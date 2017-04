Le pagelle di Chievo-Torino 1-3

Chievo

Stefano SORRENTINO 5 - Reattivo in avvio su Ljajic, si arrende al serbo in avvio di ripresa. Ma su quella traiettoria chirurgica era dura arrivarci. Idem sul siluro di Zappacosta quattro minuti dopo. Stesso discorso sul tiro di Iago Falque che cala il sipario.

Fabio DEPAOLI 5.5 - Timido e impacciato, soffre la velocità di Avelar (dall'83' Mariano IZCO S.V.)

Dario DAINELLI 5 - Non tiene il passo do Ljajic e se lo lascia puntualmente scappare.

Nicolas SPOLLI 5 - Si scorda di Iago Falque e viene punito dallo spagnolo.

Nicolas FREY 5 - Prova il siluro dalla distanza in avvio, poi si spegne.

Lucas CASTRO 5 - Serve involontariamente Zappacosta, prestazione opaca.

Ivan RADOVANOVIĆ 5.5 - Non s'inserisce con la consueta frequenza, sembra avere le idee annebbiate.

Përparim HETEMAJ 4.5 - Perde la bussola rincorrendo Acquah e Baselli. Esce (tarantolato) anzitempo. (dal 70' Sofian KIYINE 6 - Ha la scintilla dentro e cerca di dare una scossa ai suoi, però predica nel deserto)

Walter BIRSA 5 - Galleggia, anzi, vivacchia tra le linee. (dal 65' Serge GAKPE' 5.5 - Ha ritmo nelle gambe ma non idee chiare in testa)

Roberto INGLESE 5 - Assistman a beneficio di Pellissier, poi nient'altro.

Sergio PELLISSIER 6 - Ottavo sigillo per il sempre arzillo 38enne capitano clivense. Irriducibile.

All. Rolando MARAN 5 - Salgono a cinque le sconfitte consecutive. Non succedeva da quattro anni. Ok, la salvezza è archiviata, ma serve un altro Chievo per ultimare e onorare un campionato, quello gialloblù, comunque positivo.

Torino

Joe HART 6 - Salva la porta in un paio di occasioni ed è attento fino al fischio finale. Concentratissimo.

Lorenzo DE SILVESTRI S.V. - Abbandona precocemente la contesa con il ginocchio gonfio dopo uno scontro a centrocampo. Peccato, sembrava partito con il piede giusto. (dal 24' Davide ZAPPACOSTA - Si fa trovare pronto all'appuntamento con il suo primo gol stagionale: destro al volo da cineteca. Cinico)

Luca ROSSETTINI 7 - Regia arretrata sempre impeccabile e ottime chiusure su Inglese.

Emiliano MORETTI 7 - Gioca pulito su Pellissier e imposta alla Bonucci.

Danilo AVELAR 7 - Una freccia sulla fascia. Correrebbe fino a domani. (dall'83' Antonio BARRECA 6 - Entra e sfioria il poker con la sua rapidità di piede e di pensiero)

Afriyie ACQUAH 7 - Muscoli e intelligenza tattica in mezzo al campo. Cresciuto tantissimo nell'ultimo anno.

Daniele BASELLI 6.5 - Parte piano, esce stremato. Quando c'è da dare l'anima, lui risponde presente. (dal 78' Mirko VALDIFIORI 6 - La solita regia diligente)

Iago FALQUE 6.5 - Non si vede fino al 75', quando la chiude con un destro chirurgico.

Adem LJAJIĆ 7 - Si rende subito pericoloso con un destro rasoterra, poi nella ripresa, sempre con il suo piede preferito, sblocca la gara segnando il suo ottavo gol in questa stagione. Per il resto, gara di grande qualità e intensità sulla trequarti. Finalmente trascinatore.

Lucas BOYE' 6.5 - Colpisce la traversa con un destro a giro, buona prova come esterno del tridente offensivo.

Andrea BELOTTI 5 - Il Gallo, stranamente, resta a secco ed è avulso dalla trame granata. Capita anche a lui una domenica storta.

All. Siniša MIHAJLOVIĆ 6.5 - Torna al successo e finalmente si sente gratificato dal suo "allievo" Ljajic: schierarlo da trequartista si sta rivelando una grandissima intuizione.