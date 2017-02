Le pagelle di Crotone-Roma 0-2

>Crotone<

Alex CORDAZ 6 - Può far poco sui gol dei giallorossi, tra l'altro - in realtà - ha poco lavoro da fare con la Roma che trova lo specchio solo in tre occasioni in tutto il match.

Federico CECCHERINI 5 - Male in fase difensiva dove non riesce a stare al passo di Emerson Palmieri e di Nainggolan quando si sposta sulla fascia sinistra.

Noë DUSSENNE 6 - Non male in copertura su Džeko anche se il bosniaco si ostacola da solo in più di un'occasione. (dal 76' Marcello TROTTA 6 - Fa più lui in un quarto d'ora che il compagno di reparto. Le sue conclusioni sono però centrali e non impensieriscono più di tanto Szczesny).

Gian Marco FERRARI 5,5 - Deve ripiegare su Salah che a destra può colpire quando vuole. Suo l'intervento (comunque dubbio) che regala il rigore ai giallorossi.

Djamel MESBAH 5 - Fatica e tantissimo nel coprire sul duo Bruno Peres-Salah, in avanti non lo si vede mai. (dal 55' Mario SAMPIRISI 5,5 - Fa sicuramente qualcosa di più di Mesbah, ma non cambia il volto della partita).

Aleandro ROSI 4,5 - Mai un affondo sulla destra, fascia che il Crotone non usa praticamente mai in fase offensiva. Anche da difensore sbaglia qualcosa, sul 2-0 non c'è la sua marcatura su Džeko.

Lorenzo CRISETIG 5,5 - Nel primo tempo cerca di fare qualcosa di interessante, ma non trova mai un asse costante con Falcinelli. Poco incisivo e reattivo nella ripresa.

Leonardo CAPEZZI 6 - Uno dei pochi che cerca di fare qualcosa sulla trequarti avversaria. Tanti i movimenti a cercare di inserirsi tra le linee dei giallorossi, ma è poco efficace.

Maxwell ACOSTY 5,5 - Si sveglia nella ripresa ma è troppo tardi. Qualche conclusione e qualche fiammata ma Manolas lo chiude bene.

Aleksandăr TONEV 6 - L'unico o quanto meno uno dei pochi che cerca di fare qualcosa nella metà campo avversaria. Non trova però l'intesa con il resto della squadra e finisce per predicare nel deserto. (dall'81' Andrea NALINI 6 - Buon ingresso il suo, cerca subito la conclusione e scambi veloci con la coppia Falcinelli-Trotta).

Diego FALCINELLI 5 - Segna ma è in fuorigioco. Per il resto viene chiuso dal trio di difensori della Roma che gli lasciano davvero poco spazio.

All. Davide NICOLA 5,5 - La sua squadra non sbaglia l'approccio alla gara, anzi è protagonista di un buon avvio ma il gol di Nainggolan rovina tutto. Sente avvicinarsi il pareggio ed è comunque bravo ad inserire Trotta anche se sarebbe stato meglio vedere un duo d'attacco già all'inizio del match.

>Roma<

Wojciech SZCZESNY 6 - Goffo intervento sulla conclusione di Falcinelli, ma la bandierina del guardalinee lo salva. Per il resto completa una gara positiva, sempre attento sulle uscite, non si fa sorprendere sulle conclusioni dalla distanza dei giocatori del Crotone.

Kostas MANOLAS 6,5 - Sempre pronto a giocare d'anticipo, fa un ottimo lavoro sulla destra dove non riescono a sfondare Mesbah e Acosty.

Federico FAZIO 7 - Guida la difesa in maniera ottimale, cerca gloria anche in attacco ma il palo gli nega la gioia del gol.

Antonio RÜDIGER 6,5 - Dalle sue parti non si passa, Rosi non raggiunge mai il fondo per crossare in mezzo.

Bruno PERES 6 - Partita sufficiente del brasiliano che si fa sentire sulla fascia destra anche se non riesce quasi mai a sfondare. Da limare ancora l'affiatamento con Salah. (dall'88' Mário RUI sv - Riesce finalmente a debuttare in campionato, un elemento in più per Spalletti per questa seconda parte di stagione).

Leandro PAREDES 6 - Deve prendersi qualche responsabilità in più, come gli ricordava lo stesso Spalletti in partita (“la palla te la devi andare a prendere” gli gridava il tecnico giallorosso). Gioca bene, ma l'argentino non osa mai.

Kevin STROOTMAN 7 - Perfetto in ambo le fasi, in copertura dà una grossa mano alla difesa e a Paredes, in fase di costruzione è sempre preciso nel lanciare gli esterni e a cercare le verticalizzazioni per Nainggolan e Džeko.

Palmieri EMERSON 6,5 - Di partita in partita si sta conquistando la Roma. Gioca con personalità, aiuta anche in difesa ma è sempre pronto a raggiungere il fondo e crossare palloni interessanti verso l'area di rigore.

Salah - Crotone-Roma - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Mohamed SALAH 7 - Torna dal primo minuto in campionato dopo la parentesi in Coppa d'Africa con l'Egitto. Entra in entrambe le occasioni del gol, scambio intelligente con Nainggolan che poi realizza l'1-0, suo l'assist per Džeko che vale 2-0. Trovasse maggiora intesa con Bruno Peres, la Roma potrebbe essere devastante sulla fascia destra. (dall'80 Daniele DE ROSSI sv - Appena entrato perde un pallone che può essere letale, la difesa però recupera immediatamente).

Radja NAINGGOLAN 7 - Il migliore della Roma per costanza. Nel primo tempo si dà da fare anche per la conquista del pallone a centrocampo, ed è sempre molto attivo nello scambiare con i compagni di reparto. Partita bloccata nella prima frazione di gioco, ci pensa proprio lui a sbloccarla. (dal 90+1 Diego PEROTTI sv - Solo uno spezzone di gara per lui).

Edin DŽEKO 6 - Non gioca una gran partita, movimenti sbagliati e qualche tiro impreciso oltre al rigore sbagliato. La testa gioca brutti scherzi dopo il secondo errore consecutivo dal dischetto, ma ci pensa Salah a regalargli un assist al bacio per il 2-0 della Roma e per ritrovare il sorriso. Sufficienza risicata, ma che ci sta grazie al gol della sicurezza.

All. Luciano SPALLETTI 6 - Partita complicata per la Roma che però sa attendere il momento giusto per colpire. Buona la chance data a Paredes anche se l'argentino non la sfrutta appieno. Ha tempo e spazio per concedere anche il debutto a Mário Rui.