Le pagelle di Empoli-Sassuolo 1-3

Lukasz SKORUPSKI 5 – Due belle parate in avvio di gara, ma anche due errori nel primo e nel terzo gol del Sassuolo. Difficile arrivare alla sufficienza.

Vincent LAURINI 5 – Non spinge mai, nonostante Ricci e Peluso lo sollecitino molto poco. La fascia destra dell’Empoli è la vera notizia negativa della giornata.

Dal 43’ st Marco ZAMBELLI SV – Poco tempo per incidere.

Giuseppe BELLUSCI 5 – Il tackle sul compagno di squadra Barba che spiana la strada a Matri nell’azione dell’1-2 è un episodio tanto sfortunato quanto decisivo in sede di giudizio.

Federico BARBA 5,5 – Idem come sopra. Un episodio del genere macchia anche la sua partita, nel complesso più all’altezza di quella del compagno di reparto.

Manuel PASQUAL 6 – Uno degli ultimi ad arrendersi. Spinge a sinistra come nei giorni migliori e dai suoi traccianti mancini, l’Empoli costruisce quel poco che riesce a mettere in piedi.

Andrés TELLO 5 – Ci prova con un paio di scatti, si scontra con la forza di Duncan ed evapora abbastanza in fretta. L’emblema della giornataccia dell’Empoli.

Dal 33’ st Federico DIMARCO 5,5 – Prova a farsi vedere nel finale, ma è dura.

Assane DIOUSSÉ 5 – Poco filtro e ancor meno idee davanti alla difesa.

Rade KRUNIC 6 – Il migliore per distacco dei suoi. Ci prova in tutti i modi ed è una spina nel fianco ad ogni ripartenza.

Omar EL KADDOURI 5 – Partita dai contorni ectoplasmatici per il trequartista di casa. Non accende mai la luce.

Manuel PUCCIARELLI 6 – Con Krunic è il più attivo dei suoi. Segna su rigore, non è fortunato in altre due occasioni.

Mame THIAM 5 – Un paio di conclusioni fuori misura, qualche corsa. Nel complesso, piuttosto inconsistente.

Dal 19’ st Massimo MACCARONE 6 – Entra lui e l’Empoli inizia a giocare a calcio. In termini tecnico-tattici, la differenza con Thiam è abissale.

All.: Giovanni MARTUSCIELLO 5 – Brutta partita dei suoi e la sensazione è che sia stata anche frutto di alcune scelte sbagliate in sede di formazione. Maccarone meritava più spazio.

Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7 – Tre grandissime parate, compresa quella nel recupero su Krunic. Una sicurezza per tamponare ogni falla.

Claud ADJAPONG 6 – Bene quando si tratta di spingere, male quando viene preso nell’uno contro uno. Chiude da ala destra dopo l’ingresso di Lirola.

Timo LETSCHERT 6,5 – Una delle partite più solide dal suo arrivo in Italia, per giunta nel ruolo di centrale. Esce soltanto per infortunio.

Dal 24’ st Paolo CANNAVARO 6 – Taglia il traguardo della presenza numero 400 in Serie A con la soddisfazione di negare la gioia del gol a Pucciarelli.

Francesco ACERBI 6,5 – Un contatto sospetto con Maccarone, ma anche tante chiusure al bacio. Guida con sicurezza una difesa per metà ridisegnata da Di Francesco.

Federico PELUSO 6,5 – Quasi mai sollecitato in fase difensiva, ne approfitta per farsi sentire in area avversaria. Torna a segnare a un anno di distanza dall’ultima rete contro il Torino.

Stefano SENSI 6,5 – Soffre in fase difensiva al cospetto dell’esplosivo Krunic, ma si merita mezzo voto in più per lo splendido lancio che ispira il gol di Matri. Crescerà.

Alberto AQUILANI 6 – In apnea nel finale, a fasi alterne per il resto della partita. Davanti alla difesa soffre ancora di qualche pausa.

Alfred DUNCAN 6,5 – Tanta intensità a centrocampo, dove cancella il dirimpettaio Tello dal campo. E un sinistro da favola che vale il gol della sicurezza.

Dal 33’ st Pol LIROLA SV – Entra per tamponare dopo l’infortunio di Duncan.

Domenico BERARDI 6,5 – Tanti sprazzi e poca continuità. Ma quando parte palla al piede, sa come far male. Geniale l’assist per Matri.

Alessandro MATRI 6,5 – Ha una palla gol, la sfrutta. Difficile criticare un attaccante quando vive giornate del genere.

Federico RICCI 5 – Il meno brillante tra i neroverdi. Il problema non è tanto il rigore causato per un mani involontario, quanto le poche iniziative offensive e le due occasioni fallite.

Dal 24’ st Matteo POLITANO 5,5 – Ingresso ininfluente. Il Sassuolo non riparte più nel finale.

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 – Non sarà stata la formazione più difficile dell’anno, ma anche questa volta gli infortuni non mancavano e di certo se ne sono aggiunti due a gara in corso. Ma, adesso, il piglio è quello giusto.