Le pagelle di Empoli-Bologna 3-1

===LE PAGELLE DELL'EMPOLI===

Lukasz Skorupski 6- Il bravo portiere polacco vive un pomeriggio di assoluta tranquillità. Nulla può sul gol di Simone Verdi e per il resto non viene mai impensierito dagli attaccanti del Bologna.

Vincent Laurini 6,5 - Spina costante nel fianco di Mbaye. Spinge bene e difende in maniera attenta con due diagonali decisive. (64’ Frederic Veseli 6- Entra e non fa rimpiangere il compagno di squadra)

Giuseppe Bellusci 6- Non soffre mai Destro e insieme a Costa annulla tutti gli attacchi dei rossoblù. Buona prova per l'ex difensore del Catania.

Andrea Costa 6,5- Verdi se lo porta a spasso in occasione del pareggio bolognese ma nel complesso, l'esperto difensore centrale, gioca una partita attenta e segna anche il gol che chiude la partita a inizio ripresa.

Manuel Pasqual 7- Il suo mancino fatato lo conosciamo tutti. Oggi, però, l'ex Fiorentina ha preferito usare la potenza per riportare in vantaggio i toscani. Il suo siluro non lascia scampo a Mirante e le sue proiezioni offensive fanno venire il mal di testa a Krafth

José Mauri 6,5- L'ex centrocampista del Milan gioca una partita ordinata. L'oriundo è sempre nel vivo del gioco e dà qualità ad un reparto formato da giocatori prettamente di sostanza.

Assane Diousse 6- Macina chilometri su chilometri e insieme al capitano Croce vince il duello con Donsha e Taider.

Daniele Croce 6,5- Sblocca la partita segnando il suo secondo gol in Serie A con la maglia dell'Empoli. Partita tutto cuore e grinta per il capitano di mille battaglie. (86' Arnel Jakupovic sv)

Omar El Kaddouri 6,5- L'ex fantastista del Napoli è l'anima dell'Empoli. Tecnicamente è di un livello superiore rispetto alla media ma in Toscana ha trovato la sua giusta dimensione e la continuità.

Manuel Pucciarelli 5,5- Mezzo voto in meno per la chance sprecata nel finale. Si muove tanto e gioca per la squadra ma deve essere più incisivo sotto porta.

Mame Thiam 6- La sua velocità e la sua tecnica mettono in difficoltà i difensori del Bologna che però gli concedono poco spazio per andare al tiro. (75' Massimo Maccarone sv)

Giovanni Martusciello 6,5- La sua squadra è viva e vuole salvarsi. Sceglie Croce e Pasqual che lo ripagono con due gol decisivi per la salvezza. Non sbaglia una mossa.

===LE PAGELLE DEL BOLOGNA===

Antonio Mirante 6,5- Compie due miracoli sugli attaccanti dell’Empoli ma non può nulla sui tre gol di Croce, Costa ma soprattutto sul siluro terra-aria di Pasqual.

Emil Krafth 5,5- Mai pericoloso in fase offensiva e poco reattivo in fase difensiva: partita anonima per l’esterno svedese.

Daniele Gastaldello 5- non riesce a liberare l’area di rigore e regala a Costa il gol del 3-1. Ammonito e diffidato salterà il prossimo match contro il Pescara. (68’ Adam Masina 6- Entra in campo a partita già compromessa ma non annaspa contro gli attaccanti dell'Empoli)

Domenica Maietta 6- Soffre meno rispetto al compagno di reparto e a fine primo tempo salva tutto su Pucciarelli lanciato a rete.

Ibrahima Mbaye 5,5- Un po’ meglio rispetto a Krafth ma anche lui sempre in balia degli avversari. Rimandato.

Saphir Sliti Taider 5,5- Partita anonima per l’ex centrocampista dell’Inter. Abulico sia in fase offensiva che difensiva perde nettamente il duello con i centrocampisti toscani. (50’ Bruno Petkovic 5,5- Entra al posto dell'algerino ma non dà nulla alla manovra rossoblù)

Godfred Donsah 6- il ghanese lotta, combatte e ci mette il fisico: non è supportato dai compagni di reparto.

Eric Pulgar 5,5- Parte bene ma poi si spegne pian piano. Non una gran partita per il cileno che non è mai riuscito ad entrare nel vivo del gioco.

Ladislav Krejci 5,5- Il croato si impegna ma non riesce mai a trovare la posizione. Si becca un giallo per un fallo di frustrazione e non riesce mai a rendersi pericoloso (74' Orji Okwonkwo 6- Ci mette l'anima ma non riesce mai a rendersi pericoloso)

Mattia Destro 5- Un fantasma. L’ex attaccante di Milan e Roma non la vede mai contro Costa e Bellusci: da un attaccante come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Il Bologna ha bisogno dei suoi gol per vincere le partite.

Simone Verdi 6,5- Il prodotto della cantera del Milan è l’unico a provare a far qualcosa per impensierire l’Empoli. Segna un gran gol di sinistro ma la sua veemenza si spegne ben presto: non supportato da Destro e Krejci.

Roberto Donadoni 5,5- Prova a motivare i suoi che però sembrano già in vacanza. Le prossime tre partite contro Pescara, Milan e Juventus saranno decisive per schiodarsi dai 38 punti in classifica.