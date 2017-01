Le pagelle di Fiorentina-Juventus 2-1

=== Fiorentina ===

Ciprian TATARUSANU 6 – Fa buona guardia in una serata di poco lavoro. Strano ma vero, il collega Buffon è decisamente più impegnato. Incolpevole sul gol subito.

Carlos SANCHEZ 7 – Davvero sorprendente. Ringhia alle caviglie di Dybala e compagni, efficace e determinato. Mossa azzeccata da Paulo Sousa.

GONZALO RODRIGUEZ 6,5 – Le palle alte sono sue e il capitano guida il reparto con sicurezza.

Davide ASTORI 6,5 – Senso della posizione e anticipi, non perde mai la concentrazione.

Federico CHIESA 7 – Indemoniato. Tira, affonda sulla destra, calcia bene e crea problemi a Buffon e a tutta la difesa di Madama. Non devia il lancio di Badelj, ma toglie il tempo al portiere bianconero con il suo tentativo. Argento vivo (dall’81’ Cristian TELLO s.v.).

Matias VECINO 6,5 – Gladiatore. Parte con il piglio dei giorni migliori e prova ripetutamente la conclusione da fuori area. Toglie il respiro a Marchisio. Pregevole lo slalom in area avversaria con palo esterno finale.

Milan BADELJ 6,5 – Il metronomo non sbaglia nulla. Calibra lanci ben indirizzati e uno di questi finisce beffardamente alle spalle di Buffon. La fortuna aiuta gli audaci.

MAXI OLIVERA 6,5 – Salva un gol con un intevento di coscia, non è un fulmine di guerra sulla rete di Higuain ma tutto sommato va su e giù sulla corsia sinistra con dedizione alla causa.

BORJA VALERO 6,5 – Il ritorno dello spagnolo porta fosforo alla Viola. Insieme a Badelj e Vecino mette il pallone in banca (dall’84’ Josip ILICIC s.v.).

Federico BERNARDESCHI 6,5 – La giocata che manda in porta Kalinic è pregevole perché dipinge un assist con il contagiri. La sua prestazione è di sacrificio, ma anche così si può essere utili. E quell’acuto vale molto (dal 75’ Sebastian CRISTOFORO s.v.).

Nikola KALINIC 7 - Nelle ultime tre sfide di campionato contro la Juventus ha sempre timbrato il cartellino. Ha un conto aperto con la Signora: segna un gran gol, duetta con i compagni con colpi di tacco e palloni intelligenti. Lotta come un leone e i suoi movimenti sono preziosi, Buffon gli nega il bis.

All. PAULO SOUSA 7 – La Fiorentina ottiene una grande vittoria imponendo un ritmo altissimo nel primo tempo. Tabù Juve sfatato, Chiesa e Sanchez lo ripagano della fiducia.

2017, Kalinic, Chiesa, Fiorentina-Juventus, LaPresseLaPresse

=== Juventus ===

Gianluigi BUFFON 6,5 – Ha molto lavoro e compie degli interventi importanti per tenere in partita la Juventus. Il capitano fa il suo.

Andrea BARZAGLI 5 - Stranamente insicuro. Quando un giocatore della sua esperienza incappa in leggerezze non da lui è un brutto segnale. Saprà ripartire, come sempre (dal 79’ Mario MANDZUKIC s.v.).

Leonardo BONUCCI 5,5 - Non chiude Kalinic sul gol e denota una condizione fisica non ancora ottimale. Il croato è un brutto cliente.

Giorgio CHIELLINI 5 – Stringe i denti dopo la febbre degli ultimi giorni. Buca un intervento nel primo tempo, i tagli di Kalinic e gli inserimenti di Chiesa gli creano parecchi guai.

Juan CUADRADO 6 – Il duello con Olivera è vibrante e il colombiano non esce sconfitto. Percorre chilometri su chilometri sulla fascia destra.

Sami KHEDIRA 5,5 – Un solo lampo, il cross che propizia il gol di Higuain. Per il resto l’andamento è lento, troppo lento.

Claudio MARCHISIO 4,5 – Tagliato fuori dal gioco da Bernardeschi. In costruzione è anestetizzato, stranamente in ombra il Principino. Per niente reattivo e senza idee (dal 77’ Tomas RINCON s.v.).

Stefano STURARO 5,5 – Subito ammonito, non fa mancare il solito contributo in termini di lotta. Ma la qualità è un’altra cosa e senza Pjanic la Juve non ha inventiva. Crea scompiglio sul 2-1 (dal 61’ Marko PJACA 5,5 – Tamponato bene da Sanchez, non lascia il segno).

ALEX SANDRO 6 – Sforna tanti cross dalla sinistra, anche se la fase difensiva diventa un cruccio: da quella parte Chiesa è una furia.

Juventus - Dybala - ko contro la FiorentinaLaPresse

Paulo DYBALA 4,5 - La delusione della serata è l'argentino. Solo su calcio piazzato si rende pericoloso, sbaglia qualche passaggio di troppo e si divora il 2-2. Stralunato.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 – Di gran lunga il migliore della Juventus. Segna il sesto gol nelle ultime quattro partite e per la quarta volta di fila infilza la Fiorentina. Fa reparto da solo, anche quando Dybala cerca di innescarlo a metri di distanza. Alla fine sfiora il pari in mischia.

All. Massimiliano ALLEGRI 5 – Sul piano fisico la Fiorentina sovrasta la Juventus nel primo tempo. Il ritorno al 3-5-2, a causa anche delle condizioni di Pjanic, è un buco nell’acqua e la difesa mostra delle crepe. Quarto ko.