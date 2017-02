Le pagelle di Empoli-Torino 1-1

=== Empoli ===

Lukasz SKORUPSKI 7 - Stagione esaltante per il portiere di proprietà della Roma. Para un altro rigore e fa felice sia l’Empoli sia chi ha scomesso su di lui al Fantacalcio.

Vincent LAURINI 6 – Diligente, rimane bloccato dietro e limita l’estro di Ljajic. Se il fisico lo sostiene è una garanzia in provincia.

Giuseppe BELLUSCI 6,5 – Con le unghie e con i denti, è il simbolo di una retroguardia combattiva.

Andrea COSTA s.v. – Sfortunato, si arrende a un problema muscolare dopo 10 minuti (dal 10’ Uros COSIC 5,5 – Entra e non fa in tempo a posizionarsi bene che il Toro passa in vantaggio. Finisce la gara in crescendo).

Manuel PASQUAL 6,5 – Traiettorie velenose e discese sulla sinistra: niente male (dal 90’ Federico DIMARCO s.v.).

Rade KRUNIC 6 – Si divora un gol lasciandosi ipnotizzare da Hart. Per il resto s’inserisce senza palla con alterne fortune.

Assane DIOUSSE’ 6 – Uomo di lotta e non di qualità, ma le sue caratteristiche sono utili alla squadra in fase di contenimento.

Daniele CROCE 7 – Ispirato. Con un colpo di tacco manda al cross Pasqual, con un pallone lungimirante spedisce in porta Krunic. Chapeau.

Omar EL KADDOURI 6 – Gara generosa. Deve raccogliere l’eredità di Saponara come trequartista e le premesse sono buone (dal 79’ Miha ZAJC s.v.).

Levan MCHEDLIDZE 6 – Tenta il gol d’autore in rovesciata. Fa a sportellate e si sacrifica.

Manuel PUCCIARELLI 6,5 – Lesto e furbo, sfrutta la possibilità fornita dal retropassaggio di Ajeti e dalla pioggia. Gol che vale un buon pari.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6,5 – Mattone dopo mattone, sta costruendo la salvezza. Ha messo in cascina un buon bottino per vivere con serenità gli ultimi mesi di campionato.

Andrea Belotti Empoli Torino 2017LaPresse

=== Torino ===

Joe HART 6 – Beffato dalla pioggia e dalla leggerezza di Ajeti sul pareggio. Bravo a salvare sul tiro di Krunic che si era presentato indisturbato al suo cospetto.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Non commette errori grossolani, dopo i guai fisici sta lentamente ingranando.

Arlind AJETI 5 – Una leggerezza pagata a caro prezzo. Il campo era in condizioni limite e sarebbe stato meglio non rischiare che la pioggia diventasse un’alleata dell’Empoli.

Emiliano MORETTI 6 – In anticipo disinnesca Mchedlidze a inizio gara. Non demerita.

Antonio BARRECA 6 – A volte si limita al compitino, il campo pesante condiziona anche lui e preferisce restare basso.

Marco BENASSI 5,5 – Poco ispirato, non incide e non si butta negli spazi come al solito.

Mirko VALDIFIORI 5 – Emozionato alla prova del Castellani, di fronte ai suoi ex tifosi non riesce a esprimersi. Anonimo (dall’82’ Sasa LUKIC s.v.).

Daniele BASELLI 6 – A differenza di Benassi s’inserisce tra le linee e tenta l’affondo in area per sorprendere la difesa di casa: ne esce un colpo di testa debole e poco altro. Imbufalito per la sostituzione (dal 69’ Joel OBI 5,5 – Entra troppo carico e si fa ammonire subito. Questo è Obi, prendere o lasciare).

IAGO FALQUE 4,5 - Il suo primo tempo non è esaltante, nella ripresa ha la chance di portare nuovamente in vantaggio il Toro. Litiga con Belotti, si presenta sul dischetto e calcia malissimo. Quando viene sostituito, va direttamente negli spogliatoi dopo aver calciato via una bottiglietta. Giornataccia (dal 74’ Juan ITURBE 5 – Entra, si fa ammonire e non lascia minimamente il segno. Bocciato, ancora una volta).

Andrea BELOTTI 6,5 – Il Gallo non perdona. Gol da centravanti vero in spaccata, lui c’è sempre. Peccato che gli altri non lo seguano...

Adem LJAJIC 6 – La punizione-assist per Belotti è ben calciata, poi prova a mettersi in proprio ma non inquadra lo specchio dal limite.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 4 – Benassi, capitano della squadra, rivela che non esiste un tiratore designato in casa Toro: è inammissibile e la colpa è dell’allenatore. Si è passati così dagli errori di Belotti, a quelli di Ljajic a Iago Falque per una fortuna, in termini di punti, dilapidata dal dischetto. È inammissibile anche che i giocatori escano dal campo infuriati dopo le sostituzioni. Per farsi rispettare non basta essere dei sergenti di ferro.