Le pagelle di Empoli-Atalanta 0-1

=== Empoli ===

Łukasz SKORUPSKI 5: erroraccio che costa il match, sulla conclusione al 13' del Papu. Si rifà parzialmente con un paio di interventi "felini" (ultimo dei quali su Paloschi al 94') nel corso del match. Ma non è sufficiente.

Vincent LAURINI 6: il resto della difesa è nervoso e contratto. Lui, se non altro, riesce quasi sempre a mantenere la calma.

Giuseppe BELLUSCI 5: estremamente macchinoso, fuori forma, falloso. E' il volto di una squadra che non vede l'ora di chiudere una stagione apparentemente archiviata sino ad inizio aprile.

Andrea COSTA 5: non è tranquillo e si vede. Ingaggia tenzoni inutili con Kurtić, oltre a farsi sfuggire troppe volte di mano la situazione.

Manuel PASQUAL 5: dovrebbe dare rigore e serenità, dall'alto della sua esperienza, al resto della squadra ma, specie nel primo tempo, finisce per cadere nelle provocazioni di Conti.

Rade KRUNIĆ 5: da mezz'ala destra, una prova senz'arte né parte. E durata meno di un'ora di gioco.

Dal 51' Federico Dimarco 5,5: impegnato sulla destra, sembra apportare maggiore lucidità e prontezza alla spinta empolese. Ma è solo una fugace illusione.

Marcel BÜCHEL 4: trentaquattro minuti giocati senza azzeccarne una. E rimediando pure un giallo, per la disperazione di Martusciello...

Dal 34' Assane Dioussé 6: se non altro sfodera un paio di filtranti molto apprezzabili.

Daniele CROCE 6,5: la grinta non gli manca. Sulla sinistra lotta su ogni pallone. E' l'esempio da cui il resto della squadra dovrebbe prendere spunto per la delicatissima sfida di Palermo.

Omar EL KADDOURI 4,5: riesce a colpire per due volte di fila Masiello, appostato sulla linea di porta. A tratti indolente.

Massimo MACCARONE 5: mai in partita. E, di questo, l'Empoli soffre tantissimo.

Manuel PUCCIARELLI 4,5: impalpabile là davanti. Sbaglia, inoltre, a controllare una palla-cioccolatino offertagli da Dioussé.

Dal 66' Mame Thiam 5: entra senza influire, contenuto alla perfezione dal terzetto difensivo atalantino.

Mister Giovanni MARTUSCIELLO 5: il materiale tecnico a disposizione non è minimamente paragonabile a quello dei predecessori Sarri e Giampaolo, d'accordo, ma il fatto è che a questa squadra manca grinta, carattere e cuore. Requisiti fondamentali, per salvarsi, a questo punto del campionato.

=== Atalanta ===

Pierluigi GOLLINI 6: pomeriggio senza troppi sussulti per l'ex Aston Villa, in campo in sostituzione dell'indisponibile Berisha.

Rafael TOLÓI 7: straordinaria prestazione al centro della difesa, da cui esce - spesso - di gran carriera, in proiezione offensiva.

Mattia CALDARA 7: il gesto tecnico e atletico con cui blocca Pucciarelli, a metà ripresa, non vale il prezzo del biglietto ma ci va molto vicino.

Andrea MASIELLO 7: primo tempo di sofferenza, secondo da "colonna". Straordinario il suo doppio salvataggio a porta sguarnita, al minuto numero 59.

Andrea CONTI 5,5: oggi non benissimo. Saranno i capelli ossigenati, frutto di una scommessa, ma nel pomeriggio del "Castellani" non brilla, con qualche fallo di troppo, un'ammonizione e un gol fatto su palla offertagli da Paloschi nel finale, spedita in curva da pochi passi.

Franck KESSIE 6,5: irreprensibile a centrocampo: recupera una quantità industriale di palloni.

Dal 71' Alberto Grassi 6: subito in palla come punto di passaggio dalla fase difensiva a quella offensiva.

Remo FREULER 6,5: tantissime combinazioni con il Papu, ottimo atteggiamento di carattere e personalità in fase nevralgica.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5: combina molto lungo la fascia sinistra sino ad abbandonare il campo, ad un paio di minuti dal 90', letteralmente esausto.

Dall'84' Hans Hateboer: sv.

Alejandro Darío GÓMEZ 8: niente da fare. E' lui l'uomo simbolo di questa miracolosa stagione dell'Atalanta. Anche oggi, al "Castellani", galvanizzato dalla convocazione di Sampaoli per la selezione argentina, si dimostra il numero uno assoluto. Non tanto per il gol decisivo (su cui pesa la gaffe di Skorupski), quanto per gli straordinari guizzi e i suggerimenti con cui si destreggia per tutto il resto dell'incontro. Folletto inarrestabile.

Jasmin KURTIĆ 6: senza strafare ma comunque positivo lungo la fascia destra d'attacco.

Andrea PETAGNA 6: a disposizione di tutta la fase offensiva ma, come al solito, denota pochissimo feeling con il gol.

Dal 78' Alberto Paloschi 5,5: un assist al bacio e una rete incredibilmente gettata alle ortiche, al 94'. Quando non gira...

Mister Gian Piero GASPERINI 7: fa davvero bene a tenere altissimo il livello nervoso della squadra, specie quando, sul finire della prima frazione, la distrazione fatale sembrava dietro l'angolo. I risultati lo ripagano per questo. Eccome.