Le pagelle di Fiorentina-Genoa 3-3

==== FIORENTINA ====

Marco SPORTIELLO 5,5: Non certo un esordio da sogno: tre gol subiti, non infonde sicurezza al reparto difensivo che nel secondo tempo fa acqua da tutte le parti.

Sebastian DE MAIO: 5,5: Male, come tutta la retroguardia viola. Il primo tempo era iniziato anche bene, anche se il Genoa aveva fatto vedere proprio poco. Va nel pallone nella ripresa, imbambolato nelle due reti in tre minuti degli ospiti

Carlos SANCHEZ 5: Il peggiore di quelli dietro. L'unico che nel primo tempo fatica sulle poche incursioni del buon Laxalt sulla fascia destra. Crolla nella ripresa, dove ha responsabilità su tutte e tre le marcature subite.

Davide ASTORI 6: 6,5 nel primo tempo, 5,5 nella ripresa. Media matematica di una prestazione ottima ad inizio, dove ferma Simeone in tutte le incursioni. Nel secondo tempo invece fatica a tenere botta, facendosi anche ammonire quando era diffidato.

Federico CHIESA 7,5: Sesta da titolare in Serie A ma sembra avere l'esperienza di un trentenne. In grande spolvero il figlio di Enrico che continua a far parlare con ottime prestazioni. Oggi trova un gran gol e una traversa clamorosa. Metronomo di centrocampo, ormai la Fiorentina non può fare a meno di lui. (Dall'86' Cristian TELLO S.V).

Milan BADELJ 6,5: Uno dei migliori del primo tempo, con tanti palloni guadagnati e smistati per gli attaccanti. Prestazione solida, non confermata nella ripresa dove deve lasciare il campo a Bernardeschi dopo il pareggio. (Dal 60' Federico BERNARDESCHI 6: Sousa gli regala una domenica di riposo dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Entra sul 2-2 e subito offre un cioccolatino a Kalinic per il vantaggio. Lotta e combatte, viene espulso in maniera alquanto dubbia).

Matias VECINO 5: Nota abbastanza stonata nel centrocampo viola. Non si vede mai, non si sente per nulla. Mai nel vivo dell'azione, non copre come dovrebbe la linea mediana del campo.

Maximiliano OLIVERA 5,5: Ha sulle sue spalle la responsabilità del gol del 2-2. Malino nel primo tempo, non si riscatta nella ripresa.

Josip ILICIC 7: Buona gara per oltre un'ora per il buon Josip. Oltre al gol trovato è certamente uno dei migliori della prima frazione, sicuramente il più pericoloso. Poi la benzina finisce a lascia il posto. (Dal 70' Sebastian CRISTOFORO 6: Entra e offre diversi palloni interessanti a Kalinic, intendendosi a meraviglia con l'attaccante).

BORJA VALERO 6,5: Non esaltante nel primo tempo, uno dei leader della ripresa. E' quello che corre e combatte più di tutti sino all'ultimo. Tanta sostanza e buone ripartenze.

Nikola KALINIC 7: Che dire: leader offensivo, vero centravanti di razza. Tanto movimento e sponde per i compagni. Sempre più decisivo per questa squadra, che continua a ringraziarlo per non essersene andato.

All. Paulo SOUSA 6: La partita è sufficiente, non la vince per il grande cuore del Genoa e per un rigore veramente dubbio. Purtroppo però bisogna constatare una squadra veramente brava a complicarsi la vita da sola. Ennesima rimonta subita, due punti persi che fanno male in ottica classifica.

Nikola Kalinic Fiorentina Genoa 2017LaPresse

==== GENOA ====

Eugenio LAMANNA 5,5: Come per Sportiello, non una giornata da ricordare. Tante imprecisioni, non certo fenomenale sul primo gol di Ilicic.

Ezequiel MUNOZ 5,5: Tante cose buone, tantissime cose cattive. Troppo altalenante, balla soprattutto nelle incursioni dei centrocampisti viola che lo passano da tutte le parti

Nicolas BURDISSO 6: Il duello con Kalinic non è per deboli di cuore. Lui comunque non ne esce sconfitto.

Lucas ORBAN 5: Fatica enormemente su Ilicic, Chiesa e Borja Valero. Le disattenzioni maggiori della retroguardia ospite arrivano dalla sua parte.

Darko LAZOVIC 6,5: Sempre pericoloso, unico veramente a provarci anche nel primo tempo con diverse incursioni sulla sua fascia di competenza.

Armando IZZO 5,5: Davanti alla difesa non riesce al meglio a fare da direttore d'orchestra per la sua squadra. Primo tempo praticamente avulso e lontano dall'azione, migliora nella ripresa.

Oscar HILJEMARK 6,5: Tanto cuore, ma anche molta testa per il neo giocatore del Genoa. Un ottimo debutto per lui, condito anche dal gol alla prima. (Dal 78' Olivier NTCHAM S.V).

Isaac COFIE 5: Lascia il posto per infortunio a Taraabt a metà primo tempo, e tutti in casa Genoa ringraziano. Si fa vedere solo per una caterva di falli a centrocampo, non riesce mai a fermare gli avversari con le buone ed è sempre costretto ad usare le cattive. (Dal 32' Adel TARAABT 7: E' lui uno dei protagonisti di oggi. Con due assist cambia la partita: sempre nel vivo dell'azione, molto spesso pericoloso. Doveva essere dentro sin da subito).

Diego LAXALT 6: Prestazione sufficiente, sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Giovanni SIMEONE 7: Se da una parte Chiesa incanta, dall'altra Simeone Jr non è da meno. Dieci gol fatti, secondo tempo da indiavolato. Grande doppietta che salva il Genoa dalla sconfitta. Ormai leader incontrastato di questa squadra.

Mauricio PINILLA 5,5: Se Simeone si prende le luci della ribalta, Pinilla invece non risponde presente. Corre e combatte, ma non riesce mai a farsi vedere e ad essere utile per la squadra. (Dal 52' Goran PANDEV 5,5: Entra ma non brilla. Prova a dare il suo apporto alla causa con scarsi risultati).

All. Ivan JURIC 6: Riesce in una rimonta che sembrava impossibile. Genoa con un cuore immenso, ma che continua a non vincere. Bisogna migliorare certamente in fase difensiva, in attacco invece il solito Simeone gli risolve tutti i problemi.