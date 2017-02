Le pagelle di Empoli-Lazio 1-2

Empoli

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Il parabile lui lo para sempre. Anzi, è addosso a lui che la Lazio sbatte più volte nel primo tempo. Incolpevole sia su Immobile che su Keita.

Vincent LAURINI 5,5 - In sofferenza con gli scambi tra i vari Immobile, Milinkovic-Savic, Lulic e Radu. Specialmente nel primo tempo, la Lazio si rende spesso insidiosa dalla sua zona (dal 78' Frederic VESELI s.v.)

Giuseppe BELLUSCI 5 - Vigoroso nei suoi interventi difensivi, molto sbadato con il pallone tra i piedi: sbaglia più di un disimpegno difensivo, rischiando di mettere in difficoltà i compagni. E Immobile lo brucia per realizzare il gol del pari.

Andrea COSTA 5 - Come Bellusci, ne combina di ogni. Impacciato già dal 1', quando Rizzoli lo "grazia" con un giallo non concedendo il vantaggio alla Lazio, è imperfetto nei disimpegni e pure in occasione del gol di Keita non si comporta nel modo migliore. Rischia il rosso nel finale.

Manuel PASQUAL 5,5 - Felipe Anderson e tutti coloro che si infilano nella sua zona lo costringono a patemi continui. Fatica a metterci una pezza nonostante l'esperienza che ha sulle spalle.

Rade KRUNIC 6,5 - Molto attivo in mezzo al campo. Motorino inesauribile, cerca sempre di far quel qualcosa in più che servirebbe all'Empoli per sbloccarsi. Suo, non a caso, il gol del vantaggio.

Assane DIOUSSÉ 6 - Rischia molto poco quando deve gestire il pallone in zone calde: un tocco e via. Sempre presente quando c'è bisogno di lui, nonostante la serata difficile della squadra.

Daniele CROCE 6 - Una stupenda azione personale rischia di portare al gol Maccarone in una delle pochissime azioni offensive dell'Empoli. Alterna buoni spunti a errori di misura (dal 74' José MAURI 5,5 - Entra proprio quando la Lazio sta spingendo per trovare il gol del raddoppio. Può far poco per aiutare l'Empoli nel finale)

Omar EL KADDOURI 5,5 - Non ripete la buona prestazione vista domenica scorsa a San Siro. Anzi: se si eccettua qualche guizzo isolato non dà all'Empoli l'apporto sperato, mangiandosi peraltro l'1-0 a inizio ripresa.

Massimo MACCARONE 5,5 - Non bene. Fa la lotta contro la difesa della Lazio senza uscirne praticamente mai vincitore. E quando potrebbe segnare ci pensa Radu a frustrarlo (dal 72' Mame THIAM 5,5 - Non ha la possibilità di incidere, e dunque naturamente non fa molto più del compagno. Solo 9 i palloni toccati in poco più di 20 minuti)

Manuel PUCCIARELLI 6 - Il più positivo, o il meno negativo se preferite, dell'attacco empolese: sfiora il gol in acrobazia e serve a El Kaddouri un gioiello che il compagno spreca. Meglio di niente.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 5,5 - Non riesce a organizzare al meglio la propria squadra, presa costantemente d'infilata dagli avversari. Maledice la serata no della difesa.

+++

Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Battuto da Krunic, in un destro sul quale poteva fare ben poco. Per il resto, deve disimpegnarsi in interventi di ordinaria amministrazione.

Dusan BASTA 6 - L'asse con Felipe Anderson funziona abbastanza bene, così come la protezione alla difesa. Gara ordinata da parte del serbo (dall'86' BASTOS s.v.)

WALLACE 6 - Con una sciocchezza nel finale rischia di rovinare quanto di buono fatto per tutti i 90 minuti, ma l'Empoli non lo punisce. Chiude da terzino dopo l'uscita di Basta.

Wesley HOEDT 6,5 - Molto attento, se si eccettua un passaggio in orizzontale da brividi nel primo tempo. Chiude gli spazi e toglie l'aria agli attaccanti di casa.

Stefan RADU 6,5 - Dietro rischia poco ed è provvidenziale con un intervento salva-risultato su Maccarone. E quando si sovrappone costituisce sempre una risorsa importante per la Lazio. Bella prestazione (dal 78' Filip DJORDJEVIC s.v.)

Marco PAROLO 6,5 - Come al solito pericoloso in inserimento: un pochino di imprecisione e un volo di Skorupski gli negano però il gol. Anche lui parecchio propositivo da centrocampo in su.

Lucas BIGLIA 6,5 - Prestazione sublime per buona parte del match: recupera palloni, chiude, organizza e si fa vedere in avanti. Una sola macchia: la palla persa e l'ammonizione che gli costano la squalifica.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Attivissimo fino a quando rimane in campo. Con i suoi inserimenti a tutto campo spariglia le carte nella difesa empolese. Senza però trovare il gol (dal 57' Balde KEITA 7 - Decisivo, proprio come all'andata e in tante altre partite. Il suo è un gol da 3 punti, la prestazione di uno che ha voglia di spaccare il mondo dopo essere partito dalla panchina. Bravo)

Felipe ANDERSON 6,5 - Dà sempre l'impressione di poter fare qualcosa di più se solo ci mettesse quel pizzico di cattiveria. Però quando trova spazio è micidiale, tanto da entrare nelle azioni di entrambi i gol.

Ciro IMMOBILE 7 - Prova da ogni posizione a battere Skorupski, e alla fine ci riesce con un gol da vero rapace. Un gol fondamentale, perché rimette in piedi una partita che stava clamorosamente sfuggendo di mano alla Lazio. Premiato per l'insistenza e per la solita gara di vigore e generosità.

Senad LULIC 6,5 - Molto propositivo quando rimane nella posizione di esterno del tridente, con scambi coi compagni e tanti cross. Un modello di duttilità: inizia da attaccante, prosegue da centrocampista,

All. Simone INZAGHI 6,5 - Ha in mano una squadra bella e sprecona. Se non altro, almeno oggi arrivano i 3 punti. Bravo nel rimodellare la squadra spostando le pedine a proprio piacimento.