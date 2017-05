Le pagelle di Chievo-Roma 3-5: Salah inarrestabile, male Manolas

Chievo

Stefano SORRENTINO 6 - Non ha colpe particolari in nessuno dei 5 gol che subisce. Anzi, si mette in mostra negandone un paio a Salah e un altro a Dzeko.

Fabrizio CACCIATORE 5 - Contiene come può El Shaarawy, ma alla fine fallisce nell'intento. Nella ripresa una grande occasione per segnare, ma la manca clamorosamente.

Alessandro GAMBERINI 5,5 - Bello il duello con Dzeko: missione difficilissima, ma l'ex viola non crolla. Anche se non riesce a mettere una pezza nell'azione del gol di El Shaarawy (dal 57' Nicolas FREY 5 - Non esattamente un grande impatto sulla partita: perde immediatamente il confronto con Dzeko e Salah, uscendo dal campo a pezzi)

Bostjan CESAR 5,5 - Bene sui palloni alti, tanto da riuscire inizialmente a limitare Dzeko in collaborazione con Gamberini. Poi, però, il castello crolla miseramente.

Massimo GOBBI 5,5 - Un inferno tenere Salah, tanto che la sua deviazione sul tiro dell'egiziano è decisiva nel battere Sorrentino. Meglio quando attacca: più di uno i suoi cross pericolosi.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Stavolta il talentino non impressiona, pur emergendo per impegno: apre l'azione del primo vantaggio con il cross per Castro, ma alterna buone a cattive giocate.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Buon protagonista finché il Chievo resta sul pezzo, tra palleggio e chiusure difensive. Nell'ultima parte di gara si abbassa in difesa, senza contenere gli assalti giallorossi.

Samuel BASTIEN 5,5 - Tanta corsa, tanta generosità, qualche buon guizzo. Ma anche lui, come i compagni, crolla con il passare dei minuti.

Lucas CASTRO 6,5 - Gran primo tempo, e non solo per il gol: mette in campo qualità, quantità e corsa. Tra i migliori della gara, prima di uscire all'intervallo (dal 46' Sergio PELLISSIER 5,5 - Non dà un grande apporto alla causa, facendosi notare quasi solo per la spizzata che regala a Inglese la doppietta)

Valter BIRSA 6 - Pericoloso con il sinistro e autore dello splendido cross che manda a segno Inglese. Bene fino a quando il Chievo rimane in partita.

Roberto INGLESE 7 - Con il suo movimento manda nel panico praticamente da solo un'intera difesa. Premiato con una doppietta tanto inutile quanto prestigiosa (dall'87' Emanuel VIGNATO s.v.)

All. Rolando MARAN 6 - Che bello, il Chievo della prima frazione: vivace, organizzato. Per sua sfortuna, il divario tecnico con la Roma è così evidente da portare all'ennesimo ko.

Chievo-Roma - Castro - Serie A 2017LaPresse

Roma

Wojciech SZCZESNY 6 - Maledice l'interpretazione difensiva degli uomini che si ritrova davanti, in particolare quando Inglese incorna solissimo alle sue spalle. Non deve compiere interventi di rilievo.

Antonio RÜDIGER 6 - Sostiene sempre Salah, andando a qualche cross piuttosto interessante. Ma di contro fatica parecchio quando Gobbi si porta al cross.

Kostas MANOLAS 4,5 - Impreciso e terribilmente svagato nelle marcature, tanto da diventare protagonista in negativo in tutte le reti del Chievo. Per sua fortuna la Roma ha un grande reparto offensivo.

Federico FAZIO 5 - Paradossalmente meglio nel ruolo di suggeritore, con quegli imperiosi stacchi aerei che diventano lanci di 50 metri, che in quello di difensore: ma dov'è quando Inglese batte Szczesny?

EMERSON 5,5 - Ottimo nell'utilizzare la propria tecnica per uscire palla al piede da situazioni complicate. In sofferenza totale, però, quando il Chievo prende d'assalto l'area giallorossa.

Daniele DE ROSSI 6 - Va spesso di prima in mezzo al campo, ma non sempre con la necessaria precisione. E quando il pallone ce l'ha il Chievo, qualche buco in mezzo al campo si crea.

Leandro PAREDES 6 - Un primo tempo rivedibile anche per lui, una ripresa in cui gioca con maggiore tranquillità. Si sono comunque viste prestazioni migliori da parte sua.

Kevin STROOTMAN 6,5 - In assenza di Nainggolan si occupa lui di diventare decisivo tra centrocampo e attacco: partecipa spesso all'azione offensiva ed è autore dello splendido assist per il 2-3 di El Shaarawy.

Mohamed SALAH 8 - Non sta fermo un secondo, mandando al manicomio chi deve controllarlo e catalizzando l'azione offensiva della Roma. La doppietta, fondamentale, arriva quasi a corredo di una prestazione fantastica (dall'82' Diego PEROTTI s.v.)

Edin DZEKO 7,5 - Battaglia con i due centrali del Chievo, rendendosi inizialmente molto meno pericoloso di quanto vorrebbe. Ma accidenti se sa lasciare sempre il segno: Salah ringrazia, poi anche lui ci mette la firma (dall'86' Francesco TOTTI s.v.)

Stephan EL SHAARAWY 7,5 - Conferma di vivere un gran momento di forma, organizzando ottime iniziative e mettendo a referto la doppietta che toglie ansia alla Roma. Oggi è fondamentale (dal 71' Radja NAINGGOLAN s.v.)

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - La sua Roma ha sempre il merito di non abbattersi dopo aver preso il primo schiaffo. Anche grazie a una qualità offensiva che fa da contraltare ai problemi difensivi.