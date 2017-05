Le pagelle di Fiorentina-Lazio 3-2

Le pagelle della Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 7 - La parata su Luis Alberto a fine primo tempo è strepitosa... E per poco non si supera anche sul gol di Keita.

Nenad TOMOVIC 5,5 - Soffre tra Lukaku e Keita, corre meno rieschi a ripresa in corso.

Sebsatien DE MAIO 6 - Contro Keita c’è separazione: con Djordjevic è scontro da pesi massimi.

Davide ASTORI 5,5 - Fatica a lungo ed è ruvido contro uno scatenato Luis Alberto.

Federico CHIESA 5 - Forse non sta bene, è uno dei tre sostituti quando Paulo Sousa decide il match dalla panchina.

Dal 65’ Cristian TELLO 7 - Fra tiri, cross e progressioni, il suo impatto sulla partita è di quelli nettissimi.

Matias VECINO 6,5 - Rischia subito l’ammonizione con due interventi durissimi a centrocampo: graziato, cresce fino al cross vincente per Babacar per una grande ultima mezzora.

Borja Valero, Keita Balde, Fiorentina-Lazio

BORJA VALERO 6,5 – Non è stata la migliore stagione della sua carriera: gioca una grande ripresa... Ma si fa ammonire tardando un corner al novantesimo e per questo salterà Napoli.

Maximiliano OLIVERA 4 - Nemmeno siamo certi che abbia toccato pallone.

Dal 65’ Carlos SANCHEZ 6 – Anche le migliori rimonte hanno bisogno di un po’ d’ordine tattico.

Sebastian CRISTOFORO 4 - Corpo estraneo alla squadra, fermo a centrocampo senza corsa e senza copertura.

Dal 65’ Nikola KALINIC 7 – Entra e segna, centra il palo del 3-1 e sfiora la doppietta a ridosso del novantesimo: irrinunciabile.

Federico BERNARDESCHI 6 – Suo il primo grande tiro della partita: non sfigura, però oggi i riflettori se li prendono gli altri.

Khouma BABACAR 7 – Due girate nel primo tempo, un gran gol sfiorato nella ripresa prima del sigillo di testa: migliore in campo a sigillo di un grande momento.

Allenatore Paulo Sousa 7 – Fischiato dal Franchi per il suo presunto immobilismo, ribalta la partita nell’ultima mezzora con un triplo cambio shock.

Kouma Babacar - Fiorentina-Lazio 2017

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5,5 - Le parate sono tantissime e alcune, come su Babacar prima del gol, davvero notevoli, però sbaglia nettamente intervento e respinta sulle prime due reti.

BASTOS 6 - Match faticoso per meriti viola, però propizia in pressing l’azione del gol di Keita.

Wesley HOEDT 5 - Durissima da centrale specia quando Kalinic s’affianca a Babacar.

Stefan RADU 5,5 - Sfigura più per una scivolata killer su Bernardeschi che non per le noie difensive.

PATRIC 6 - Bene contro Bernardeschi e senza rinunciare a un po’ di pressione offensiva.

Mrco PAROLO 6 - Primo ammonito del match, inizia di recupero la veloce azione del vantaggio biancoceleste.

Alessandro MURGIA 6,5 - Non era tra i migliori del Franchi quando segna il gol più bello con una notevole girata di testa.

LUIS ALBERTO 7,5 - Due nette occasioni nel primo tempo, assist vincente per Keita (filtrante) e Murgia (cross) nella ripresa: è il migliore in campo nonostante la sconfitta.

Jordan LUKAKU 6,5 - Si stira a inizio ripresa dopo un primo tempo tutto in spinta: sfortunato, salterà la finale di Coppa Italia.

Dal 49’ Cristiano LOMBARDI 5 - Un po’ lento e un po’ maldestro sull’autogol, impreparato come molti compagni alla rimonta viola.

Filip DJORDJEVIC 5,5 - Manca l’intesa con Keita, lotta come un dannato ma non tira mai in porta, se non per centrare un palo a gioco fermo.

Dal 70’ FELIPE ANDERSON 5 - Si capisce dalla faccia con cui entra che non lascerà tracce sul prato del Franchi.

Keita, Borja Valero - Fiorentina-Lazio 2017

Balde KEITA 7 - Sette gol in 4 partite sono meglio di commento: velocissimo in progressione, implacabile a campo aperto, quando raffinerà il tiro sarà dei migliori.

Dal 70’ Ciro IMMOBILE 5,5 - La testa è già tornata a Roma per la finale di Coppa Italia.

Allenatore Simone Inzaghi 6 - Alla vigilia di una partita così importante e a Europa acquisita, fa bene a chierare tante seconde linee e cambiare tutto l’attacco in corso di ripresa. Sconfitta indolore non fosse per gli infortuni di Parolo e Lukaku.