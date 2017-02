Le pagelle di Fiorentina-Udinese 3-0

Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 6 - Ha pochissimo lavoro da sbrigare. Ma riesce comunque a essere decisivo in un'occasione: ottimi i riflessi per togliere dalla porta il colpo di testa di Zapata.

Nenad TOMOVIC 6,5 - Visto che la quasi totalità dei suoi errori porta a un gol avversario, come recita una statistica, l'ex genoano decide di non commetterne. Gara onesta su Thereau, senza errori e con buona concentrazione.

Gonzalo RODRIGUEZ 6 - Male nella marcatura di Zapata, che per sua fortuna lo grazia. Una delle pochissime sbavature dell'argentino in una serata positiva anche per lui.

Davide ASTORI 6 - Inizia con qualche errore di posizione che consente agli avversari di inserirsi nella sua zona. Ma quando prende le misure torna il solito Astori.

Federico CHIESA 5,5 - Sbuffa contro il ringhiante Samir, che raramente gli concede di andare sul fondo per crossare. La voglia di fare c'è, lo spunto non è quello di altre partite.

Milan BADELJ 6 - Un suo fulmine al volo mette in difficoltà Karnezis, che si salva. Davanti alla difesa fa il suo, duettando con Vecino e Borja Valero e facendo scudo con le sue coperture.

Matias VECINO 6,5 - Inizia più avanti di Borja Valero, prima di scambiarsi nuovamente di posizione con il compagno durante il corso della gara. Ha buone idee e va vicino al gol, senza trovarlo (dal 74' Riccardo SAPONARA s.v.)

Hrvoje MILIC 5,5 - Preoccupato più della fase difensiva che di attaccare. E quando trova spazio per puntare l'uomo e crossare, i risultati non sono sempre apprezzabili.

Borja VALERO 7 - Protagonista in entrambe le reti della Fiorentina. Se quando gioca qualche metro più indietro sembra vedere limitate le proprie qualità, da trequartista riesce ad esprimersi al meglio. Decisivo.

Federico BERNARDESCHI 7 - Ci mette un po' a entrare in partita, ma quando lo fa è devastante. Più volte pericoloso su punizione, propizia il gol dell'1-0 e segna su rigore quello del 3-0. Diffidato e ammonito, salterà però il Milan (dall'84' Cristian TELLO s.v.)

Khouma BABACAR 6,5 - Soffre per larghi tratti della gara la mancanza di palloni veramente giocabili, ma non si perde mai d'animo. Costruendosi e realizzando il gol del raddoppio (dal 67' Nikola KALINIC 6 - Cerca il gol in tutti i modi, venendo sempre fermato. Dopo il definitivo no a Cannavaro, ha voglia di tornare in grande stile e si vede)

All. Paulo SOUSA 6,5 - Chiedeva ai suoi una risposta e l'ha avuta. Prova a sorprendere l'Udinese scambiando di posizione Borja Valero e Babacar, godendosi la serata di grazia dei suoi singoli.

Borja Valero - Fiorentina-Udinese - Serie A 2017LaPresse

Udinese

Orestis KARNEZIS 6 - Viene battuto tre volte, ma in nessuno dei gol che subisce ha responsabilità chiare. Anzi: evita l'imbarcata respingendo un paio di punizioni insidiosissime di Bernardeschi.

Silvan WIDMER 6 - Nonostante sia un terzino di spinta, al Franchi lo dimostra in pochissime occasioni. Chiede un rigore che Mariani non gli concede, poi trova pochi spazi per attaccare. Tiene comunque bene la posizione.

DANILO 5,5 - Prova in tutti i modi a opporsi alla qualità superiore dei viola, ma senza riuscirci. Nell'azione del raddoppio viola ha qualche responsabilità: esce su Borja Valero lasciando un buco nella propria zona.

FELIPE 5,5 - Come il connazionale, anche lui non è esente da colpe in occasione del gol di Babacar: il senegalese fa perno troppo facilmente su di lui. Ex della gara, vive una serata amara.

SAMIR 6,5 - Deve vedersela con un cliente scomodissimo come Chiesa, ma non si fa quasi mai travolgere dall'avversario. Va peggio, invece, quando Bernardeschi si sposta nella sua zona. Non colpevole ma sfortunato nel deviare in rete il destro di Babacar.

Seko FOFANA 6 - Mette più volte in mostra le qualità che lo hanno portato all'attenzione del pubblico italiano: in ripartenza riesce più volte a spaccare in due il centrocampo viola. L'unica macchia di una buona gara è il braccio alto che regala ai viola il rigore del tris.

Emil HALLFREDSSON 6 - Da regista se la cava tutto sommato bene, pur senza fare grandi cose. Quando l'Udinese tiene legata la Fiorentina, comunque, a centrocampo la sua presenza si sente.

Jakub JANKTO 6 - Gioca un discreto primo tempo, nel quale cuce a centrocampo e organizza buone ripartenze palla al piede. Del Neri lo toglie all'intervallo (dal 46' Emmanuel BADU 6 - Motorino instancabile, inizia bene mostrando una buona vivacità. Poi cala di tono mentre la partita sfugge di mano all'Udinese)

Rodrigo DE PAUL 6 - La perla è un assist d'esterno per Zapata, che a inizio ripresa però spreca. Prestazione non continua, ma comunque interessante (dal 53' Stipe PERICA 5,5 - Ha poco tempo per mettersi in mostra, peraltro nella posizione a lui poco congegnale di esterno del tridente. Si vede poco)

Duvan ZAPATA 5 - L'occasione che fallisce nei primi secondi della ripresa è troppo ghiotta per non affossare il voto. Negativo non solo per questo: il colombiano prova a far valere il fisico, ma senza mai impensierire i difensori viola.

Cyril THEREAU 5,5 - Fa troppo poco per giustificare la propria presenza in campo. Un paio di occasioni mal sfruttate e poco altro. Sostituzione inevitabile nella ripresa (dal 67' Ryder MATOS 5,5 - Gioca più per la gloria personale che per aiutare davvero la squadra. Anche lui combina poco di concreto dal suo ingresso in campo)

All. Luigi DEL NERI 5,5 - Ben organizzata, la sua squadra mette il bavaglio per quasi un tempo a un avversario più qualitativo. Dopo lo svantaggio, però, manca la giusta cattiveria per poter recuperare.