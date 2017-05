Le pagelle di Crotone-Lazio 3-1

>Crotone<

Alex CORDAZ 7 - Sempre attento tra i pali. Attivo con le uscite alte, nell'intercettare i cross. Fa di tutto per regalare serenità e tranquillità ai propri compagni di squadra, da buon capitano.

Mario SAMPIRISI 5 - Quel fallo su Patric in area di rigore poteva costare carissimo. La Lazio riapre la partita su penalty, ma il Crotone riesce comunque a riportarsi a +2 sui biancocelesti nella ripresa.

Federico CECCHERINI 6,5 - Bene in marcatura su Immobile, pochissime le sbavature dentro l'area.

Gian Marco FERRARI 7 - Aiuta in maniera esemplare Ceccherini nella marcatura di Immobile. Entra anche nell'azione del terzo gol, con la sponda per Nalini.

Bruno MARTELLA 7 - Tante sgroppate sulla sinistra. Non soffre mai Felipe Anderson, e carica ogni volta che può il pubblico di casa.

Marcus ROHDÉN 6,5 - Molto attivo davanti, suo l'assist che vale l'1-0 di Nalini. Soffre un pochino in copertura, lasciando passare spesso Patric.

Lorenzo CRISETIG 7 - Copre come può a centrocampo, i ritmi non sono importanti e riesce a tenere alto il baricentro.

Andrea BARBERIS 7- Imposta con ordine e tranquillità, suo l'assist a Falcinelli per il gol del 2-0.

Barberis Biglia - Crotone-Lazio - Serie A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Andrea NALINI 9 - Semplicemente devastante. Segna il gol del vantaggio per il Crotone con una perfetta girata, poi è lui a conquistare la punizione del 2-0 di Falcinelli. Ogni volta che parte, costringe al fallo un avversario, con Bastos che si fa espellere a fine primo tempo per contenerlo. Nella ripresa chiude la pratica, con la doppietta personale. (dall'88' Djamel MESBAH sv - C'è spazio anche per lui nella festa dei calabresi).

Diego FALCINELLI 8 - Pronti via, ed è subito pericoloso nell'area avversaria. Sigla il 2-0 a metà primo tempo, mettendo la salvezza nel mirino. Non è il migliore di oggi, visto la grande performance di Nalini, ma è sicuramente il migliore della stagione per i pitagorici. (dal 90+4 Giuseppe BORELLO sv - Una notte che non dimenticherà. Debutto in Serie A, nel giorno della salvezza).

Aleksandar TONEV 7 - Anche lui si muove molto, mettendo in difficoltà tutto il reparto arretrato della Lazio. (dal 90+5 Andrej KOTNIK sv - Solo qualche secondo, giusto per entrare in campo e festeggiare con i compagni).

All. Davide NICOLA 10 - Probabilmente ci credeva solo lui a gennaio, quando il Crotone finì a -11 dall'Empoli. Da lì fece partire però una rimonta straordinaria, completata solo oggi. Una salvezza meritatissima per i calabresi, tutto merito del tecnico piemontese e del suo eccezionale ottimismo.

Nicola - Crotone-Lazio - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

>Lazio<

Thomas STRAKOSHA 5,5 - Non proprio perfetto in occasione dei gol di Nalini.

Quissanga BASTOS 4 - Sempre fuori posizione, come in occasione del primo gol dei calabresi. Si perde sempre Nalini, e finisce per farsi espellere a fine primo tempo, lasciando i suoi in 10.

Fortuna WALLACE 5 - Falcinelli è una furia in area di rigore, l'ex Monaco fatica a tenerlo a freno. (dal 79' Giorgio SPIZZICHINO 6 - Buon debutto in Serie A per il difensore classe '99. Si inserisce a destra dove vende cara la pelle nel finale di partita).

Stefan RADU 5 - Soffre e tanto sulla sua zona di competenza. Rohdén e Tonev fanno quello che vogliono da quelle parti.

Dušan BASTA 5 - Poco attivo sulla fascia. Non aiuta mai, e dico mai, Bastos in copertura su Nalini che viaggia a tutta sulla corsia mancina.

Alessandro MURGIA 6 - Corre tanto, ma spesso a vuoto. Cerca l'inserimento in area di rigore, ma la retroguardia calabrese si difende bene.

Lucas BIGLIA 5,5 - Il capitano della Lazio arriva fuori forma all'ultima stagionale. Fatica a muoversi in mezzo alla tanta pressione imposta dalla linea mediana calabrese. (dal 69' Luca CRECCO 6 - Entra a partita già conclusa, agonisticamente parlando. Lui, però, non commette sbavature).

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ 6 - Cerca di fare il suo nella trequarti avversaria, ma fatica a trovare spazi. Di certo, non la sua migliore partita in stagione.

Milinković-Savić - Crotone-Lazio - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Gabarrón PATRIC 6 - In difesa non dà una grossa mano a Radu, ma si distingue per diverse sgroppate sulla fascia sinistra. Conquista anche il rigore che riapre la partita.

Felipe ANDERSON 5 - Un fantasma in mezzo al campo. Nella ripresa duella due volte in velocità con Martella, ma ad avere la meglio è il difensore del Crotone. (69' Alessandro ROSSI 6 - Terza presenza in Serie A per il classe '97. Riesce, comunque, a toccare pochissimi palloni).

Ciro IMMOBILE 6,5 - È di certo il migliore dei suoi. Fa molto movimento in area, ma né Felipe Anderson né gli altri compagni lo seguono. Riesce comunque a timbrare il cartellino dal dischetto, migliorando il suo record realizzativo in carriera.

All. Simone INZAGHI 5 - Voleva a tutti i costi il 4° posto, diceva. Ma l'approccio alla gara della sua squadra non è stato dei migliori. Dopo il raggiungimento dell'Europa League, questa è la terza sconfitta consecutiva in Serie A (suo record negativo).