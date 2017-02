Le pagelle di Crotone-Juventus 0-2

Crotone

Alex CORDAZ 6 - Dybala e Higuain lo chiamano alla parata e lui risponde presente. Salva solo parzialmente su Asamoah, poi non ha colpe nei gol bianconeri.

Aleandro ROSI 5,5 - Malino in marcatura. Si fa superare da Pjaca venendo salvato da Cordaz, poi non è impeccabile nell'azione che porta al vantaggio di Mandzukic.

Gianmarco FERRARI 6 - Attento in marcatura e provvidenziale a fine primo tempo nello scacciare fuori dalla porta il tiro sporco di Dybala. Non perfetto, invece, su Higuain.

Federico CECCHERINI 6 - Come il compagno di reparto, è continuamente sollecitato dagli attacchi bianconeri. Se la gioca alla pari per un'ora, prima di crollare.

Djamel MESBAH 5 - Si fa prendere spesso d'infilata quando Dybala si sposta dalla sua parte e Dani Alves si inserisce. Rischia il patatrac intervenendo male in area sull'argentino, ma Valeri lo salva. Mal posizionato nell'azione del raddoppio bianconero.

Mario SAMPIRISI 5,5 - Scelto da Nicola unicamente per le proprie qualità difensive, svolge il compito assegnatogli dal proprio allenatore. Ma lascia ad Asamoah la possibilità di staccare di testa nell'azione dello 0-1 (dal 70' Maxwell ACOSTY 5,5 - La sua entrata in campo non produce scossoni, come Nicola si sarebbe atteso)

Andrea BARBERIS 5,5 - Tanta corsa dietro a un pallone che è sempre e soltanto di proprietà della Juventus. Non ha demeriti specifici nella sconfitta, ma soffre tanto.

Leonardo CAPEZZI 6 - Per due volte ci prova da fuori area, e nella seconda riesce perfino a centrare i pali di Buffon. Non precisissimo nelle ripartenze.

Adrian STOIAN 6 - Uno dei più attivi anche nella metà campo della Juve, e non solo in quella del Crotone. Alla fine della fiera poco concreto, ma estremamente generoso con le sue ripartenze palla al piede.

2016/17 Crotone-Juventus Dani AlvesLaPresse

Aleksandar TONEV 5 - Pochissimi spunti nella partita del bulgaro. Pochi palloni toccati, zero lampi. Impensabile che potesse spaventare la difesa bianconera (dal 78' Marcello TROTTA s.v.)

Diego FALCINELLI 6 - Fa quello che può contro Bonucci e Rugani, andando alla guerra da solo e con armi decisamente insufficienti. Spaventa Buffon di testa e profonde un impegno sempre lodevole (dall'84' Cazim SULJIC s.v.)

All. Davide NICOLA 5,5 - Lo aveva detto alla vigilia: "Sarebbe meglio se la Juve non si presentasse". Scherzava ma neppure troppo, come conferma l'atteggiamento ultradifensivo della sua squadra.

2017, Marco Pjaca, Stojan, Crotone-Juventus, LaPresseLaPresse

Juventus

Gianluigi BUFFON 6 - Spettatore non pagante per un tempo intero, se non altro sporca i guanti nel secondo: attento prima su Falcinelli e poi su Capezzi. Due parate non impossibili.

Dani ALVES 5,5 - Cose buone e cose meno buone. Tagli interessanti per i compagni alternati a troppi errori di misura. Le giocate migliori, quando può scambiare con Dybala. Da lui parte comunque il cross del vantaggio (dal 78' Andrea BARZAGLI s.v.)

Leonardo BONUCCI 6 - Gioca con il fisico per limitare Falcinelli, usandolo forse un po' troppo: dopo qualche scintilla nel primo tempo, nella ripresa si prende un giallo. Non perfetto nei lanci per gli attaccanti, per il resto se la cava bene.

Daniele RUGANI 6,5 - Scelto da Allegri per far coppia con Bonucci, non tradisce. Ha pochi pensieri, è vero, ma tutte le volte in cui deve disimpegnarsi lo fa al meglio. Rischia solo con una trattenuta su Falcinelli che Valeri considera regolare.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Non butta mai via il pallone, giocandolo sempre al meglio. Se dietro ha poco lavoro, quando sale è decisivo: è lui a propiziare lo 0-1 di Mandzukic.

Sami KHEDIRA 6 - Non una prestazione indimenticabile. Libero da pensieri difensivi ha modo di giocare spesso il pallone, ma non sempre lo fa con la precisione adeguata (dal 70' Miralem PJANIC 6,5 - Porta maggiore qualità nella gestione dei palloni in mezzo al campo. Entra con brio e colpisce una traversa clamorosa)

Tomas RINCON 7 - Attenzione, presenza costante in mezzo al campo, chiusure puntuali. E in più, il tocco da trequartista che libera Higuain davanti a Cordaz. La prima da titolare del venezuelano è un successo.

2017, Rincon, Tonev, Crotone-Juventus, LaPresseLaPresse

Marko PJACA 5,5 - Vivace, elettrico, voglioso di dimostrare qualcosa ad Allegri e ai tifosi. Ma è una voglia che ben presto si rivela controproducente: frenetico, spesso compie la scelta sbagliata al momento del dunque (dall'89' Stefano STURARO s.v.)

Paulo DYBALA 6,5 - Prova in tutti i modi a far cambiar marcia alla Juventus in un primo tempo a ritmi blandi: da lui partono le azioni più pericolose. Non segna, ma gioca una gara qualitativamente costante.

Mario MANDZUKIC 7 - Se nel primo tempo si nota più per un generoso recupero a centrocampo che per quello che combina in attacco, nella ripresa è decisivo: suo il gol che stappa un match diventato improvvisamente rognoso.

Gonzalo HIGUAIN 7 - In un modo o nell'altro, lascia sempre il segno. Sbuffa per un tempo calciando senza la giusta pericolosità, poi trova il modo di lasciare lo zampino: gol numero 16 in campionato.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 - In panchina si arrabbia per una partita interpretata in maniera un po' molle dalla Juventus. A risolvergliela sono le giocate dei suoi singoli. Chirurgico nella scelta dei cambi.