermo

Andrea FULIGNATI 6 - Per poco non para il rigore di Pellissier. Reattivo e intuitivo.

Giancarlo GONZALEZ 6 - Sale e mette in difficoltà la difesa gialloblù. Dietro Izco non passa. (dall'86' Simone LO FASO S.V.)

Edoardo GOLDANIGA 6.5 - Segna il gol del pareggio, si vede annullare il gol del sorpasso. L'ultimo ad arrendersi.

Sinisa ANDELKOVIC 5.5 - In balia di Pellissier e di Birsa, chiuso nella loro morsa.

Thiago CIONEK 5 - Rischia il rigore franando su Pellissier nel primo tempo, un po' incerto nelle chiusure.

Mato JAJALO 5.5 - Sostanza sì, ma poca corsa. E qualche pallone perso di troppo.

Alessandro GAZZI 6 - Esce a inizio ripresa con la spalla lussata dopo uno scontro con Inglese. Peccato, fino a quel momento la sua regia è stata buona. (dal 54' BRUNO HENRIQUE 5 - Pericoloso e volenteroso, ma non concreto)

Ivajlo CHOCHEV 4.5 - Ruvido e poco lucido, si perde Birsa ogni due per tre. Tarantolato.

Haitam ALEESAMI 6 - Tanto movimento e qualche spunto interessante.

Alessandro DIAMANTI 6.5 - Cerca continuamente il dialogo con Sallai e lo trova. Sprona tutta la squadra a giocare per l'onore. Trascinatore mai domo.

Roland SALLAI 6 - Sostituisce discretamente l'infortunato Nestorovski e si vede annullare il gol per uno spintone di troppo su Cesar. (dal 77' Aleksandar TRAJKOVSKI 5 - Dà peso all'attacco rosanero ma non inquadra mai la porta)

All. Diego BORTOLUZZI 6 - Subentrato poco più di un mese sulla panchina più girevole d'Italia, non poteva certo fare miracoli. E non era oggi la giornata più indicata per il miracolo anti-retrocessione.