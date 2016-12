Le pagelle di Fiorentina-Napoli 3-3

===Le pagelle della FIORENTINA===

Ciprian TATARUSANU 6 - Sul gol di Insigne è un po' fuori dai pali, ma i meriti sono soprattutto dell'attaccante, che disegna una traiettoria magnifica. Sugli altri due può poco. Respinge tre volte le velleità azzurre.

Nenad TOMOVIC 4 - Ennesima fesseria: in cinque stagioni a Firenze ne ha combinate di tutti i colori. Stavolta manda in gol Mertens.

Carlos SALCEDO 4,5 - Poco reattivo, costantemente fuori posizione. In sofferenza costante per 90', poi il fallo ingenuo su Mertens. Impresentabile.

Davide ASTORI 5,5 - Prova a salvare la baracca, ma soffre anche lui. Nessuno segue la sua linea e il Napoli affonda di continuo.

Maxi OLIVERA 6 - Salva un gol sulla linea, si applica su Callejon. Poco preciso nei passaggi.

Milan BADELJ 5,5 - Un'imprecisione dietro l'altra nel primo tempo. Sia in uscita che nell'impostazione offensiva. Migliora leggermente nella ripresa, ma non basta. (Dal 73' SANCHEZ 6 - Buon impatto nel match. Ci mette fisico e forza.)

Matias VECINO 6 - Corre per tre o quattro. Il più lucido nel centrocampo viola.

Federico CHIESA 6,5 - Lascia Insigne rientrare sul destro e la Fiorentina prende gol. Errore di inesperienza. Ma cresce nel secondo tempo, dove spinge, crossa, ci prova. E il pubblico apprezza. (Dall'87' DIKS sv)

Sebastian CRISTÓFORO 5,5 - Parte bene tra le linee, ma si spegne presto. Poi vaga alla ricerca della giusta combinazione. Da rivedere. (Dal 73' ZARATE 7 - Entra e segna, ancora una volta. Gol stellare.)

Federico BERNARDESCHI 8 - Fuori dal gioco nel primo tempo. Nella ripresa impressiona. Con una punizione (deviata da Callejon) trova il gol del pareggio. Agisce a tutto campo, dribbla, recupera, tira. Indemoniato firma la sua doppietta e lo spendido assist per Zarate. Sta trovando continuità: se la mantiene si può parlare di fuoriclasse.

Nikola KALINIC 5,5 - Rischia tantissimo. Prima prende un'ammonizione totalmente inventata, ma poi simula, rischiando il secondo giallo. In zona gol si vede poco, visto che spesso è spalle alla porta. Tanto sacrificio, tanto lavoro, ma può fare meglio.

ALL. Paulo SOUSA 6,5 - Beffato. Ma il secondo tempo della Viola è da grande squadra. Le giocate di Bernardeschi esaltano la sua squadra, che mette in seria difficoltà il Napoli. Ricordiamo che per circa un anno lo ha impiegato come ala, sacrficandone le doti.

===Le pagelle del NAPOLI===

Pepe REINA 5,5 - Protesta con Kalinic, poi viene beffato dalla deviazione di Callejon. Sul secondo di Bernardeschi ha qualche colpa.

Elseid HYSAJ 5,5 - Insomma. Frenato in fase offensiva, dove si propone poco. Dietro prova a reggere.

Raul ALBIOL 5 - Ammonito nel primo minuto di gioco. Senza Chiriches non trova intesa dietro. Sul gol di Zarate è in ritardo anche lui.

Vlad CHIRICHES 6 - Quaranta minuti senza soffrire troppo. Kalinic è un osso duro: lui se lo perde solo una volta, ma Tagliavento ferma per un presunto fallo. Poi l'infortunio. (Dal 43' MAKSIMOVIC 5 - Non bene. Un po' troppo macchinoso. Zarate e Kalinic lo mettono in crisi)

Faouzi GHOULAM 6 - A sinistra affonda spesso. Dietro contiene. Meno dominante rispetto al solito, ma comunque sufficiente.

Piotr ZIELINSKI 6 - Un'occasione nel primo tempo, ma viene murato da Tatarusanu. Buone geometrie. Si inserisce e scambia, senza trovare la giocata vincente. (Dal 70' ALLAN 5,5 - Entra con voglia, ma sbaglia un paio di palloni determinanti. Sta perdendo fiducia?)

Amadou DIAWARA 5,5 - Passo indietro. Un po' troppo lento, meno efficace in interdizione. Deve rifiatare un attimino. (Dall'87' GABBIADINI 6,5 - Entra e timbra con freddezza il 3-3)

Marek HAMSIK 6,5 - Si inserisce spesso, tenta verticalizzazioni tracciando linee di passaggi interessanti. Sempre in partita, con meno incisività in zona gol.

José CALLEJÓN 6 - Il meno brillante dei tre davanti. Con Olivera gioca alla pari. Nessuna conclusione pericolosa nella ripresa.

Dries MERTENS 7,5 - Nella prima frazione un gol annullato. Poi segna su regalo si Tomovic e si procura il rigore del 3-3. Imprescindibile.

Lorenzo INSIGNE 7 - Il gol è una poesia in movimento. Disegna un destro maestoso, che ricorda le prodezze con cui deliziava la Juventus Del Piero. Cerca spesso la giocata e viene a sua volta cercato spesso dai compagni. Bene cosí.

ALL. Maurizio SARRI 6 - Il Napoli dalla metà campo in su gioca come al solito, mentre dietro, senza Koulibaly, va spesso in apnea. Alti e bassi. Soffre i contropiedi viola, viene salvato da Gabbiadini.

