Le pagelle di Genoa-Chievo 1-2

=== GENOA ===

Eugenio Lamanna 5,5 non ha particolare colpe sui gol ma per l’ennesima volta in questa stagione non sembra garantire certezze granatiche alla propria retroguardia.

Ezequiel Munoz 4.5 L’errore in marcatura che spalanca la porta a Bastien è da matita rossa e grave per un difesnore con oltre 160 presenze in Serie A. E cambia completamente la partita… Anello debole

(87’ Pietro Pellegri sv)

Nicolas Burdisso 5.5 300^ presenza in Serie A amarissima per l’argentino. La sua esperienza non sbaglia…

Santiago Gentiletti 5 Come i compari di difesa non esalta…

Darko Lazovic 5 Una conclusione comoda alle stelle nel primo tempo, l’unico lampo di una partita da encefalogramma piatto.

(77’ Oscar Hiljemark sv)

Luca Rigoni 5 Poche idee e confuse.

Miguel Veloso 5.5 Uno dei pochi a provarci ma non basta.

Diego Laxalt 6 Fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia sinistra e non molla fino al 90’. Nella ripresa va vicinissimo al 2-2.

Goran Pandev 6 Secondo gol in tre partite per il macedone che nel primo tempo si guadagna il rigore e illude Marassi, scaraventando in rete l’assist di Laxalt. Nella ripresa cala alla distanza e la squadra ne risente…

(Nikola Ninkovic sv)

Giovanni Simeone 4 Il ‘Cholito’ si sbatte ma sbaglia l’occasione che avrebbe potuto mettere in discesa il match e blindare definitivamente la salvezza. Quel penalty calciato inopinatamente in curva, grida vendetta e certifica la crisi di rendimento di un ragazzo che non ha l’esperienza per reggere da solo il peso dell’attacco di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A.

Raffaele Palladino 5 Fa il solletico alla difesa con qualche sortita offensiva poi si eclissa…

All. Ivan Juric 5.5 Se la squadra avesse la sua grinta e il suo carattere non avrebbe perso la quinta partita nelle ultime sei. Purtroppo i suoi ragazzi sono attanagliati dalla paura e alla prima difficoltà vanno in bambola… Sarà un compito complicato salvare questa squadra.

Genoa-Chievo - Serie A 2017LaPresse

=== CHIEVO ===

Stefano Sorrentino 6 Incolpevole sul gol, sbriga alla grande l’ordinaria amministrazione.

Fabio Depaoli 5.5 Si presenta con una provvidenziale diagonale su Simeone. Maltrattato a più riprese dall’indemoniato Laxalt si arrangia come può per arginarlo: usando anche le cattive nel finale quando finisce l’ossigeno. Si prende due gialli in meno di 10 minuti e chiude la sua prima da titolare con un rosso che rovina una prova coraggiosa…

Dario Dainelli sv Un guaio muscolare lo obbliga ad alzare bandiera bianca.

(dal 17’ Nicolas Spolli 6 Il Cholito gli crea qualche problema ma ne viene a capo bene.

Bostjan Cesar 5.5 Ingenuo sul rigore concesso a Pandev, si riprende la distanza e sfiora la rete nella ripresa.

Massimo Gobbi 6.5 Elimina Lazovic e pennella l’assist per il gol vittoria di Birsa nella ripresa.

Lucas Castro 6 Anche a Marassi rendimento garantito. Inserimenti e sostanza per uno dei centrocampisti più sottovalutati della A.

Ivan Radovanovic 6 Non si vede ma si sente.

Mariano Izco 5.5 Usa le maniere forti e si fa sentire.

Samuel Bastien 6.5 Oltre al primo gol in Serie A, con uno stacco imperiale ai danni dell’ingenuo Munoz, c’è di più. Corsa, muscoli e inserimenti…

Valter Birsa 7 Dopo un primo tempo sottotono, il trequartista sloveno si ridesta nella ripresa e suona la carica: giocate di qualità, cambi di fronte esaltanti e un gol dell’ex che inguaia il Genoa e mette fine al momentaccio della squadra di Maran.

(80’ Jonathan De Guzman sv)

Roberto Inglese 5.5 Spento e mai incisivo.

(66’ Sergio Pellissier 6 Entra con l’elmetto e la voglia di sacrificarsi per la causa)

All. Rolando Maran 6 Evita il sesto ko e si conferma la bestia nera del Genoa che ha battuto 5 volte in sei incontri.