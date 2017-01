Le pagelle di Empoli-Udinese 1-0

>Empoli<

Lukasz SKORUPSKI 7 - Sempre preciso e puntuale quando chiamato in causa. Nel primo tempo dice di no a Zapata e Jankto, nella ripresa può dormire sonni tranquilli.

Vincent LAURINI 6,5 - Duello tutto francese sulla fascia destra. Suo il compito di arginare Théréau, missione riuscita prima dell'infortunio. (dal 56' Frédéric VESELI 6,5 - Anche lui non soffre Théréau, anzi è decisivo con l'assist per il gol di Mchedlidze).

Giuseppe BELLUSCI 6,5 - Gioca in sintonia con Costa e il duo riesce a limitare sia Zapata che Théréau. L'ex Catania è più volte pericoloso anche nell'area avversaria, è proprio lui a sfiorare il gol nella prima frazione di gioco sugli sviluppi di un corner.

Andrea COSTA 6,5 - Anche lui lavora molto bene in fase di copertura, che sia Zapata o Perica, difficilmente i giocatori dell'Udinese riescono ad entrare in area.

Manuel PASQUAL 6 - Molto positivo in fase di copertura dove aiuta e non poco la coppia di centrali. Ottimo a bloccare de Paul, non lo si vede però con costanza in avanti e si becca un giallo che fa male, visto che non potrà giocare lo scontro diretto contro il Crotone.

Rade KRUNIĆ 6 - Qualche bella verticalizzazione, soffre però i movimenti di Jankto dalle sue parti.

Marcel BÜCHEL 5,5 - E' il giocatore con più palloni toccati dell'intero match (90) ma a centrocampo i ritmi sono veramente molto bassi. Se Mchedlidze non avesse segnato in quel momento della gara, difficilmente l'Empoli avrebbe vinto grazie alle trame del suo centrocampo.

Daniele CROCE 6 - Qualche numero sulla fascia sinistra ma non è mai costante nell'affondare su Faraoni.

Manuel PUCCIARELLI 4,5 - Le attenuanti le ha tutte visto che doveva coprire il ruolo di Saponara, assente per infortunio. Dal punto di vista offensivo fa poco, non crea mai la superiorità numerica, non riesce a far partire trame con Maccarone o Mchedlidze e lui stesso non è mai pericoloso. (dal 72' Andrés TELLO 5,5 - Non un grande approccio alla gara. Pronti via e viene pure ammonito, da diffidato salterà così il prossimo match contro il Crotone).

Massimo MACCARONE 6,5 - E' l'unico dell'attacco empolese a provarci per davvero. Si inserisce, lotta, conquista tanti palloni sulla trequarti e prova a scambiare con i compagni di reparto. Non avrà segnato lui, ma Big Mac può essere comunque considerato - anche quest'anno - uomo salvezza. (dal 78' Mame THIAM 6 - Buon approccio alla gara. Qualche errore ma tutto sommato e più che positiva la prima dell'ex Lanciano che si mette in mostra per grinta e voglia di fare).

Levan MCHEDLIDZE 7 - Fino al momento del gol gli avremmo dato 4, sempre annullato dalla coppia di centrali dell'Udinese. Bravo, però, Martusciello a credere in lui e alla prima vera occasione del secondo tempo arriva il colpo di testa del georgiano che vale la vittoria e la fuga salvezza.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6,5 - L'approccio alla gara non è stato ottimo, sia nel primo che nel secondo tempo. La gestione delle sostituzioni è però perfetta, ha dato fiducia a Mchedlidze e lui ha ripagato con il gol partita.

>Udinese<

Orestis KARNEZIS sv - Praticamente non ha toccato palla e non è mai stato chiamato in causa fino al gol di Mchedlidze, dove obiettivamente poteva fare poco.

Davide FARAONI 5,5 - Non morde mai sulla sua fascia. Pasqual è un avversario difficile, ma l'ex Inter sembra non provarci neanche.

Larangeira DANILO 5,5 - Buona gara fino al finale di partita. Non era lui in copertura su Mchedlidze ma resta a guardare sullo svarione di Felipe. Nella seconda parte di gara è infatti un po' nervoso e perde quella sicurezza mostrata nel primo tempo e in avvio di ripresa.

Dal Bello FELIPE 5 - Diremmo partita perfetta fino al momento del gol, ma a volte basta poco per rovinare una prestazione. Sovrastato da Mchedlidze che fa comunque una gran cosa per trovare il gol del vantaggio.

Caetano SAMIR 5,5 - Pronti via e si perde Bellusci che sfiora il gol sugli sviluppi di un corner. Riesce a prendere poi le misure all'attacco empolese ma nel finale perde un po' di colpi, lasciando molto spazio sulla sua corsia.

Emil HALLFREDSSON 5 - In mezzo al campo non riesce ad essere decisivo, anzi. Rischia più volte il rosso in avvio di ripresa, tanto che Del Neri è costretto a sostituirlo. (dal 63' Sven KUMS 5,5 - Eredita una situazione difficile a centrocampo, ma lui non riesce a tenere alta la linea mediana bianconera che nella seconda parte di gara viene travolta dall'Empoli).

Seko FOFANA 5,5 - Ci mette grinta come sempre ma lavora poco con i compagni. Va sempre di fretta, ogni volta che ha il pallone tra i piedi prova la conclusione senza pensare.

Jakub JANKTO 5,5 - Probabilmente il più positivo del centrocampo, ma anche lui non fornisce la miglior prestazione della carriera. Nel primo tempo prova a fare qualcosa di interessante, ma nella ripresa non dà mai una mano a Théréau sulla sinistra. (dall'85' Ryder MATOS sv - Poco tempo per lui per cambiare le sorti del match).

Rodrigo DE PAUL 5 - Fa un grande movimento, ma tutto quel che fa è inefficace per l'attacco friulano.

Duván ZAPATA 5 - L'Empoli era la sua vittima preferita in Serie A, ma questa volta il colombiano non è riuscito a scatenarsi. (dal 56' Stipe PERICA 4 - Il mal di pancia e il voler giocare di più, ecc... Del Neri gli dà più di mezz'ora per mettersi in mostra contro l'Empoli ma il croato riesce a fare peggio rispetto a Zapata. Con Perica in campo, l'Udinese non è mai pericolosa nel secondo tempo).

Cyril THÉRÉAU 5 - Dalle parti di Laurini non si passa, ma anche quando entra Veseli non ha tanta fortuna in più. Crea pochissimi pericoli e non si intende con i compagni di reparto.

All. Luigi DEL NERI 5 - I suoi sembrano partire bene ma creano pochi pericoli dalle parti di Skorupski. Totalmente da dimenticare il secondo tempo: la sua Udinese è mai entrata in campo? Cosa ha detto mister Del Neri ai suoi all'intervallo? Per quanto visto in campo dai friulani, la sconfitta è più che meritata.