Le pagelle di Empoli-Palermo 1-0

Empoli

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Capace per l'ottava volta di tenere chiusa la porta (primato in A), è bravo su Jajalo e poi su Quaison. Non trema mai: una sicurezza per l'Empoli.

Vincent LAURINI 6 - Fa cose semplici, senza mai esagerare. Tiene la posizione non passando quasi mai la metà campo. Ammonito nel secondo tempo.

Giuseppe BELLUSCI 6 - Sua una delle due grandi occasioni create dall'Empoli nel primo tempo: Posavec gli dice di no. Preciso, anche se nel finale si fa scappare Balogh.

Uros COSIC 6 - Come Bellusci, anche lui c'è con la testa per gran parte della gara. Un po' in difficoltà nell'ultima parte del match, quando il Palermo attacca alla ricerca del pari.

Manuel PASQUAL 6 - Attento in difesa, dove ha comunque un lavoro limitato, e per un tempo pericoloso anche quando spinge: i suoi cross tagliati e tesi sono sempre un'insidia.

Rade KRUNIC 5,5 - Così così. Il traffico in mezzo al campo gli impedisce di gestire il pallone come vorrebbe. Prova qualche giocata "da trequartista", ma non è serata.

Assane DIOUSSÉ 5,5 - Pericoloso al tiro nel primo tempo, pecca però nella distribuzione del gioco: più di uno i palloni persi, anche in zone del campo pericolose.

Daniele CROCE 5,5 - Come sempre impegnato nella fase di cucitura del gioco e di ripartenza. I suoi spunti sulla sinistra in coppia con Pasqual sono buoni, ma anche per lui la lucidità viene ben presto a mancare.

Riccardo SAPONARA 5 - La voglia e la partecipazione al gioco dell'Empoli ci sono, la precisione nell'ultimo passaggio assolutamente no. Inconcludente per un tempo, fantasmatico per l'altro. Fino al cambio (dal 65' Manuel PUCCIARELLI 5,5 - Fa poco più di Saponara. A differenza di quello di Maccarone, il suo ingresso in campo cambia poco)

Guido MARILUNGO 5 - Provoca un paio di brividi in inserimento e poco altro. Gara altamente negativa, con pochissimi guizzi e un cambio scontato con Maccarone (dal 76' Massimo MACCARONE 7 - Gli bastano due minuti per regalare all'Empoli una delle vittorie più importanti del suo campionato: si guadagna un rigore e lo trasforma senza fronzoli. Decisivo anche con meno spazio a disposizione.)

Levan MCHEDLIDZE 6,5 - Non riesce mai ad avere l'opportunità di calciare, ma se non altro dà una mano alla squadra: con fisico e protezione del pallone è utile nelle ripartenze. Suo l'assist decisivo per Maccarone nell'azione del rigore.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6 - L'entrata in campo di Maccarone gli dà ragione. Fino a quel momento, però, era stato un Empoli per nulla fluido nelle proprie giocate.

Palermo

Josip POSAVEC 6,5 - Il suo lo fa pienamente, volando su Bellusci e portando tranquillità alla propria difesa. Lo batte solo Maccarone dal dischetto: aveva intuito anche il suo tiro.

Thiago CIONEK 5,5 - Protagonista nell'episodio che decide la gara: il fallo da rigore su Maccarone, con tanto di rosso mancato. Fin lì, a dire il vero, non aveva fatto male (dall'81' Alessandro DIAMANTI s.v.)

Giancarlo GONZALEZ 6 - Un intervento a vuoto su Marilungo dopo pochi minuti sembra preannunciare una gara di sofferenza. E invece il costaricense se la cava bene in chiusura e in impostazione. Sfortunato.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Formalmente fa il terzo di sinistra, ma va spesso a chiudere su Marilungo e Mchedlidze con buone diagonali. Nel primo tempo mura l'ex leccese proprio davanti a Posavec.

Andrea RISPOLI 5,5 - Ha l'occasione buona per segnare dopo una ventina di secondi, poi balla con Croce e le sovrapposizioni di Pasqual. Protagonista negli ultimi assalti del Palermo, ma Valeri non gli concede (giustamente) un rigore.

Mato JAJALO 6 - Nulla di eccezionale, ma cresce con lo scorrere dei minuti sia in chiusura che nella gestione del pallone. Sfiora il gol con una gran botta da fuori (dall'83' Norbert BALOGH s.v.)

Alessandro GAZZI 6,5 Soprattutto a lui è affidata la fase di interdizione del Palermo. Un po' difficoltosa nel primo tempo, decisamente migliore nella ripresa.

Bruno HENRIQUE 6,5 - Arma tattica preziosissima del Palermo: con il suo pressing alto recupera più palloni condizionando l'uscita palla al piede dei giocatori dell'Empoli. E anche in appoggio all'azione offensiva fa sempre cose buone.

Michel MORGANELLA 5,5 - A sinistra, lui che è un destro, ha tante difficoltà nel ripartire e gestire il pallone. Tenta di colmare una lacuna evidente con un atteggiamento grintoso, riuscendoci parzialmente (dal 75' Haitam ALEESAMI s.v.)

Robin QUAISON 5,5 - Uno dei più pericolosi: nella ripresa chiama Skorupski a una parata tutt'altro che semplice. Uno dei pochi lampi, comunque, in una prestazione spenta.

Ilija NESTOROVSKI 5,5 - Meno bene rispetto ad altre occasioni: l'unico tiro è un destro lemme lemme tra le braccia di Skorupski. Discreto quando porta palla facendo salire i compagni, ma non basta.

All. Eugenio CORINI 5,5 - Il Palermo non sfrutta la grande chance dell'avvicinamento all'Empoli in classifica, e deve mordersi le mani: fa troppo poco per vincere una gara così equilibrata.