Le pagelle di Crotone-Empoli 4-1

=== Crotone ===

Alex CORDAZ 5,5: grande protagonista della formazione calabrese. Sia l'anno scorso - in Serie B - in quell'indimenticabile cavalcata, sia questa stagione in qualittà di portiere più impegnato della massima categoria. Ma sulla conclusione sporca di Mchedlidze, al 39', avrebbe potuto distendersi meglio.

Aleandro ROSI 6,5: una sgroppata dietro lastra sulla corsia di destra, lungo la quale è generosissimo. Anche troppo, visto il giallo rimediato dopo un intervento praticamente inutile su Croce.

Federico CECCHERINI 5,5: soffre la fisicità di Mchedlidze, anche quando il georgiano gioca con una gamba sola per via dei dolori al ginocchio...

Gianmarco FERRARI 6: gara ordinata in difesa. Qualche inserimento offensivo, meno fruttifero, però, rispetto alle precedenti circostanze.

Bruno MARTELLA 7: dieci polmoni sull'out di sinistra, da cui partono i suoi cross per la coppia d'attacco di Nicola.

Marcus Rohdén 7: tanti contrasti, resistenza e capacità di trasformare i palloni sporchi in preziose opportunità di tiro come nel caso del quarto gol rossoblu. Lo svedese è tra i migliori in campo.

Andrea BARBERIS 7: come al "Ferraris" di Genova, anche oggi la scodella su calcio di punizione. Decisivo sui calci piazzati.

Dal 72' Leonardo Capezzi 6: dà freschezza all'offensiva pitagorica e partecipa attivamente alla manovra che porterà ad arrotondare il risultato.

Lorenzo CRISETIG 6,5: lavoro sporco a centrocampo e tanta corsa. La sufficienza abbondante gli è dovuta.

Raffaele PALLADINO 7,5: sarebbe a un passo dal firmare con il Genoa, che a Crotone sirerebbe il togolese Serge Gakpé. La partita di oggi ha testimoniato - senza necessità alcuna - che i calabresi non possono assolutamente privarsi delle sue giocate per sperare di salvarsi.

Dal 77' Marcello Trotta: sv.

Adrian STOIAN 7,5: un gol, un rigore procurato, tantissima grinta. Fatti che gli valgono la standing ovation al 94'.

L'esultanza di Adrian Stoian durante Crotone-Empoli 4-1, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Dal 94' Andrea Nalini: sv.

Davide FALCINELLI 8,5: tocca tanti palloni là davanti, in cui si rende sempre disponibile. Il suo impegno è premiato con una tripletta, tanto clamorosa quanto meritata.

Crotone-Empoli, Serie A 2016-2017: il gol del momentaneo 2-1 di Diego Falcinelli (LaPresse)LaPresse

Mister Davide NICOLA 8: ha suonato la carica, alla vigilia, trovando le parole giuste: "Per battere l'Empoli voglio una squadra feroce ma serena", perché non c'è niente di peggio che affrontare una difficilissima corsa salvezza presi dal panico. E' servito: nel finale, i suoi ragazzi, invece di subire la proverbiale rimonta avversaria, hanno dilagato col pallottoliere. Si può davvero sperare? Forse sì.

=== Empoli ===

Łukasz SKORUPSKI 5,5: si difende come può. Poi affonda col resto della squadra.

Frédéric VESELI 4: tantissimi interventi avventati, tra cui quello, in tackle su Stoian, valso il rigore che, di fatto, ha chiuso il match.

Giuseppe BELLUSCI 5: patisce terribilmente Falcinelli e i continui inserimenti di Palladino e Stoian. Male, il centrale ex Leeds United.

Andrea COSTA 6: uno dei pochi positivi: in almeno un paio di interventi, si pone come uomo risolutore nel bel mezzo di situazioni pericolose in area toscana.

Federico DIMARCO 6: sulla fascia destra, anche in un pomeriggio difficile come quello odierno, prosegue il suo processo di crescita.

Rade KRUNIĆ 4,5: stop e suggerimenti fuori registro in fase nevralgica.

Assane DIOUSSÉ 4,5: il centrocampista senegalese è irriconoscibile. Gli manca quella verve martellante con cui è riuscito a emergere, da giovanissimo, in Serie A.

Daniele CROCE 6: cerca continuamente di mettere una toppa agli errori dei suoi compagni di reparto. Ma lui da solo non basta.

Manuel PUCCIARELLI 5,5: meno frizzante del solito. Ma oggi, là davanti, era davvero difficile esprimersi.

Dall'86' Miha Zajc: sv.

Guido MARILUNGO 5,5: ha, dalla sua, solo ed esclusivamente la sponda di petto con cui ha favorito il gol di Mchdlidze.

Dal 59' Massimo Maccarone 5,5: qualche iniziativa solitaria ma fa fatica a entrare nel ritmo di gara.

Levan MCHEDLIDZE 7: combatte stoico con un ginocchio "ballerino". Segna il gol del momentaneo pareggio e stringe i denti per 78'. Il georgiano è da premiare.

Crotone-Empoli 2016-2017, un contrasto tra Levan Mchedlidze e Federico Ceccherini (LaPresse)LaPresse

Dal 78' Mame Thiam: sv.

Mister Giovanni MARTUSCIELLO 5: sconfitte come queste, proprio perché si dispone di un buon vantaggio in classifica, alla resa dei conti, possono risultare fatali nella lotta per non retrocedere.