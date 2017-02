Le pagelle di Chievo-Udinese 0-0

Chievo Verona

Stefano SORRENTINO 6 - Pomeriggio di ordinaria amministrazione.

Nicolas FREY 6 - Fornisce qualche traversone interessante.

Alessandro GAMBERINI 6.5 - Sempre generoso, sacrifica anche la spina dorsale per opporsi alle botte di Birsa. Tiene d'occhio anche Zapata, che dalle sue parti non passa.

Bostjan CESAR 6 - Vigile e disciplinato, annulla Thereau senza ricorrere alle maniere forti.

Massimo GOBBI 6 - Puntuale e intuitivo negli interventi.

Nicola RIGONI 5.5 - Impreciso negli appoggi più semplici, rinuncia alla sue consuete sortite offensive. (dal 64' Mariano IZCO 6 - Qualche spunto, ma nulla di trascendentale)

Ivan RADOVANOVIC 5.5 - Regia spesso macchinosa, idee piuttosto appannate.

Perparim HETEMAJ 5.5 - Ci mette i polmoni ma non sempre la cura nei dettagli.

Valter BIRSA 6 - Un paio di conclusioni mancine dalla distanza, sempre padrone della trequarti, gli manca solo il passaggio vincente.

Riccardo MEGGIORINI 6 - Subito intraprendente sulla destra, aggressivo quanto basta in copertura. (dall'83' Nicolas SPOLLI S.V.)

Sergio PELLISSIER 5.5 - Stranamente abulico, non entra mai in partita. Non certo da lui. (dal 62' Roberto INGLESE 5.5 - Stavolta non la risolve come all'Olimpico)

All. Rolando MARAN 6 - La sua squadra non gioca un bellissimo calcio, ma è efficace e dà i suoi frutti: la salvezza ormai è alle spalle.

Udinese

Orestis KARNEZIS 6 - Idem come Sorrentino.

Silvan WIDMER 6 - Macina chilometri, vince il duello con Hetemaj.

DANILO 6 - Non perde mai di vista Pellissier-

FELIPE 6 - Sicuro nei suoi mezzi, domenica senza particolari fatiche.

SAMIR 6 - Esce illeso dal fraticida scontro aereo con Jankto, sempre lesto e diligente.

Emil HALLFREDSSON 6 - Pulito nelle chiusure, sfiora la rete.

Seko FOFANA 6 - Cerca più volte Thereau in profondità, ma senza fortuna (dal 73' ALI ADNAN 6 - Entra e per poco non la butta dentro)

Jakub JANKTO 6 - Pericoloso con i suoi cross tagliati. (dall'89' Sven KUMS S.V.)

Rodrigo DE PAUL 5.5 - Grande movimento sulla trequarti, però non è sempre lucido. (dal 79' Ryder MATOS 6 - Buon impatto nella gara, dà un pizzico di vivacità in più a una gara sonnolente)

Duvan ZAPATA 5 - Statico nel primo tempo, leggermente più vivo nella ripresa, ma il suo apporto davanti resta insufficiente.

Cyril THEREAU 6 - Si sveglia dopo l'intervallo con un destro al volo più spettacolare che concreto.

All. Luigi DELNERI 6 - I suoi sono solidi e compatti, dovrebbero osare di più sotto porta.