Le pagelle di Fiorentina-Sampdoria 1-2

--- FIORENTINA ---

Marco SPORTIELLO 5.5 – Non impeccabile sul primo gol, dove devia il pallone troppo vicino a sé stesso, consentendo a Caprari di realizzare il vantaggio.

Nenad TOMOVIC 4 – Anello debole della retroguardia toscana quando deve difendersi. Esagera nel voler uscire palla al piede dalla propria area, rischiando di consegnare il pallone agli avversari. Un suo errore (tocco) di mano, concede il penalty agli avversari (gol dello 0-2) e dietro, dalle sue parti, è sempre un pericolo. Sostituito dopo un tempo (46’ Bruno GASPAR 6.5 – In 3’ fa meglio di quanto fatto dal compagno sostituito, proponendosi e trovando cross interessanti. Corre molto e dà ai compagni una soluzione affidabile sulla destra, che nel primo tempo non avevano).

German PEZZELLA 5.5 – Esordio in serie A e con la maglia della Fiorentina. Non entusiasmante.

Davide ASTORI 6 – La certezza difensiva di Pioli. I suoi compagni si fidano di lui, dandogli a volte esageratamente la palla anche con retropassaggi. Dimostra di saperci fare, ma a volte esagera nel voler uscire palla al piede.

Cristiano BIRAGHI 5.5 – Qualche buona giocata nel primo tempo ma sulla sua corsia spesso la Sampdoria riesce a sfondare.

Jordan VERETOUT 5.5 – Parte bene, poi si spegne col passare dei minuti, non dando ai suoi quella qualità di cui i viola avrebbero bisogno.

Milan BADELJ 6.5 – Dopo un primo tempo in sordina, trova il gol che riapre la partita frutto di un bel tempismo nel farsi trovare al momento giusto sul cross di Gaspar. Ci riprova nel finale, ma viene anticipato da un compagno al momento del tiro. Chiude in crescendo.

Federico CHIESA 6 – Si muove molto sul fronte offensivo e nella ripresa accende una sfida diretta con Puggioni, che ha sempre la meglio. Propositivo, gli manca ancora qualcosa per diventare realmente decisivo.

Marco BENASSI 5.5 – Si vede poco nel primo tempo, cresce nel secondo trovando anche un bel tiro parato da Puggioni. Non irresistibile (dal 75’ Khouma BABACAR 6 – Manca un gol appena entrato, lo sfiora poco dopo con un bel destro. Molto mobile e attivo, poteva essere inserito prima).

Valentin EYSSERIC 6 – Subito nel vivo del gioco sulla corsia sinistra dell’attacco viola. Dopo 20’ però si infortuna a una caviglia e deve essere sostituito (dal 20’ Gil DIAS 6.5 – Il migliore dei suoi dal suo ingresso in campo. Unico a saltare l’uomo, vince nettamente lo scontro diretto con Murru, ma non basta a cambiare il risultato).

Giovanni SIMEONE 6 – Riceve pochi palloni ma lotta come un leone in area avversaria. Non una serata fortunata.

All. Stefano PIOLI 5.5 – Due sconfitte in due gare e zero punti. Niente allarmismi, ma c’è bisogno di qualcosa di più. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere utili per rimpolpare una rosa che al momento manca di qualcosa.

Milan Badelj Fiorentina Sampdoria 2017LaPresse

--- SAMPDORIA ---

Christian PUGGIONI 7 – Para il parabile, fa il suo dovere, concedendo alcuni bellissimi interventi nella ripresa, grazie ai quali salva la Sampdoria dal possibile pareggio. Buona parte di questi tre punti sono suoi.

Jacopo SALA 6 – Non incisivo in spinta ma dalla sua parte la Fiorentina fa fatica a sfondare. Difensivamente tiene (dal 68’ Bartosz BERESZYNSKY 6 – Tiene bene sulle ripartenze viola e non fa rimpiangere il compagno).

Matias SILVESTRE 6 – Bene nel far salire la difesa quando Simeone prova a prendergli il tempo sul filo del fuorigioco. I suoi soffrono nella ripresa, ma soprattutto sulla corsia sinistra, lui deve aiutare e adattarsi come può.

Vasco REGINI 6 – Tiene bene nel primo tempo. Dopo l’ingresso di Ferrari viene spostato a sinistra per controllare Gaspar e i pericoli per la Samp diminuiscono.

Nicola MURRU 4.5 – Che fatica stare dietro a Gil Dias. Su quella fascia l’esterno della Fiorentina, subentrato a Eysseric, fa quello che vuole e lui non riesce quasi mai ad arginarlo. Se non è lui è Gaspar, che nella ripresa lo fa impazzire. Dopo 10’, non a caso, Giampaolo lo toglie (dal 55’ Gianmarco FERRARI 6– Messo al centro della difesa riordina le cose. Soffre molto, come tutta la squadra nella ripresa, ma alla fine il risultato li premia).

Carol LINETTY 6 – Prende inizialmente il posto dell’acciaccato Barreto e gioca una gara di sostanza. E’ lui a doversi occupare più volte di fare l’incontrista. Tiene bene nella prima parte, poi soffre.

Lucas TORREIRA 6.5 – Dovrebbe essere un mastino ma in realtà è un regista vecchio stile, che dà equilibrio al gioco della Sampdoria senza sbagliare praticamente niente. Davvero bello da veder giocare (soprattutto nel primo tempo), tremendamente utile per una squadra.

Dennis PRAET 6 – Altri piedi buoni per i blucerchiati. Si muove molto da mezz’ala e con quella tecnica consente ai suoi di creare molto. Fatica maggiormente nella ripresa, quando il baricentro della squadra si abbassa per gran merito della Fiorentina.

Gaston RAMIREZ 6.5 – I piedi sono quelli buoni di cui ci si ricordava ai tempi del Bologna. Serve ancora la migliore condizione fisica, ma le basi per essere il faro della Samp ci sono tutte. Qualche lancio illuminante, meglio se di prima, che accende la serata di Firenze, ma un po’ troppo altalenante. Cala nella ripresa, preso in mezzo dai giocatori viola sparisce dal campo (dal 77’ Ricky ALVAREZ 6 – Non inventa quanto il compagno, ma gioca una discreta frazione di gioco).

Fabio QUAGLIARELLA 6.5 – In formissima. Segna un rigore imparabile dopo esserselo procurato (grande responsabilità di Tomovic, per la verità) e si porta all’inseguimento del duo Icardi-Dybala. E’ la certezza offensiva della Sampdoria e Giampaolo se lo coccola. Il miglior inizio della sua carriera in Serie A.

Gianluca CAPRARI 6 – Gol importante, che sblocca la Samp e lui stesso. Accanto a uno esperto come Quagliarella può crescere molto e togliersi tante soddisfazioni. E’ questo il suo 12° gol nella massima serie. Mostra poi la sua inesperienza quando, a inizio ripresa, sbaglia clamorosamente davanti alla porta, calciando sul fondo.

All. Marco GIAMPAOLO 7 – Il rombo di centrocampo di questa Sampdoria è roba di cui andare fieri. Perché è stato bravo a sceglierli (dall’anno scorso), a dargli fiducia e un gioco basato sempre sulle giocate tecniche. Aggiungendo Ramirez, la sensazione è che questa squadra possa togliersi molte soddisfazioni in questo campionato.